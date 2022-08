Joven de 19 años murió ahogado en la represa de Guatapé

Autoridades locales del municipio de Guatapé confirmaron la muerte de un joven de 19 años ahogado en la represa.

El hecho ocurrió sobre las 9:00 am de este domingo y de acuerdo con el informe preliminar el joven se encontraba de paseo con un grupo de amigos, con quienes estaban realizando camping en Cazadiana y decidió tirarse al embalse, de donde sus amigos no lo pudieron rescatar.

Las autoridades recomiendan a los turistas usar chaleco salvavidas siempre que decidan entrar al embalse.

Los casos de ahogamiento en este embalse no es nuevo, cabe recordar que el último accidente fue registrado el pasado 7 de abril cuando un grupo de tres mujeres, abordo de un jet-sky, tuvieron un accidente donde dos de ellas fallecieron ya que no sabían nadar y no portaban elementos de protección como chalecos salvavidas en el Peñol.