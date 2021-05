Al país hay que servirle más en los momentos difíciles: MinHacienda

A uno de los ministros más destacados de la actual administración, José Manuel Restrepo, le tocó cambiar de oficina en cuestión de horas y sin despedidas. Cogió sus bártulos, papeles y documentos importantes y pasó de la cartera de Comercio, Industria y Turismo, a la de Hacienda en reemplazo de Alberto Carrasquilla.

Ese cambio en cualquier gabinete no sería un problema, pero ahora en la actual coyuntura que vive el país, es un inmenso reto.

Esos son los desafíos que le gustan al ministro Restrepo, un funcionario ejemplar que con su fortaleza de académico buscará estructurar un consenso con todas las fuerzas del país para diseñar primero una reforma tributaria enfocada completamente en lo social, y luego acomodar el descuadre de las finanzas públicas.

El nuevo MinHacienda tiene una tarea complicada. No obstante, Restrepo ya tiene la experiencia para trabajar con el Congreso de la República y con los distintos sectores sociales del país como para tener éxito en esta misión.

EL NUEVO SIGLO: Ministro Restrepo, llega a la cartera de Hacienda en un momento complicado... ¿Le gusta este reto?

JOSÉ MANUEL RESTREPO: Pues claro, yo creo que es un reto complicado pero las personas que en la vida hemos recibido tanto del país y que nos ha regalado tanto en ejercicio de liderazgo bueno, malo y regular en oportunidades, cuando a uno lo invitan a retos de esta dimensión, uno no puede decirles que no, creo que uno tiene el sentido del país y tenemos que adoptar la generosidad y contribuir para servirle a Colombia para sacarla adelante, justamente en esos momentos difíciles.

Consultas

ENS: ¿Lo dudó en algún momento o lo debió consultar con su familia?

JMR: Claro, todo lo consulto con mi familia, soy un hombre de familia, pero digamos que el planteamiento fue el mismo, mi señora dijo: es un reto demasiado complejo. Dije: sí, es un reto demasiado complejo, pero si no asume uno un reto complejo la pregunta es: ¿todo eso que el país le regaló a uno, por qué uno no es capaz de retornarlo en algo?. Para mí eso era una expresión de egoísmo y creo que el servirle de esta manera en momentos aún más difíciles, pues es un genuino sentido de servicio público. Al país hay que servirle más en los momentos difíciles.

ENS: Su paso por el Ministerio de Comercio fue exitoso, sacó dos proyectos claves como fue la Ley de Turismo, la Ley de Emprendimiento, y otras medidas más. ¿Qué tanto de ese aprendizaje o de esa experiencia puede aplicar ahora en la cartera de Hacienda?

JMR: Yo creo que una de las características de la gestión de Comercio fueron los resultados. Ahí logramos muchos resultados. Logramos el resultado de las dos leyes, el nuevo modelo de zonas francas, el nuevo modelo de las exportaciones del Plan Vallejo, de inversiones, el Decreto de Proyectos Turísticos Especiales, avanzamos también en instrumentos nuevos como la estrategia de relocalización de empresas y veníamos logrando, antes de la pandemia, el mejor resultado en la historia del país en exportaciones no mineras y en turismo.

ENS: Sin embargo, ¿la pandemia transformó todo?

JMR: Claro, llega la pandemia y eso cambia totalmente el escenario. De ahí lo que puedo aplicar es toda la experiencia en poder escuchar, escuchar a los afectados, reconocer a los vulnerables, el trabajar con esos sectores más afectados como la micro y la pequeña empresa.

La salida

ENS: Ministro, ¿cómo, ahora desde sus nuevas funciones, puede buscar una salida para las necesidades económicas que tiene el país?

JMR: Sin duda para cualquier medida que tomemos tenemos que tener en cuenta la reactivación económica y desde luego ahora el compromiso desde el Ministerio de Hacienda, es cómo contribuir a esa reactivación económica y creo que lo que viene es cómo encontrarle también respuesta a la necesidad de una estabilidad, una responsabilidad fiscal con nuestra agenda pública para que enviemos un mensaje apropiado a los mercados internacionales y siga llegando la inversión y que eso impulse las exportaciones y la reactivación del comercio.

ENS: Actualmente ya se sabe lo que fue el contenido del primer proyecto de la reforma tributaria que se presentó al Congreso. Pero ahora, ¿cuáles de esos puntos que se presentaron van a quedar y ya definitivamente cuáles se van a sacar?

JMR: Aquí lo que hemos dicho es que hay que propiciar un diálogo con grandeza, con un sentido temático también, un diálogo constructivo con los distintos actores de la sociedad. ¿Qué queremos? Abrir unos encuentros con actores sociales como los sindicatos, como con los empresarios como los representantes de los partidos y líderes políticos, como la academia, con algunas entidades representativas de las entidades territoriales y con los actores representativos de las finanzas públicas para encontrar opciones, eventuales consensos que busquen los dos caminos objetivos clave.

Objetivos

ENS: ¿Cuáles serían esos dos objetivos que usted señala?

JMR: Uno de ellos es lo social, reconocer que en nuestro país, mucha gente ha vivido dificultades como resultado de la pandemia, que hay jóvenes que no están obteniendo empleo, que hay mujeres mayores de 40 años que perdieron su empleo, que hay también micro y pequeños empresarios que han sufrido por el impacto de la pandemia, y que hay personas que están en la informalidad y necesitan rentas básicas de emergencia, que hay una cantidad de personas en situación de pobreza con mayores niveles de pobreza en el país que necesitan una devolución del IVA, para tener un recurso adicional.

Eso en primer lugar y, en segundo lugar, reconocer también con ese sentido de país, el sentido de grandeza que necesitamos para trabajar alrededor de la tecnología y de las finanzas públicas.

ENS: Usted ha dicho que lo primero que va a buscar es el consenso con todos los partidos políticos, con todas las fuerzas sociales, sindicatos y más ¿se reunirá hasta con líderes de la oposición también, incluso con Gustavo Petro?

JMR: Yo creo que sí, yo creo que cuando uno habla de construir con grandeza, diálogo constructivo con grandeza, uno tiene que reunirse con los que lo apoyan y con los que no lo apoyan, porque al final Colombia no se puede quedar en las orillas del frente, tiene que ser capaz de recorrer desde las orillas a la mitad del frente y ahí de pronto hay unos temas en donde hay algo en común. Puede ser que el monto de la reforma tributaria no sea el más apropiado, puede ser que no haya coincidencia plena en los impuestos y su incremento o en el propósito, pero de pronto pueden existir unos puntos en los que haya consensos.

Los reclamos

ENS: Respecto a todas esas condiciones sociales, ahora que los reclamos de los promotores del paro se intensifican, ¿qué se va a hacer con eso?

JMR: Hay que buscar desde luego consenso en los propósitos sociales, de los más vulnerables, de los jóvenes, de las mujeres que han perdido su empleo, de las micro y pequeñas empresas, de los informales que necesitan una renta básica de emergencia y propósito también de construir alrededor de la estabilidad y responsabilidad de las finanzas públicas, con sentido de grandeza y con el ánimo de un diálogo constructivo con todos, con los que son amigos del gobierno, con los que no son amigos del gobierno, con los que son independientes porque es que con todos se puede dialogar y al final puede haber iniciativas sobre las cuales puede existir algún mecanismo o un grado de consenso y yo creo que eso es posible lograrlo.

ENS: Hay una cuestión y es la premura, o sea, la urgencia para obtener los recursos que se requieren para atender la pandemia, ¿cómo lograr ese consenso en tan poco tiempo?

JMR: Aquí hay que abrir el espacio, hay que hacer estos encuentros, hay que recoger las iniciativas y, a partir de ahí, hay que hacer una propuesta que tenga ciertos elementos en común en los que se reconozcan las mayorías y llevarlo a un escenario institucional donde se discute, que es el escenario del Congreso de la República. Y es que para avanzar hay que darle sentido de oportunidad porque aquí no es un tema de días, de semanas, la reforma tributaria es un tema de urgencia, y hay que ir trabajando lo más rápidamente posible para sacarlo adelante.

ENS: ¿Cree que de aquí a la otra semana se establezca un nuevo texto para la reforma tributaria?

JMR: Yo lo que creo es que hay que tener lo más pronto posible radicada esa iniciativa para comenzar los diálogos con los distintos actores en el Congreso de la República, para que se dé el debate, aprovechando esta legislatura.

Las calificadoras

ENS: ¿Qué mensaje les daría a los mercados internacionales, a esas firmas calificadoras que están pendientes para reaccionar a lo que surja de la reforma tributaria?

JMR: Primero darle un mensaje a los actores locales, creo que esa es una razón de las más importantes justamente para actuar con sentido de grandeza, entender que esta propuesta tiene, primero, el propósito de apoyar a los más pobres, a los más vulnerables, a los más afectados por la pandemia y, segundo, lograr estabilidad en las finanzas públicas para enviar un mensaje claro a los mercados internacionales, para que no se eleven nuestros costos y también para que llegue inversión y esta no se vaya o se retire hacia otro lado.

ENS: ¿Cree que ya hay desconfianza de las calificadoras?

JMR: El mensaje a los mercados es: aquí hay un gobierno comprometido, responsable, que entiende perfectamente la necesidad de una reforma que construya en lo social, que logre esa estabilidad en lo social, que apoye a los más vulnerables y que, simultáneamente, demuestre estabilidad en las finanzas públicas de mediano plazo.

ENS: ¿Cómo sería esa reforma que podría salir de ese consenso que usted busca?

JMR. En la medida que se presente un consenso y todos logremos un posible acuerdo sobre el que se puede trabajar, tendremos un camino desde la perspectiva de las fuentes de financiación. Todavía no tenemos un dato exacto, pero debería ser una reforma de algo así como unos $14 billones, una cifra que no debe sorprender.

ENS: ¿Cómo se distribuirían esos recursos?

JMR: Desde luego hay que tener en cuenta la importancia de tener un programa de renta básica de emergencia como Ingreso Solidario, ya no para 3 millones de familias, sino para 5 millones. Está además la necesidad de extender el programa de apoyo al empleo formal, extender la devolución del IVA y avanzar en el Fondo para el Fomento de la Empleabilidad para buscar apoyar a los jóvenes de 18 a 28 años en su acceso al mercado laboral o a mujeres mayores de 40 años o a personas en situación de discapacidad. Ahí está además la posibilidad de dar una educación superior gratuita para 700.000 estudiantes de población vulnerable. Todo esto se puede buscar, pero mediante consensos.

El Ministro académico

José Manuel Restrepo, quien fue columnista de EL NUEVO SIGLO, llega al Ministerio de Hacienda en reemplazo de Alberto Carrasquilla.

Antes estuvo desempeñándose como ministro de Comercio y ahora tiene la tarea de liderar una propuesta de reforma tributaria que sea atractiva y aceptada por ciudadanía, bancadas políticas en Congreso, empresarios y expertos.

Restrepo es economista y Especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario, con Maestría en Economía de ‘London Chol of Economics’, Especialista en Alta Gerencia del INALDE y Doctor en Dirección de Instituciones de Educación Superior en la Universidad de Bath.

Fue rector de la Universidad del Rosario y del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), y antes había ejercido la rectoría de la Fundación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Fue Gerente de Planeación Financiera y Presupuesto de Fonade. Perteneció a la Sala Institucional del Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional. También se ha desempeñado como consultor empresarial, así como asesor en temas de calidad y acreditación de instituciones de educación superior.

Fue docente de las cátedras de Macroeconomía, Microeconomía, Introducción a la Economía, Planeación y Control de Gestión, en las Facultades de Economía, Jurisprudencia, Administración de Empresas y en el Posgrado de Finanzas de la Universidad del Rosario. Es autor de un importante número de escritos entre libros, disertaciones meritorias, borradores de investigación y artículos académicos publicados en el ámbito nacional e internacional.