Jorge Carrillo, el cuarto gerente de EPM en era Quintero

Como nuevo gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), designó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero al ingeniero, Jorge Andrés Carrillo, exviceministro de aguas y exsuperintendente delegado de la superservicios.

El mandatario resaltó que la decisión se tomó después de reunión de Junta Directiva de la empresa y resaltó que Carrillo se venía desempeñándose como miembro de las Juntas Directivas de ISA y EPM.

Después de reunión de Junta Directiva, he designado como Gerente General de EPM al Ingeniero Jorge Andrés Carrillo exviceministro de aguas y exsuperintendente delegado de la superservicios, quien venía desempeñándose como miembro de las Juntas Directivas de ISA y EPM. pic.twitter.com/S984Y6WqFq — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 13, 2021

El ingeniero es designado en el cargo después de que Alejandro Calderón renunciara a su nombramiento como gerente en la noche del pasado martes 12 de abril, ante cuestionamientos respecto a su hoja de vida.

En la carta de renuncia Calderón Chatet indicó que teniendo en cuenta los hechos vividos "en los que hemos tenido que enfrentar todo tipo de ataques en los que he respondido con altura, y reconozco están asociados a altos niveles de polarización política que vive la ciudad, he tomado la decisión de no asumir el cargo".

Así las cosas, Carrillo se convierte en el cuarto gerente que han sido designados en la organización en tan solo 16 meses.