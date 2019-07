"Mientras hay cadena perpetua apliquemos pena de 60 años"

“Mientras llega la cadena perpetua apliquemos las herramientas que tenemos y la pena máxima de los 60 años”, manifestó la exconsejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Martha Ordóñez.

La exfuncionaria se refirió así a la propuesta de reformar la Constitución para establecer la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños.

Ordóñez se preguntó, “¿cómo hacemos para que cuando exista cadena perpetua para asesinos y violadores de niños y niñas no se quede en el papel?”, si “la pena máxima de 60 años que existe en Colombia casi nunca se aplica”.

“Todo lo que implique hacer justicia para los niños y las niñas se necesita”, sostuvo la exconsejera Ordóñez, anotando que es preocupante cómo “solo revivimos el tema de la cadena perpetua cuando le hacen algo terrible e irreparable a un niño o niña”.

Tras expresar que “el debate debe mantenerse vivo e intentar dar ese paso para prevenir tanta crueldad y pérdida de vidas de menores de 18”, comentó que si lo que asusta es mencionar las palabras cadena perpetua, “entonces pasemos de la pena máxima que tenemos de 60 años a 80 o a 100, pero apliquémosla”.

Como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, el primer acto legislativo de este año pretende modificar el Artículo 34 de la Constitución para que en Colombia se permita la cadena perpetua exclusivamente en los casos de violación de niños, de la siguiente manera: “Se prohíben penas de destierro y confiscación. (…) De manera excepcional, cuando se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menor de 14 años, se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua”. La iniciativa sostiene que “en todo caso la pena será revisable en un plazo de 30 años en los términos que establezca la ley”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué opina de la propuesta presidencial de la cadena perpetua?

MARTHA ORDÓÑEZ: Todo lo que implique hacer justicia para los niños y las niñas se necesita. Lo que no entiendo es por qué la pena máxima de 60 años que existe en Colombia casi nunca se aplica. ¿Por qué la impunidad es tan alta? ¿Por qué a las niñas y jóvenes víctimas de abuso sexual poco se les cree? ¿Por qué los protocolos a la hora de capturar a los presuntos maltratadores, abusadores y asesinos no funcionan? ¿Qué está pasando que hemos crecido escuchando que “el sistema de justicia no funciona” y pasan los años y sigue sin funcionar?

Y eso que tenemos un marco jurídico robusto. ¿Cómo hacemos para que cuando exista cadena perpetua para asesinos y violadores de niños y niñas no se quede en el papel? Todos los esfuerzos que tengamos que hacer para prevenir las violencias contra la infancia, contra los adultos mayores y contra las personas con discapacidad estamos obligados a hacerlo. A ellos tenemos que garantizarles sus derechos fundamentales y una vida libre de violencias.

ENS: ¿Eso no se puede calificar como populismo punitivo?

MO: Me preocupa que solo revivimos el tema de la cadena perpetua cuando le hacen algo terrible e irreparable a un niño o niña.

El debate debe mantenerse vivo e intentar dar ese paso para prevenir tanta crueldad y pérdida de vidas de menores de 18. ¿Será que lo que nos asusta es el nombre? ¿Cadena perpetua? Entonces pasemos de la pena máxima que tenemos de 60 años a 80 o a 100, pero apliquémosla.

Hay casos demasiado crueles que no voy ahora a recordarles, pero que sé que todos tenemos en la mente y el corazón.

ENS: ¿Cuál es su propuesta?

MO: Llevo años hablando sobre la importancia y la necesidad de trabajarle a la salud mental, a invertirle más en capacitación, más esfuerzos, políticas públicas y sobre todo más presupuesto. Eso nos ayudaría a prevenir.

También las campañas de información mediáticas para decirle a la gente lo que está bien para garantizar derechos y lo que está mal para no seguir vulnerando derechos.

Creo en la sanción social, pero creo aún más en que debemos bajar los niveles de impunidad y de revictimización que tenemos en el país.

Mientras llega la cadena perpetua apliquemos las herramientas que tenemos y la pena máxima de los 60 años.