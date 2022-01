Daniel Quintero denuncia posible plan de atentado en su contra

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, denunció este viernes que apareció un supuesto plan de un atentado terrorista en su contra, el cual puso en conocimiento de la Fiscalía para que lo investiguen.

El mandatario aseguró que en medio de las supuestas amenazas que recibe, que la mayoría aseguró que descalifica, el caso en particular fue de preocupación.

“No me quejo porque muchas de ellas pueden ser mentiras, pero ayer recibimos otra amenaza de un plan que se estaría fraguando para hacernos algún tipo de atentado, eso pasa a la Fiscalía", dijo Quintero,

Le puede interesar: Bogotá recibirá apoyo en programas de inclusión social

Agregó que la persona que le informó el hecho “se presentó con nombre, apellido y dijo; yo escuché una conversación en la que estaba planeando un atentado contra el alcalde. Llegó por el PQR de la secretaría de seguridad y vive en Envigado. Pero mire, yo recibo amenazas todo el tiempo, yo no le tengo miedo a eso, el día que uno se tiene que morir se muere”.

Aseguró Quintero que muchas personas desean que él se vaya de su cargo, además se refirió a su proceso revocatorio donde de nuevo criticó al comité promotor: “Yo creo que hay una gente que va hacer todo lo posible para sacarnos de la alcaldía, y hoy lo están intentando con una revocatoria que es fraudulenta”.

“Ese proceso no solo va a recoger las acciones que se vienen realizando, como lo que pasó con la Procuraduría que no nos iba a dejar participar en política. Vamos a incluir las amenazas, los casos de presión política y jurídica: decenas de demandas que no tienen ningún propósito y nos hacen contratar un montón de abogados”, finalizó el alcalde.