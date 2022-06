Sigan viendo a Colombia como aliada: Duque a empresarios en Portugal

El Presidente de la República, Iván Duque, manifestó que los colombianos son veedores y defensores de los valores y principios democráticos de la Nación y del impulso que ha permitido logros concretos en los últimos cuatro años, en crecimiento económico, comercio, turismo y la transición energética, así como la inversión portuguesa.

El Jefe de Estado participó en el Foro Empresarial ‘Colombia, país de oportunidades’, que lideró ProColombia, en la capital de Portugal, y reiteró su llamado a los inversionistas del país ibérico a seguir arribando.

El Mandatario hizo un pormenorizado recuento de los logros del país, potenciados durante los cuatro años de su administración y explicó su visión de lo que viene para Colombia.

“Apreciados inversionistas, ustedes se preguntarán cuál es la Colombia que sigue después de las elecciones que ocurrieron hace ocho días. Yo no sé leer el futuro, pero sí sé leer a Colombia; y tengo la plena certeza de que esta Colombia que he narrado, es una Colombia que no va a dejar que nada ni nadie le arrebate lo que ha consolidado en el tiempo. Y que quien quiera sea el Presidente de Colombia solamente puede soñar en que las cosas que funcionan se mantengan, porque dudaría en que hubiera una intencionalidad para arrebatarle a Colombia las fuentes de crecimiento, de prosperidad y de cerrar las brechas. Por lo tanto, sabiendo que puede haber diferencias en modelos, en expectativas, en visiones, como es normal en democracia, creo que Colombia está por encima de esas divisiones”, dijo.

El Jefe de Estado colombiano se refirió a cómo los colombianos deben defender las libertades económicas, que son el vehículo de la equidad.

“Quienes gobernamos no solo lo podemos hacer con nuestras tesis, y pretender que estas están por encima de quiénes no votaron por nosotros; quienes somos gobernantes somos símbolos de una unidad. El Presidente Kennedy solía decir que se pueden ganar las elecciones con el 50%; pero no se puede gobernar con el 50% en contra. Y eso los sabemos todos quienes hemos ejercido esta labor, porque tenemos que hacer una convocatoria a la unidad. Y la unidad significa proteger las libertades, la democracia, la iniciativa privada”, añadió.

El Mandatario les dijo a los inversionistas portugueses, que ya tienen presencia en el país, como en el segmento de retail, distribución de alimentos y energías renovables, y a quienes están interesados en llegar, a que inviertan en Colombia, por cuanto la actualidad del país en crecimiento económico y en oportunidades es reconocida en el mundo.

“Así que los quiero invitar a ustedes a que, con entusiasmo, con fortaleza, con firmeza, como lo han hecho, sigan viendo a Colombia como ese gran aliado. Hoy somos el segundo país de mayor inversión portuguesa después de Brasil, algo que a nosotros nos llena de orgullo y que como Presidente, en esta visita, es para decirles que las puertas de Colombia están abiertas; que las oportunidades están abiertas; que los espacios de diálogo están abiertos; que los socios locales los están esperando con avidez; y que por encima de cualquier coyuntura la inversión portuguesa se ha mantenido en el tiempo y ha logrado demostrar que cuando un portugués llega a Colombia, llega para quedarse, para que le vaya bien y para hacer bien”, declaró.

En este encuentro, fue anunciada, además, la creación del Consejo Estratégico Colombia-Portugal, enfocado en el comercio, y que estará integrado por 20 representantes, 10 por cada país.

Este comité sesionará una vez cada año, reiteró el embajador colombiano ante Portugal, Alejandro Zaccour.

Cifras y hechos concretos

Ante la pregunta de los inversionistas presentes en el foro, acerca de en qué sectores recomendaría invertir, el Presidente Iván Duque sostuvo que, en el corto, mediano y largo plazo hay ventajas comparativas en varios sectores, como los de las energías renovables no convencionales.

Por ejemplo, mencionó la oportunidad de la captura de radiación solar, con constancia en el año, como en los departamentos de Cesar, la Guajira y la altillanura, con un potencial de generar 20 gigavatios de energía; también, las posibilidades de energía eólica en terreno y costa afuera, por más de 40 gigavatios.

Destacó la limpieza de la matriz energética de Colombia, con el 70% de hídrica y llegando a 20% de renovables. El resto está en la hoja de ruta del hidrógeno.

El Presidente resaltó que Colombia tiene un tremendo potencial en turismo, con ejemplos como los 4,5 millones de visitantes no residentes, en 2021, y con beneficios tributarios con exención de impuestos en zonas de desarrollo turístico.

Mencionó la conectividad con internet de alta velocidad de la ruralidad y de las ciudades y de las zonas francas, como la de Bogotá, empleando a 20 mil personas en servicios de back office, por el gran talento y bilingüismo.

También, hubo espacio para hablar de la Taxonomía Verde presentada por Colombia, que prevé el liderazgo del país en inversiones de este tipo y con 400 empresas que han suscrito acuerdos de carbononeutralidad.

Habló de las llamadas alianzas público-privadas para el tema de infraestructura, con las 18 vías de 4G que concluirá en su Gobierno, cuando nadie apostaba a la entrega de más de tres de ellas, y con las 15 licitaciones de vías de quinta generación, con inversiones que superan los USD 20 mil millones.

El camino para llegar acá no se ha construido en cuatro años, en ocho o en 12, afirmó el Presidente Duque, sino que es un proceso de evolución histórica, que ni siquiera la pandemia frenó la posibilidad de lograrlo.

“Venir hoy a Portugal y narrar esto, y con la alegría de haber construido en cuatro años 12 mil aulas escolares; de haber dejado a Colombia con más de 240 nuevos colegios y con más de 600 mil estudiantes que se gradúan con dos títulos, de bachiller y técnico; y demostramos que Colombia crece y es solidaria y reduce la desigualdad —medida en el coeficiente de GINI— albergando a 1,8 millones de migrantes venezolanos, es que nuestro país tiene algo mágico y además, algo absolutamente diciente: las ganas y la capacidad de sobreponerse a cualquier adversidad y demostrar que la palabra resiliencia tienen en Colombia un gran significado”, concluyó.