La honorabilidad es mi gran afán: Uribe en su detención

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió al auto de la Sala de Instrucción que ordenó su detención domiciliaria por el caso de testigos falsos.

El exmandatario aseguró que no conoce a Carlos López, alias 'Caliche', y afirmó que es falso que haya presionado a Juan Guillermo Monsalve a través él.

“No conozco a Caliche. En Neiva intentaron contactar a varios amigos míos. Álvaro Hernán Prada me llamó y me dijo que lo habían abordado porque el testigo contra mi hermano y mi persona quería rectificar sus mentiras, mi única respuesta fue “que diga la verdad”. El Representante Prada me buscó días después en la Plenaria del Senado y me expresó que con nada habían salido, mi reacción fue “olvídese de eso””, dijo.

También afirmó que tampoco presionó al testigo Monsalve a través de su abogado Diego Cadena.

“Vicky Jaramillo, amiga del Centro Democrático, se acercó y me dijo que por una amistad sabía que Monsalve estaba arrepentido de la acusación mentirosa, le sugerí comunicar al dr Cadena, quien por esta razón fue a la cárcel a hablar con Monsalve. Las grabaciones, incluida la de Deyanira, ex esposa de Monsalve, demuestran que nunca mandé a hacer ofertas. Espero que la investigación del Consejo de la Judicatura sobre mis abogados desvirtúe la trampa”.

Otra presión a la que se refirió fue la de su abogado Jaime Lombana, quien presuntamente también lo hizo a través de una carta a Monsalve, “las interceptaciones, las fechas y las horas, muestran que el dr Lombana preparaba mi respuesta a un incidente de desacato por una tutela que perdí con un periodista”.

También se refirió al proceso que enfrenta Diego Cadena ante la Fiscalía por presuntamente pagar sobornos a testigos falsos. En ese sentido, afirmó que su exabogado “reconoció unos pagos de cuantía aproximada a 8 millones por razones humanitarias y viáticos y teléfonos a Carlos Enrique Vélez”.

Asegurando que solo unos meses después se enteró “dije al dr Cadena que de haberme consultado le habría dicho que nunca lo hiciera, el Magistrado Reyes lo supo por el propio dr Cadena”.