58,3% de familias colombianas cree que su economía empeoró

De acuerdo con la Encuesta de Pulso Social del DANE, el 58,3% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges sostuvo en febrero de 2021 que la situación económica de su hogar era peor que la registrada 12 meses atrás, y para el 31,0% era igual. Al preguntar sobre cómo será esta situación dentro de 12 meses, el 43,7% dijo que será igual y el 38,6% sostuvo que será mejor.

También, el 35,0% de las y los jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas se encontraba un poco preocupado de contagiarse de coronavirus, y el 32,2% estaba muy preocupado.

Asimismo, para el 75,1% de estas personas la situación económica del país en febrero de 2021 era peor a la vivida en el mismo mes del año anterior, y para el 18,6% era mucho peor. Sin embargo, el 35,6% creía que dicha situación será igual dentro de 12 meses, y el 32,6% dijo que será mejor.

Además, el 70,7% de las y los jefes de hogar sostuvo que en febrero de 2021 no tenían mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., en comparación con la situación económica de hace un año; y el 87,0% manifestó que tiene menores posibilidades de realizar compras de muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrónicos.

En febrero de 2021, el 9,0% de las personas que conformaban la jefatura del hogar afirmó que durante los próximos 12 meses ellos o alguno de los miembros del hogar tendrán dinero disponible para salir de vacaciones. Por ciudades, en el trimestre diciembre 2020 – febrero 2021 el 35,4% de estas personas en Montería confirmó que sí tendrán dinero para este fin, proporción que en Florencia es del 0,4%.

Ahorros

Al preguntar por las posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos, en febrero de 2021 el 72,1% de las personas que conformaban la jefatura del hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas confirmó que no tenía dicha posibilidad, y el 18,7% sostuvo que no tenía ingresos. Así mismo, para el 55,6% sus condiciones económicas para ahorrar dentro de 12 meses, comparadas con las actuales, serán iguales, y para el 22,0% serán peores. Por último, el 97,9% dijo que ellos o algún miembro de su hogar no estaban planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos dos años, y el 84,3% no está planeando comprar, construir o remodelar una vivienda en ese mismo periodo de tiempo.

Salud

De otro lado la encuesta señala que el 69,6% de las personas jefas y jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas confirmó que estaban interesadas en aplicarse la vacuna contra el coronavirus.

En el trimestre diciembre 2020-febrero 2021, el 71,9% de estas personas en Cartagena, el 62,2% en Armenia, y el 47,8% en Cali manifestaron dicho interés.

Al indagar el motivo por el que las personas contestaron que no estaban interesadas en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas el 61,0% manifestó en febrero de 2021 que creía que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos, mientras que el 16,6% no creía que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva.

Asimismo, la consulta evidenció que en el segundo mes del año, el 30,3% de las y los jefes de hogar se sentían inseguros al caminar solo en su barrio de noche, y el 29,3% manifestó que nunca sale solo/a de noche. Además, el 49,8% dijo que se sentía seguro/a al caminar solo/a en su barrio de día, y el 38,9% confirmó que se sentía inseguro/a

También, el 42,7% manifestó que se ubicaría en el grupo de personas algo favorecidas en relación con el resto de habitantes del país, mientras que el 31,4% sostuvo que se ubicaría en el grupo de aquellas poco favorecidas.

En los siete días previos a la encuesta, y en comparación con la rutina diaria antes del inicio de la cuarentena o aislamiento preventivo, el 41,5% de las personas que conformaban la jefatura del hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas sostuvo que no se sentía más sobrecargado con las tareas laborales, proporción que aumenta en los hombres hasta el 50,0% pero que se reduce al 36,3% en las mujeres.