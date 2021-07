Es el momento de cimentar el futuro con hechos que nos unen: Duque

Las sesiones ordinarias del Congreso de la República instaló este 20 de julio el presidente Iván Duque de manera presencial en el Capitolio Nacional.

El Jefe de Estado abrió su discurso con un minuto de silencio por las víctimas del COVID destacando la vida y labor del exministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y del senador Eduardo Enríquez Maya, quienes fallecieron a causa de esta enfermedad en el cumplimiento de sus funciones.

"El camino no ha sido fácil, hemos enfrentado muchas dificultes y restricciones para combatir la pandemia", dijo el Jefe de Estado y resaltó importantes avances que ha tenido el país para luchar contra el covid-19.

"Logramos duplicar las camas de cuidado intensivo, pasando de 5.400 a más de 12.000; pasamos de 1 laboratorio que procesaba 1.000 pruebas al día a más de 160 que procesan más de 100.000 pruebas diarias, y capacitamos, también, al talento humano en salud", dijo.

A renglón seguido, agradeció al personal de la salud y aplaudió su importante labor. "A esos héroes y heroínas de todo el sector de la salud, también los celebramos hoy y les decimos: Gracias, ¡gracias por ser la primera línea de la vida!", aseveró.

Con respecto a la vacunación contra el virus, Duque destacó que a la fecha se han aplicado ya 24 millones de vacunas, y afirmó que nuevamente se sobrepasarán las metas que nos habíamos trazado para el mes de julio.

"Asimismo, puedo garantizarles que este año llegaremos a la meta de vacunar a 35 millones de colombianos", agregó. Sin embargo, indicó que la pandemia no sólo afectó la salud sino la economía del país.

Manifestación Pacífica

En su intervención, el presidente Duque reiteró su respeto por la manifestación pacífica de los colombianos, pero recordó que impedir que una persona llegue a su trabajo, acceda a los servicios de salud o se le prive de tener comida en su mesa, es un delito.

"Los bloqueos no son cortes de ruta; son cortes de vida, no hacen valer ningún derecho, solo hacen valer la ambición de los agitadores que se quieren beneficiar del caos", aseveró y fue claro en decir que no se deben permitir que se violen los derechos de todos pues esto es "anarquía".

"En un país de anarquía, de caos y de odio solo prosperan la violencia y el dolor. Allí no hay esperanza. Allí no se resuelven los problemas por los cuales se protesta. Por el contrario, se profundizan cuando se destruye el patrimonio público, la propiedad privada y los empleos", puntualizó.

Transformación de la Policía

El presidente Duque afirmó que dio claras instrucciones para que todos los miembros de la Fuerza Pública se comprometan con el respeto, las garantías y la protección de la protesta pacífica.

"Este es el motivo por el que ya iniciamos el Proyecto de Transformación Integral de la Policía Nacional, con el que estamos creando una nueva identidad de la Institución para mejorar su proximidad con los ciudadanos, y con el que, también, estamos fortaleciendo la prevención, protección y respeto por los derechos humanos", afirmó.

En ese sentido, anunció la creación de la Dirección 12 de Derechos Humanos de la Policía y aseguró que se radicará el proyecto de ley que modifica el Estatuto Disciplinario de la Policía Nacional.

"Adicionalmente, presentaremos el proyecto de ley para el nuevo Estatuto de carrera para la profesionalización del servicio. Así, fortaleceremos esta fuerza para que, cada vez más, los colombianos estén orgullosos de su Policía", dijo.

Ley de inversión social

El Jefe de Estado destacó la construcción de consensos que permitirán alcanzar tres propósitos fundamentales: primero, atender a los más vulnerables, segundo, crecer económicamente para generar más y mejores empleos y, tercero, hacerlo con responsabilidad fiscal, sin tocar a los sectores más vulnerables ni a la clase media.

"Esto se concreta en el Proyecto de Ley de Inversión Social, que es una apuesta por continuar con Ingreso Solidario, una renta básica de emergencia, hasta diciembre del año 2022", añadió.

A su vez, agregó que la iniciativa crea "nuevos empleos para los jóvenes, subsidiando el equivalente al 25% de un salario mínimo por cada trabajo nuevo creado, para personas entre los 18 y 28 años. Ampliar el subsidio mínimo de trabajadores formales hasta diciembre de 2021 y hacer del programa Matrícula Cero una política de Estado".

"Esta ley de inversión social, que construiremos entre todos, es el salto de desarrollo humano más grande de las últimas décadas. Sienta las bases para que, sin importar qué tan distante parezca nuestro destino, todos los colombianos tengamos la oportunidad de llegar a buen puerto", resaltó.

Ayudas sociales

"En una primera instancia, millones de compatriotas perdieron su empleo, poniendo en riesgo su bienestar, agravando la situación de muchos que ya tenían demandas sociales acumuladas de mucho tiempo atrás", señaló.

Por lo tanto, aseguró que se desarrollaron mecanismos para proteger el empleo y se resguardaron más de 4 millones de empleos formales, ayudando a más de 194.000 empresas por medio del PAEF, subsidiando el equivalente al 40% del salario mínimo para todos sus trabajadores.

En ese orden de ideas, exaltó la creación de programas sociales para llevar asistencia económica a más de 3 millones de colombianos como Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y otros enfocados en los adultos mayores, los cuales ayudaron a sobrellevar los efectos de la pandemia sobre los ingresos de las familias.

"La respuesta rápida de ESTE Gobierno hizo que entregáramos 14,6 millones de canastas nutricionales casa por casa, e implementamos el Plan de Alimentación Escolar para llevar comida a los hogares de 5’600.000 niños y niñas en todo el territorio", señaló.

Adicionalmente, destacó el esfuerzo de su Gobierno para que la educación pública universitaria, técnica y tecnológica pueda ser gratuita para los estratos 1, 2 y 3 mediante la creación del programa Matrícula Cero, dentro de la Estrategia Generación E.

"Con ese mismo derrotero social, rompimos los récords de entrega de subsidios para vivienda VIS y no VIS y ya hemos superado la meta de los 500.000 beneficiarios de Casa Digna Vida Digna. Adicionalmente, hemos beneficiado a más de 1.900.000 personas con servicios de agua potable y saneamiento básico", agregó.

A su vez, anunció que se llegará a más 3 millones de personas con agua potable por primera vez.

"Ratifico el compromiso inexorable de mi Gobierno de trabajar arduamente con sensibilidad social para reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida de las familias colombianas", puntualizó.

Reactivación Económica

Duque reiteró que la pandemia en el país desnudó grandes inequidades sociales e hizo aún más evidente la urgencia de trabajar para superarlas y por lo tanto, destacó los avances de la iniciativa Compromiso por el Futuro de Colombia, anunciada hace un año.

"Hemos recuperado 4 millones de empleos y, durante el primer trimestre de este año, nuestro país tuvo un crecimiento económico del 1.1%. Con esta estrategia avanzamos en la estructuración, contratación y ejecución de 545 proyectos, con una inversión cercana a los 141 billones de pesos", indicó.

Además, indicó que proyectándose hacia el futuro, hoy más de 100.000 colombianos se forman como programadores, más de 14.700 instituciones educativas oficiales se han transformado para ser, también, centros digitales.

A renglón seguido destacó la colaboración armónica de las instituciones que permitieron sacar adelante la Ley de Emprendimiento, la Ley de Delitos Ambientales y se logró lanzar la Política de Turismo Sostenible y modificación de la Ley General de Turismo.

Compromiso con San Andrés y Providencia

El primer mandatario reiteró su compromiso con San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras el paso del huracán Iota de categoría 5 y que dejó daños históricos en el archipiélago.

"Tenemos el reto ineludible de lograr el progreso atendiendo los desafíos del cambio climático, al cual nuestro país está especialmente expuesto" dijo y agregó que el Gobierno dejará un archipiélago moderno y una Providencia y Santa Catalina totalmente reconstruidas. "Ese es mi compromiso personal", puntualizó.

Estatuto Migratorio

En su intervención, también destacó la solidaridad colombiana con los hermanos venezolanos en un momento en que su democracia se ha visto vulnerada con la creación del Estatuto Migratorio.

"Colombia, la justicia social no es compatible con el autoritarismo, ni con el populismo, ni con la violencia, ni con cualquier forma de totalitarismo", indicó.

Protección de la Niñez

Asimismo, se refirió a la importancia de la niñez en Colombia. "Con esta consigna, modificamos con ustedes la Constitución Política, con el apoyo de este Congreso, para sancionar la ley de cadena perpetua para los violadores y abusadores de niño", dijo.

En ese sentido, hizo un llamado al Congreso para que acompañe a su Gobierno en el último tramo del camino de esta ley.

"En Colombia no aceptamos una niña, ni un niño, abusado ni violentado; NO lo toleramos, NO lo admitimos y lo castigaremos con todo el peso de nuestra ley", agregó.

Llamado al Congreso y a Colombia

Finalmente, el presidente Iván Duque terminó su discurso con las siguientes palabras:

"Honorables congresistas, este salón donde nos encontramos es el escenario donde la democracia vibra, donde las ideas se agitan y las voces exponen argumentos. Las voces en calles las escuchamos y deben nutrir los debates, pero ustedes están convocados por la historia para ser los voceros de un país en plena transformación.

Estoy seguro de que ustedes, como lo han hecho en tantas ocasiones, obrarán con consistencia, congruencia y sentido de patria. Cuando nos volvamos a encontrar, el próximo 20 de julio, la ciudadanía habrá tomado una decisión sobre el futuro.

Con humildad, invito a Colombia a escoger el camino del trabajo, el decir la verdad, aunque sea dura, el de apostar por el talento de las mujeres y hombres de esta tierra maravillosa y el de ser responsables con las generaciones que vienen. Los invito a rechazar el camino de la mentira, el de la calumnia frívola; digámosles NO a los promotores del odio, evitemos el camino fácil para obtener placeres momentáneos, que dejan cicatrices eternas

En un año estaremos entregando un país con más de 50.000 títulos de tierras para los campesinos, con la matrícula gratis para cerca de 700.000 16 estudiantes en las universidades públicas como política de Estado, con 12.000 aulas para avanzar en la jornada única, con la población vacunada, con la mayor inversión en vías, con los proyectos PDET en ejecución, con más del 10% de nuestra matriz energética en energías renovables no convencionales y un crecimiento económico cercano al 7%, el más alto en la última década.

Todos estos serán los logros nuestros, los logros de Colombia.

La historia demanda que seamos la mejor versión de nosotros mismos. ¡ Es el momento de ser más colombianos que nunca, de escribir nuestras historia y de cimentar el futuro con los hechos que nos unen!

Declaro instalada la legislatura del Congreso de la República de Colombia para el periodo 2021-2022".