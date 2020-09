Resultados de vacuna Covid en Colombia estarían listos en 6 meses

Entre cuatro y seis meses se conocerían los resultados de la fase tres de la vacuna contra el Covid-19 de la empresa Johnson & Johnson y su grupo de compañías farmacéuticas Janssen, que empezarán los ensayos en seres humanos a partir del 21 de septiembre en Colombia.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que por la emergencia que se presenta a nivel mundial para conocer los resultados de estos desarrollos clínicos, los procesos se han agilizado al punto de concretar que se sepan en un tiempo estimado de medio año.

No obstante, Ruiz indicó que las probabilidades de una efectividad de la vacuna son bajas, sin embargo dijo que "ha sido tanto el esfuerzo y el empuje de estos procesos es probable que estemos en una alta posibilidad, por lo que no me aventuraría a dar un porcentaje de éxito".

Entre tanto, el jefe de la cartera también recordó que el país entrará a hacer parte del mecanismo Covax y resaltó que a esta alianza pertenecen a nueve desarrollos de vacunas contra el Covid-19, las cuales que se encuentran más avanzadas en este momento.

“Se tomó la decisión en el país de entrar a comprar un numero importante de vacunas y tener una posibilidad de un riesgo más reducido en términos de compra de vacunas, pero no quiere decir que no se vayan a comprar otras vacunas”, manifestó.

Finalmente, Ruiz reiteró que la fase tres de las vacunas es cuando ya se está verificando en personas la efectividad de las mismas, por lo cual los laboratorios que las están desarrollando deben tener un comité de ética, que analiza condiciones de la vacuna y posibles efectos adversos.