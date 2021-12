Continúan largas filas para solicitud y renovación de pasaportes

En medio de largas e interminables filas cientos de bogotanos intentan renovar o sacar por primera vez el pasaporte, requisito indispensable para viajar fuera del país.

La demora en el trámite, que anteriormente tomaba al rededor de dos horas, ha generado una inmensa avalancha de quejas ciudadanas, entre estas, que la Cancillería no ha dado soluciones oportunas perjudicando viajes de estudio, trabajo e incluso los viajes familiares, muy comunes por la temporada navideña.

Ante la creciente problemática, la Cancillería anunció el pasado jueves 2 de diciembre que a partir de este viernes 3, con el propósito de reducir las largas filas, se implementaría el mecanismo de cita virtual a través de su página web, sin embargo, cientos de ciudadanos que amanecieron haciendo fila para dicho trámite aseguran que faltó divulgación de la medida ya que no tenían conocimiento de la misma.

Este viernes, la Cancillería asignó citas a los ciudadanos cuyos documentos terminan en 8 y 9. Sin embargo anunciaron que partir de este domingo 5 de diciembre no aplicará el pico y cédula para agendar la cita.

En sede 53 donde ayer se anunció plan piloto para pasaportes, hoy cancelan sin ninguna consideración con quienes venimos haciendo filas eternas.

Quién responde? @CGR_Colombia@WRadioColombia pic.twitter.com/0bZG2F1ITy — Angela Caro (@ANGELACAROP) December 3, 2021

Luis Gabriel Fernández, secretario General de la Cancillería, en entrevista para BluRadio aseguró que para solucionar el problema se ha planteado un mega punto que de masiva atención a los ciudadanos, sin embargo no se ha concretado.

También señaló que han estado reunidos con Corferias para realizar el trámite allá, pero aún no hay nada concreto. Además, dijo que "va a haber disponibilidad de citas todos los días en la sede centro y en la calle 53. Habrá capacidad de cerca de 2.200 citas diarias".

Los ciudadanos piden que se implementen estrategias como horarios extendidos o sedes alternativas ya que las solicitudes desbordan la capacidad de atención diaria de las instalaciones.



Si usted va a pedir cita, tenga en cuenta estas recomendaciones:



-Llegar 20 o 30 minutos antes de su cita.

-Las citas no tienen ningún costo.

-No se atenderán personas sin cita.

-No es necesario que los usuarios realicen filas en las sedes o sus alrededores.