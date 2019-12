Hay desarticulación frente a cómo atacar un incendio forestal: Toro

Representante impulsa iniciativa que busca la biodiversidad luego que se presenten las conflagraciones

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo funciona el proyecto sobre incendios forestales?

MAURICIO TORO: Es una iniciativa que busca crear una articulación entre todas las entidades que en Colombia deberían estar cubriendo el tema de control y manejo del fuego.

Lo que pasa es que en Colombia tenemos más de 800 incendios al año y eso es algo que en dos épocas del año los medios comienzan a mostrar, pero durante todo el año estamos hablando de incendios que ponen en riesgo la biodiversidad, las fuentes hídricas y más de 700 especies.

Lo que queremos es buscar el mecanismo de prevención con tecnología. Hoy hay muchas maneras con tecnología de predecir y cubrir esa realidad, como hacen los países más desarrollados que logran detectar dónde hay posibilidades de incendio y se adelanta, ya sea por una quema controlada o porque se generan mecanismos de protección.

Luego viene el tema del cubrimiento durante el incendio, ya que hay una desarticulación completa sobre cómo atacar un incendio. Los bomberos dicen: “Yo no puedo asistir si eso no pone en riesgo una población cercana”; la Defensa Civil asegura: “Me toca ir a mí, si es así, pero yo no puedo entrar a Parques Nacionales de Colombia”; luego estos últimos dicen: “Eso depende de la autoridad territorial que tiene que llamarnos y advertirnos”. En ese cruce de declaraciones viene el Gobernador a decir que el Alcalde no hace nada.

Lo que pasa es que existe una desarticulación entre Parques Naturales, Bomberos, Defensa Civil, Gobernación y Ministerio de Ambiente. Todos tienen un pedacito, pero nadie una responsabilidad. Esto lo que hace (la iniciativa) es crear un sistema que permita la prevención y el control del fuego.

ENS: ¿Cómo funcionan los incendios controlados?

MT: No podemos satanizar el fuego. Los incendios controlados son un mecanismo para prevenir daños más grandes que se deben realizar por medio del conocimiento ancestral de las comunidades campesinas o en su defecto por las autoridades competentes.

ENS: El proyecto de ley habla de unas medidas luego del incendio, ¿cuáles son?

MT: Es muy importante saber qué pasa después del incendio. Colombia no tiene una política después del incendio. Por ejemplo, aquí en Bogotá cuando se incendiaron los Llanos orientales hoy vemos una montaña pelada al lado de Monserrate, que era una montaña súper bonita hace cuatro años. La política colombiana fue vaya y apague el incendio, como en todo. La idea es tomar acciones para recuperar la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema. Actualmente no hay una política. Pero hay que preguntarse, ¿dónde está la política de recuperación del territorio? Oiga, esto se incendió, pero cada entidad debe tener unos mecanismos para recuperar ese territorio y una responsabilidad.

Además, las entidades deben hacer investigación ¿Cuál fue la afectación de las fuentes hídricas? ¿Qué daños colaterales causó el incendio? Todo esto para tratar de revertir el fenómeno y no causar un impacto mayor con los años. Esto implica articulación con la academia, el sector privado y con todas las entidades que están atomizadas. Allá todo el mundo sabe qué le toca, pero no sabe qué le toca.

ENS: ¿Cuánto dinero costaría aplicar estas normas que trae su iniciativa?

MT: Hemos hecho mesas de trabajo con Parques Nacionales Naturales de Colombia, con Bomberos y Ministerio de Ambiente. Ahí hay diferencias con respecto a la restricción presupuestal. Lo que nosotros decimos es: nosotros le damos la instrucción al Gobierno de reglamentar, pero no estamos generando un presupuesto con un impacto fiscal. Eso no lo sabemos en este momento. Lo primero que estamos diciendo es articúlense, que cada uno sepa lo que tiene que hacer y con el presupuesto que tiene. Tal vez no sea mucho lo que falte. Lo que pasa es que aquí no hay una política articulada. Nadie sabe lo que hay que hacer en un incendio forestal. Lo que hay que crear es una cadena y una guía para los responsables en cada caso, cada uno con su presupuesto. Y que sumado dentro de este gran sistema nacional pueda hacer lo suficiente.

ENS: ¿Hay apoyo de los demás congresistas?

MT: Hemos hablado con el representante Edwin Ballesteros, quien fue el ponente de la iniciativa. Encontramos dificultades porque el Gobierno está dividido: el Ministerio de Ambiente no se siente cómodo con el proyecto, pero Parques Naturales dice que sí se requiere. Y hay una división de conceptos. Hay un ambiente positivo en otros Representantes. Ahora lo que esperamos es que el Gobierno entienda que estamos haciendo una conexión de puntos independientes, aunque el ambiente lo vemos positivos al respecto.