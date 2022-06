Los mercados del crudo reaccionaron con un pánico exagerado: Younes

La acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia cayó 22,5% en el acumulado de esta semana poselectoral. A pesar de tener varios días con fuertes rojos, el viernes recuperó un poco del terreno perdido.

No obstante, la volatilidad puede continuar; por eso EL NUEVO SIGLO dialogó al respecto con Álvaro Younes, vocero de Fedispetrol.

EL NUEVO SIGLO: Desde el gremio petrolero ¿cómo se vio la victoria de Gustavo Petro?

ÁLVARO YOUNES: Por estadísticas tendría que ganar quien ganó y si era por un impacto novedoso, pues también había una razón para que cualquiera de los dos candidatos ganara. El país estaba abocado a una incertidumbre y digamos que el tiempo nos la quitará.

En cuanto al manejo de hidrocarburos y de combustibles hay una gran expectativa. Creemos que si no manda señales muy claras, el país va a perder, por lo menos, en activos de la nación como Ecopetrol. Porque ya cedió casi $30 billones, por el impacto negativo, en solo la bajada de la acción. Aunque ya se recuperó, esperamos que siga así. Solo depende de él, por las señales que mande, para que podamos tener un camino despejado.

ENS: ¿Cómo podría el presidente electo llevar a buen puerto el tema de los combustibles y la coyuntura que se viene en el tema?

AY: Sabemos cómo va a afrontar esta decisión. Ahora, sobre el tema de los altos precios de los combustibles que le deja el nuevo gobierno aún no hay nada dicho, y claro, genera una expectativa muy grande.

Estamos esperando a ver las guías o los guiños que haga sobre el sector para tener una mejor información.

Señales

ENS: ¿Ustedes creen que es necesario que el presidente electo se pronuncie lo antes posible sobre sus decisiones en materia de hidrocarburos para que el impacto empiece a reducirse?

AY: Eso sería lo deseable. Sería lo más deseable mandar una señal clara, que es lo que esperamos los colombianos, con el tema específicamente de los precios de los combustibles en el país.

Yo creo que todo el mundo reconoce que va a haber un gran impacto si se aplica lo que estaba previendo el gobierno saliente. Pues había un sentimiento muy pesimista, muy alarmista y también de una expectativa gigantesca porque se estaba hablando primero de $14 billones y en menos de una semana estamos pasando a $30 billones en el fondo de estabilización de precios.

Es un impacto realmente grande, no solo sobre las finanzas, sino sobre los consumidores, que van a tener que asumir ese costo, así sea en un tiempo de dos o tres años, pero es una gran metida de mano al bolsillo del consumidor.

ENS: En ese sentido, ¿cree que este gobierno se demoró en hacer el ajuste de precios y le está dejando esa papa caliente al gobierno entrante promoviendo una subida de precios considerable sobre todo desde agosto, cuando se posiciona Gustavo Petro?

AY: Totalmente correcta esa observación y acá la compartimos. El gobierno nunca ha debido esperar, creo que es una gran irresponsabilidad haber manejado así el sector, el FEPC.

A medida que iba subiendo, tenía que haber generado alarmas dentro del Gobierno pero cuando se dan cuenta ya es muy tarde, y miren lo que tenemos ahora. Y por supuesto, la promesa de que en junio comienzan a subir, parece que es un hecho real, no sé si ese tema se estará tocando dentro del empalme que están haciendo.

Transición

ENS: ¿Ustedes han hecho alguna propuesta al equipo de Petro sobre cómo debería hacerse la transición energética?

AY: Hay dos temas. Yo creo que hay suficiente ilustración en el país sobre la necesidad de la transición energética. En lo que no hay claridad es en el tiempo de ejecutarse esa transición energética.

En menos de 15 años es un golpe duro, si los precios del petróleo son como están hoy en día; es un golpe duro para las finanzas del Estado y de este gobierno que va a entrar.

También porque no creo que los vaya a desechar, sería algo ilógico. Pero no tenemos las señales claras porque todavía no sabemos ni siquiera quién va a ser el ministro de Minas. Hay en el sonajero unos nombres, pero no hay una definición.

Tampoco se sabe qué quieren de Ecopetrol, qué se quiere de esta empresa, si fortalecerla más, que se podría, o si quiere desmembrarla, irla vendiendo por pedazos o se quiere ir mucho más lejos y entrar en el negocio petrolero.

ENS: ¿Y el otro tema caliente es qué va a pasar con el fracking?

AY: No hay una señal clara realmente en el gobierno entrante sobre qué quisiera en el sector. Estamos esperando, por supuesto, qué va a pasar y cuáles son los caminos a seguir en lo que dan señales para saber a dónde vamos, y en la transición energética, que es imposible hacerla de una manera inmediata. En el mundo esa transición ya ha comenzado, y desde luego que se tenga previsto su desarrollo, pero todavía no hay un sustituto como el petróleo para decir que eso se hace de un día para otro. Lo otro que vimos fue al doctor Petro diciendo, hacia el final de la campaña, que él se opone al fracking, pero a la manera tradicional de extraer petróleo no. No había una decisión tan contundente como con la del fracking. De modo que uno debería pensar en que el país va a seguir teniendo esa parte extractiva a la par con uno de los mejores modelos ambientales y con unos mejores modelos que le permitan al nuevo gobierno ir hacia lo que quiere, que es justo en el tema ambiental.

Recuadro

Pánico innecesario

ENS: ¿Usted cree que de pronto los mercados reaccionaron de manera muy fuerte o con mucho pánico frente a la llegada de Gustavo Petro?

AY: Totalmente de acuerdo, creo que el pánico fue exagerado. No era necesario tanto pánico y creo también que esto tiene que pasar en muy corto tiempo. Aunque ha sido una tradición que cuando han ganado los gobiernos de izquierda en América Latina, esto pase en los mercados.

No era novedoso para el país que ello fuera a pasar, estaba anunciado, pero sí creo que fue un exceso de pánico porque lo fundamental de nuestras empresas no ha cambiado, la empresa sigue siendo la misma, la valoración de la empresa era la misma; de modo que dejarse guiar por un pánico, porque llegó un nuevo gobierno que no ha tomado la primera determinación, pues fue abrupta esa caída en el precio, fue innecesaria a mi modo de ver.