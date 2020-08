Recesión y desempleo, los desafíos económicos del Gobierno

No hay otra salida. El país, como la mayoría de los colombianos, debe continuar con su rumbo conviviendo con el Covid-19. Y bajo este panorama, el presidente Iván Duque debe emprender medidas que permitan una recuperación económica sostenida pero a la vez, salirle al paso al problema del desempleo.

De allí que el plan que expuso el Mandatario de invertir $100 billones en los próximos dos años y que generaría un millón de empleos debe ser real y aterrizarlo con los diferentes sectores de la economía.

Munir Jalil, director de investigaciones económicas de la banca de inversión BTG Pactual Colombia, señala a EL NUEVO SIGLO que “sin lugar a dudas, la agenda económica del Gobierno en los 2 años que le restan debe concentrarse en medidas que faciliten y soporten la recuperación de la economía altamente afectada por los aislamientos obligatorios necesarios por el coronavirus”.

Indica el analista que “en particular, una reforma laboral que permita flexibilizar las condiciones y los costos de contratación, a la vez que se implementa un esquema de subsidio al desempleo, ayudaría a acelerar el proceso de creación de trabajos y formalización. De la misma forma, desarrollar programas de infraestructura -5G, vías terciarias- permitirá que el sector de la construcción, gran empleador de mano de obra no calificada, pueda apoyar en la generación de empleo”.

Finanzas

Sostiene Jalil, que “otra área va a ser conseguir el consenso político para lograr aprobar una reforma fiscal con la que los ingresos del Gobierno se incrementen en al menos $20 billones a partir del 2020. Con estos recursos el Gobierno puede garantizar los pagos asociados al nuevo endeudamiento que tuvo que adquirir para financiar los gastos asociados a la pandemia”.

Por su parte, el decano de la facultad de economía de la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda, sostiene que las prioridades económicas y sociales deberían enmarcarse en la recuperación. “Ojalá, aunque es poco probable, abonar el terreno para hacer reformas estructurales que nos permitan dar un brinco respecto a la senda de crecimiento”. Sepúlveda dijo que es clave que se fortalezcan los programas sociales y se dé impulso a programas de creación de empleo formal.

Reformas

Asimismo, la economista jefe del BBVA Colombia, Juana Téllez, sostuvo que las acciones se deben combinar entre medidas de emergencia para contener el daño de la pandemia sobre las familias y las empresas, como se ha venido haciendo, medidas de rápida implementación para facilitar una recuperación, y la puesta en marcha de las reformas estructurales pendientes. Las empresas necesitan mensajes en este sentido para mantener a flote sus negocios”.

Referente a las reformas que requiere el país, la economista aseguró que “el Gobierno tiene el desafío de fortalecer la agenda de reformas estructurales en el Legislativo, especialmente, en lo que tiene que ver con flexibilidad laboral y costos de nómina para facilitar la creación de empleo, y la revisión de gastos públicos especialmente, en subsidios y pensiones para aumentar la equidad”.

Por su parte, el consultor Diego Garzón, socio de Progresa y Azurian Transforma, dijo a este Diario que entre los temas fundamentales para desarrollar por el Gobierno, el primero tiene que ver con la sostenibilidad del sector salud. “Debe darle una real solución a la crisis financiera que se tiene con las diferentes EPS, IPS, etc., y ese es un tema que se va a tener que abordar en un corto plazo con un impacto fiscal muy importante”.

Indica el consultor que el segundo tema y que es como la génesis de los grandes retos es la crisis social, viéndolo desde el punto de vista de las consecuencias. “El efecto que trae el incremento sustancial del desempleo que estamos viviendo y que vamos a vivir, yo personalmente creo que el desempleo va a llegar a niveles incluso más altos, no hemos todavía absorbido la crisis por una razón fundamental y es que todavía no se han quebrado todas las empresas”.

Desempleo

Asegura el analista Garzón que “ese tema de la crisis social generado por el desempleo va a llevar al Gobierno a tener que seguir generando ayudas fundamentales a los sectores más vulnerables de la sociedad y personalmente creo que la ayuda que se ha dado hasta ahora es muy poca, afortunadamente se ha realizado pero en términos del PIB, de los montos que se tienen que entregar para soportar y darle sostenibilidad a esos sectores más vulnerables, no ha sido suficiente”.

Asegura que “otro tema es, quiérase o no, la discusión de la reforma tributaria que seguramente vendrá el próximo año y el ambiente político actual, así como el económico no está para esas circunstancias pero no veo ninguna otra alternativa”.

Otro elemento clave que debe adelantar el Gobierno, según Garzón, es que “sí creo que los impactos de los riesgos de la cartera crediticia, de la cartera vencida que se va a generar sobre entidades financieras va a ser muy alto. El efecto latigazo de esta pandemia no se va a ver ahorita, se va a ver en 6 meses, en 12 meses y ahí es cuando verdaderamente se va a ver el problema”.

Otro elemento, dice Garzón, “es asegurar la recuperación del sector empresarial y eso tiene que ver con muchos bemoles y muchos temas que tiene que trabajar con mayor profundidad más allá de los temas de recuperación y de apertura de sectores, etc. Hay que flexibilizar muchos aspectos de los sectores de la economía para verdaderamente darle posibilidad de ayudar a las empresas a salir adelante”.

Como otra tarea del Gobierno, Garzón manifiesta que “hay que reorientar la economía hacia las exportaciones (…), serán las exportaciones, será el mercado externo los que puedan permitir la generación de una tasa de crecimiento, una tasa de volatilidad y agilidad de la recuperación más grande”.

Explica el analista que “creo que definitivamente va a llegar el momento donde el Gobierno va a tener que convencer al Banco de la República de generarle préstamos directos, ese es el dinero más barato de la economía”.