No se necesitan más puestos en Planeación: Luis Mejía

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, y quien por cuatro años estuvo al frente del Departamento Nacional de Planeación (DPN), aseguró que tiene dudas sobre la conveniencia de la creación de los nuevos puestos de trabajo en dicha entidad de Gobierno.

Mejía había escrito previamente en su cuenta de Twitter que "con la reforma del pasado 30 de diciembre, el DNP pasará de tener dos a cuatro subdirectores generales, equivalentes en jerarquía y salario a cuatro viceministros, más que cualquier otro ministerio del país. Me pregunto si es algo estrictamente necesario y, además, oportuno".

Dijo a varios medios que, aunque no conoce en detalle el estudio que justifica la creación de estos cargos y el aumento, en general, del número de empleados en la entidad, sí debe justificarse el valor agregado que significa el incremento de cargos.

"Yo conozco de fondo el funcionamiento del DNP, fui director por cuatro años en dos gobiernos. Así que sé cómo funciona. Me pregunto si existe algún valor agregado con estos nuevos cargos. Tengo mis dudas. No conozco el estudio que justifica esta reforma, pero me gustaría conocerlo", indicó.

Reseñó, además, que Colombia afronta "una delicada situación fiscal pese a un leve mejoramiento de la economía durante los últimos meses. Tenemos este déficit y también un aumento considerable en la deuda pública por encima del 60% del Producto Interno Bruto (PIB)".

Ante este panorama expuesto por Mejía, aseguró que "es hora de apretarse el cinturón, tener austeridad para reducir no solo el déficit fiscal, sino la deuda pública que permita incrementar la inversión en el país".

Tras la entrada en vigencia del decreto 1894, firmado el 30 de diciembre de 2021, se procederá a modificar la planta de personal del DNP, en la que se suprimen unos cargos y se crean otros.

Según el decreto, la planta de personal permanente pasará de 387 empleados a 504, con el fin de que más trabajadores cuenten con todas las prestaciones de ley y lograr reducir el número de contratistas que actualmente tiene la entidad.