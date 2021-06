Todos los colegios deben volver a clases presenciales: Mineducación

Todos los colegios y jardines infantiles del país deberán volver a clases presenciales al finalizar las vacaciones de mitad de año, así lo determinó el Ministerio de Educación tras dar a conocer nuevos lineamientos para el retorno a las aulas en todas las instituciones educativas tanto públicas como privadas del país.

Además, el documento también señala que los docentes no pueden negarse a volver a los planteles educativos o de lo contrario, estarían dispuesto a enfrentar procesos administrativos por no cumplir con sus funciones y/o no recibir el pago de su salario correspondiente a los días no laborados de manera presencial.

A su vez, se establecen los protocolos de bioseguridad que se deben aplicar en las instalaciones para garantizar el bienestar y el no contagio del personal de los colegios y los estudiantes.

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, resaltó que el retorno al colegio busca garantizar el derecho fundamental a la educación y salud de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. "Este proceso, además, cumple con las medidas de bioseguridad que brindan tranquilidad a todos los miembros de la comunidad educativa", agregó.

En ese orden de ideas, las secretarías deben definir las fechas de inicio de presencialidad en todos los colegios públicos y privados garantizando las medidas de bioseguridad y debe ser en el marco del retorno a actividades académicas tras las vacaciones de mitad de año.

En ese sentido, al finalizar el receso escolar todos los colegios del país deben estar en presencialidad, por lo cual, aquellas instituciones que no cumplan con las condiciones de bioseguridad deben implementarlas para regresar a las aulas.

Cabe mencionar que entre las medidas a garantizar están el lavado de manos, el distanciamiento social de un metro en las aulas, el uso del tapabocas, ventilación en las instalaciones y fomento del autocuidado en el ámbito escolar, social y familiar.

Además, los nuevos lineamiento indican que no es necesario que los colegios formulen o construyan un nuevo protocolo interno y que este sea aprobado previamente como se estaba pidiendo por parte del Gobierno y administraciones locales en el transcurso de este año con el retorno a las aulas con alternancia.

Con respecto al transporte escolar, será obligatorio portar el tapabocas y la ventilación constante del vehículo. También se recomienda que en las rutas los niños permanezcan en silencio y no consuman alimentos y bebidas.

Pese a que la presencialidad plena en los colegios es la orden del Ministerio de Educación a aplicar, existen algunas excepciones para que planteles adopten la alternancia.

Entre estas está aquellas instituciones que por su capacidad no puedan garantizar el distanciamiento social en las aulas y en caso en que, por razones de salud del estudiante por temas relacionados a la pandemia, la familia manifieste imposibilidad para volver al colegio en presencialidad completa.

Finalmente, también se podrá adoptar la alternancia en caso de propagación del virus que afecte a varios grupos de trabajo y no pueda ser controlada.