Propuestas económicas de los presidenciales

Uno de los factores que, más hoy en día, es eje central de las propuestas de los aspirantes presidenciales es la materia económica, pues de allí se desprende no solo la prosperidad de la nación, sino el bienestar social de los millones de colombianos que en este preciso momento se ven en dificultades, incluso para conseguir sus tres comidas diarias.

Es por ello que EL NUEVO SIGLO indagó acerca de las propuestas económicas que traen cada uno de los precandidatos en la contienda por el solio de Bolívar.

Juan Fernando Cristo, Federico Gutiérrez, Óscar Iván Zuluaga y Enrique Gómez Martínez expusieron sus ideas de modelo económico.

Juan Fernando Cristo

Para Cristo, exsenador y exministro, es vital mantener un modelo netamente capitalista e incluso neoliberal. “Desde hace más de un año he venido trabajando con un equipo programático, con economistas de este país muy reconocidos como Mauricio Carrera, Daniel Castellanos, Iván González, Amílkar Acosta, por solo citar algunos, en la consolidación de una propuesta de modelo económico para el país. Y también durante la pandemia conformamos un centro de pensamiento llamado Lides: Laboratorio para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible, en el cual están participando muchos profesionales y muchos economistas jóvenes del país”.

Agregó que “hemos venido ya definiendo una propuesta de modelo económico para el país que parte de la base, en primer lugar, de que Colombia debe mantener un modelo económico capitalista, que defiende la propiedad privada, sin lugar a dudas que genera seguridad jurídica al empresariado de este país. Que no quepa la menor duda, tampoco, de que el próximo Gobierno va a impulsar el desarrollo empresarial de Colombia y especialmente orientado hacia una necesidad que tiene Colombia desde hace más de 30 años”, comentó Cristo.

En su opinión, es necesario retomar la senda de la productividad, “es que no hemos podido lograr la diversificación de las exportaciones, de la productividad y la competitividad de Colombia. Partiendo de esa base, por la defensa de un modelo de economía de mercado abierto, sí consideramos nosotros que tenemos que empezar a debatir más a fondo el papel del Estado en la economía colombiana y, sobre todo, el papel del Estado para atacar la inequidad y la desigualdad social que nos afecta desde hace décadas y que hemos combatido sin éxito”.

Dijo que “hemos avanzado en el combate de la pobreza, sin lugar a dudas retrocedimos en los últimos dos años como consecuencia de la pandemia y el mal manejo de la pandemia por parte del Gobierno, pero en materia de igualdad seguimos siendo uno de los países más desiguales de América Latina. Los subcampeones, según las últimas cifras del Banco Mundial. En el continente más desigual en el planeta entero que es Latinoamérica”, agregó el exsenador.

En su discurso, señala que hay algunas materias que hace 30 años funcionaban mejor y que se deberían retomar. “Y ahí es donde nosotros queremos volver a hablar de unas políticas, que desde que se implantó el neoliberalismo en los años 90 prácticamente se volvió pecado hablar de ellas. Este país necesita volver a tener una política industrial, una política agropecuaria, una intervención del Estado para impulsar una mayor competitividad de la industria colombiana para diversificar la parada también en la digitalización de la economía y en promover emprendimientos. Para los jóvenes de Colombia y también una política agropecuaria”.

Añadió que “este país está importando cuatro veces más alimentos de los que importaba en los años 90, eso es insostenible. Debemos tener una política económica que garantice la seguridad alimentaria en Colombia, más ahora con este drama social, donde 21 millones de colombianos no están teniendo lo suficiente para poder garantizar sus tres comidas al día, eso es insostenible. En una democracia como la colombiana eso es inaceptable”, puntualizó.

Para el exministro, es necesario que el país se enfoque en una política mucho más social. “Para todos nosotros como sociedad, debemos reconocer el fracaso de quienes hemos estado de alguna manera haciendo responsabilidades públicas de que un país tan rico como Colombia tenga hoy ese problema de hambre física que padecen millones de colombianos. Ahí es donde creemos que se necesita una intervención más eficaz. Más directa, más contundente del Estado para corregir la inequidad con política industrial, con política agropecuaria y con un gran acuerdo social en Colombia”, finalizó.

Federico Gutiérrez

Por su parte, el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez dio un avistamiento a lo que serán sus propuesta económicas en un foro de Confecoop.

“Lo primero es que Colombia tuvo la contracción económica más grande de los últimos 100 años durante los momentos de pandemia. Una contracción económica del 6,8%. Y cuando uno mira el déficit fiscal que se ha venido generando a lo largo del tiempo, a través de esos momentos, vemos cómo por ejemplo este año el recaudo tuvo que disminuir o disminuyó el recaudo, básicamente en 27 billones de pesos y, si le suma además otra falta de ingresos, también de parte del Estado, se llega a una suma cercana a los 34 billones de pesos, que deja esto también dentro de la pandemia que tuvo que aumentar el gasto en 4,3 puntos. Eso que hace básicamente quedemos con un déficit y una falta de ingresos cercano al 7% a 7,6% del PIB”, comentó Gutiérrez.

“Ahora bien -añadió-, el país viene en una buena senda de recuperación económica, pero también hay que decirlo, hay muchas personas que todavía no logran engancharse dentro de esa recuperación, que no logran subirse al tren de la recuperación económica, porque lo que hay que ver básicamente es cómo disminuimos pobreza y desigualdad. Veintiún millones de colombianos en situación de pobreza y siete millones en condición de pobreza extrema. Esos son los retos que tiene el país, la economía va bien y la economía va creciendo”.

Gutiérrez indicó que “Hemos visto las cifras, pero el país tiene que garantizar una sostenibilidad financiera y fiscal en el tiempo. Por eso, antes de pensar si se necesita una reforma tributaria, como se hace siempre, y es ver cómo se tapa el hueco pero no se hace nada estructural, hay que pensar en dos o tres razones esenciales, como son las primeras, pero primero tiene que haber un Estado austero y eficiente. Tiene que haber una lucha contra la corrupción, tiene que evitarse la evasión y mejorar las condiciones también, y la capacidad que tenga la DIAN, pero vemos el debate de lo que pasa, de los recursos que sí existen hoy y que no hay necesidad de buscar, sino que ya está un ejemplo: el Fondo de Regalías en este momento tiene 14 billones de pesos sin ejecutar en la región y cada año se quedan sin ejecutar y siguen acumulándose tres billones de pesos, casi que una reforma tributaria, cuando vemos otros mecanismos que se pueden utilizar, por ejemplo, de venta de todos estos bienes de la mafia a través de todo el tema del lavado de activos. Es aproximadamente entre 9,1 billones de recursos (que están) ahí, líquidos, para que el Gobierno pueda utilizarlos, no solo es ver cómo se pone o no más impuestos o cómo se les lleva carga”, puntualizó.

Para ‘Fico’, lo más importante es la confianza. “Aquí lo que no puede pasar es que el país pierda la democracia y la libertad. El país tiene que crecer como mínimo 5% anual para poder superar la pobreza y las brechas, y aquí lo que está en riesgo es el país por proyectos populistas, autoritarios y corruptos que quieren llegar al poder. Lo primero es la confianza, son las instituciones, la democracia, y de ahí para adelante podremos avanzar justamente para que el país se destaque por encima del 5% anual los próximos años y que superemos pobreza y cerremos la brecha social”, finalizó.

Óscar Iván Zuluaga

Para el exministro y excandidato presidencial, son varios los temas por mejorar en el país. Durante el foro de Confecoop se refirió a su manejo económico: “¿En qué consiste un buen manejo económico? Un buen manejo económico es cuando logramos que una economía crezca de manera permanente a buenas tasas. Un buen reto para Colombia, 5% al año. Pero no solo es que la economía crezca, eso es un buen paso. También se necesita que la deuda sea fácil de pagar para un país y una sociedad, ahí es donde se mide un buen manejo económico”.

Asimismo, se preguntó ¿cuál es el punto de partida? “Hoy, en gran parte por cuenta de la pandemia, que tenemos un problema de deuda muy alta, excesivamente alta para las posibilidades económicas del país. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Nosotros tenemos un problema estructural. Los gastos de funcionamiento del Estado colombiano valen 20 puntos del PIB. Y los ingresos fiscales tributarios valen 14 puntos del PIB en la cuenta de cualquier hogar. Ahí hay un desbalance de 6 puntos del PIB. ¿Cómo tenemos que cubrirlos? Ese es el reto que propongo yo para hacer en cuatro años si soy presidente”.

Lo primero, dijo, es “hacer una cirugía a fondo del gasto burocrático y del gasto de funcionamiento; no podemos aceptar ese 20% del PIB, es excesivo el crecimiento de la nómina, de la burocracia y del gasto, para lo que es la estructura productiva del país. Un buen ejercicio en eso, nos debería dar un ahorro de 1,5% del PIB. Entonces, esos 6 de diferencia, solamente haciendo un buen ejercicio”, señala.

Para Zuluaga hay que reducir la burocracia. “Desde el punto de vista de gasto burocrático, vamos a obtener un segundo componente: eficiencia tributaria. Hay que reducir las tarifas de las empresas y financiarlas con exenciones, recortar exenciones. Pero necesitamos actuar frente a la evasión, la ilusión, el contrabando, el delito económico y un mecanismo que permita desincentivar la informalidad, atraer la informalidad. Colombia tiene cinco millones de micronegocios en la informalidad y 10 millones de colombianos informales, si hacemos un ejercicio juicioso, podemos obtener otro 1,5% del PIB, es decir, ya van 3 puntos, y si logramos que la economía tenga un crecimiento económico virtuoso vamos a generar 1 punto por ciento del PIB adicional. En cuatro años reducir ese faltante en cuatro puntos le va a dar la viabilidad económica al país”.

Ahora bien, indicó que en eso se debe pensar, “eso solo no llega, hay que hacer unas reformas. Es inaplazable la reforma fiscal, la reforma laboral y la reforma pensional, bien orientadas no para subir tarifas ni desmontar derechos adquiridos, sino para suplir errores que tiene nuestro sistema económico y que hemos sido incapaces de solucionar en el pasado y que por cuenta de la pandemia, no admiten más”, comentó el exministro.

Para Zuluaga, el tema de la deuda pública es fundamental a la hora de mejorar la economía. “Reducir tarifas para incentivar formalización y estimular que las empresas puedan generar empleo con salarios de buen de buena remuneración. ¿Una reforma pensional inaplazable, que acabe los subsidios de las pensiones, de los salarios más altos que nos cuestan en el presupuesto: del PIB? ¿Qué significa eso? Que hay que hacerlo respetando los derechos adquiridos y estableciendo un régimen de transición. Pero hay que decirle al país, a la sociedad, que lo que tenemos hoy no es sostenible y se constituye en el gran subsidio que tiene nuestro puesto de manera injusta. Una reforma laboral que incentive la formalización, no que afecte derechos adquiridos y que permita que los jóvenes, que son una nueva fuerza laboral, tengan una dinámica para su contratación y poder empezar a generar mayores ingresos y una reforma administrativa. Yo tengo un gran propósito, Gobierno digital. Que un ciudadano desde el celular pueda tener acceso a todos los servicios del Estado, esto mejoraría eficiencia, afectaría a corrupción y mejoraría, obviamente, la eficacia del gasto público”, aseveró.

Enrique Gómez Martínez

El periodista, economista y político colombiano, hijo de Enrique Gómez Hurtado, tiene muy claros los puntos que se deben mejorar en la economía nacional.

Gómez explica que “El primer punto esencial es el equilibrio fiscal, manejo fiscal prudente. Vivimos en un momento fiscal que implica unos costos terribles para los menos favorecidos en el país. Lo segundo, pues un compromiso con el marco del acuerdo sobre lo fundamental real con el desarrollo. Aquí se habla mucho y se les llena la boca a la gente de hablar del empresariado, pero en la práctica las cosas no funcionan así, la práctica es que el Estado es enemigo del empresario, entonces nosotros pensamos que hay que transformar eso, reducir los costos y para que la industria colombiana sea competitiva y traer al microempresario a la legalidad ¿Cómo planteamos hacer eso? Al microempresario hay que traerlo a la legalidad como nosotros proponemos: eliminar el registro obligatorio en Cámara de Comercio; darle al empresario, al microempresario, tres años sin pagar renta, que haga una declaración simplificada al término de los tres años, y que paguen una tarifa de renta reducida en caso de que fracase su negocio, no le debe nada al Estado”.

La propuesta de ayudar al empresariado sigue más allá, “mientras tanto, puede emplear a menores de 25 años con un salario inferior al mínimo y un régimen de Seguridad Social preferencial, importantísimo para que la economía recobre la competitividad, aumentar la inversión del Estado e inversión directa en infraestructura, 3 puntos del PIB anual en inversiones, infraestructura para que se puedan conectar las vías para resolver el tema de pasos y accesos en nuestro sistema vial”, añadió Gómez.

Un aspecto fundamental para el abogado y periodista es el tema del transporte y la educación. “Colombia tiene los costos de transporte más altos del continente y por eso no competimos. Adicionalmente, algo que se critica es que Fecode tiene secuestrada la educación y entrega una educación de muy mala calidad, el 82% de los muchachos de la red pública no pasa las pruebas PISA. Esa situación implica prácticamente que nuestros muchachos sean analfabetas, no saben de matemáticas y eso no le sirve a la economía del país para generar competitividad. Tenemos que transformar el pensum y que la educación deje de estar sin trabajo en el sindicato y pase a estar centrada en el alumno”.

Por otro lado, cerró refiriéndose al desarrollo agroindustrial. “Hemos invitado al Gobierno nacional a sembrar maíz, a sembrar soya, tenemos que estar exportando hoy día más de cinco millones de toneladas de maíz cuando podríamos exportar siete millones de toneladas; toda la palma, toda la torta de soya, en Colombia que es esencial en la cadena de productividad, nosotros en el agro, el 5% de nuestras exportaciones son cereales”, puntualizó.