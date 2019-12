Para radio comunitaria no hay claridad para su trabajo en elecciones

Presidente de la red cundinamarquesa dice que la norma hace ver casi todo como participación en política

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son sus preocupaciones acerca de la labor periodística de la radio comunitaria durante las campañas políticas?

DARÍO SABOGAL: Hay una situación que no cabe en mi cabeza y en centenares de radialistas y de gente que habita en los municipios de Cundinamarca, especialmente que es nuestro territorio de acción. Generalmente se dice que la radio comunitaria es para darle oportunidades para que las personas que habitan los municipios de tercera, cuarta, quinta y sexta categoría, en fin de todos los municipios colombianos, tengan oportunidad de expresarse, de hablar libremente, de plantear las situaciones, los problemas, las necesidades que tengan en su territorio.

Pero llegan elecciones y entonces no se puede hablar de política porque según la legislación colombiana es prohibido para la radio comunitaria. Es decir, la radio comunitaria es comunitaria para unos fines pero para otros no es comunitaria. Le dicen a uno como periodista que tiene el derecho a ejercer, tiene el derecho a entrevistar, pero si mi entrevistado es un candidato a un concejo, a una alcaldía, a una asamblea, a gobernación y le han asignado un número en el tarjetón, eso no lo puede mencionar.

Si dice que está aspirando a tal designación por elección popular, tampoco se puede mencionar porque eso sería proselitismo o tratar en cierta forma de convencer al oyente de que vote por ‘x’ o ‘y’ persona. Si en un momento dado ese candidato dice ‘mire, estoy planteando ayudar a los cundinamarqueses en estas actividades que son parte de mi programa si llego a ser elegido’, eso se podría tildar como participación en política y como proselitismo político, y sería motivo de investigación y de una posible sanción para la emisora.

Entonces el interrogante que queda es hay libertad de prensa, no hay censura pero, ¿hay algunos temas que son de un manejo cuidadoso o de una restricción para hablarlos a través de la radio comunitaria porque puede en un momento dado endilgarse que es participación en política?

Preguntaría, ¿hasta dónde va lo que es realmente el periodismo y a partir de qué momento o de qué palabra se podría tildar de proselitismo político?

ENS: ¿Cómo afecta esta situación a la radio comunitaria en época de elecciones?

DS: Como no hay claridad hay muchos periodistas de las radios comunitarias de Cundinamarca y del país que se limitan a no hacer entrevistas a candidatos para evitar que su medio de comunicación se vea perjudicado con una sanción y que quizá la comunidad pierda un escenario de participación social, y que en un momento dado le apliquen una multa o cierren la emisora comunitaria.

ENS: ¿Ustedes a través de sus organizaciones gremiales han manifestado estas inquietudes al Ministerio TIC?

DS: Sí, al Ministerio TIC a través del Comité Consultivo de las TIC, tuve la oportunidad hace unos tres años de ser miembro de ese Comité, se planteó ese tema para que liberara la posibilidad de poder ejercer el periodismo y desde luego que también los políticos en el tiempo que es permitido puedan acceder a la radio comunitaria para promocionarse, para contarle al electorado sobre las posibilidades de su campaña y sobre los planes y proyectos que quieren ejecutar desde el cargo al cual van a ser elegidos o desde la corporación en la que van a participar.

Igualmente con un grupo de senadores se ha planteado la necesidad de que se revise el tema. En algunos momentos en el Congreso se ha ventilado el tema, proyectos que han presentado algunos congresistas pero terminan hundiéndose de pronto por falta de lobby, por falta de mayor compromiso, y en algunos momentos se señala hasta que Asomedios, que es la organización gremial de los grandes medios de comunicación, que ejerce presión sobre los Representantes y senadores, y entonces se termina hundiendo la iniciativa que podría beneficiar a las comunidades más vulnerables, a los campesinos marginados, a los pueblos más pequeños de Colombia de tener una radio comunitaria sin cortapisa, sin limitantes. Es decir pudiendo ejercer nuestro periodismo como el manejo de una radio comunitaria que sea integral y de total servicio a las comunidades a las cuales uno llega.