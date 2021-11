¿Qué está pasando en el Portal de las Américas?

La situación de inseguridad que atraviesa Bogotá no es nueva, pero desde la semana pasada, cuando miembros de la primera línea volvieron a convertir el portal de Transmilenio de Las Américas en un campo de batalla, varios concejales prendieron nuevamente las alarmas.

De hecho, estos mismos llamaron la atención sobre dos asuntos: el primero, que el Distrito está perdiendo terreno en materia de seguridad, y el segundo, que la Alcaldía Mayor debe tomar una postura más firme frente a lo que está pasando en esta y en otras zonas de Bogotá.

Y no solo por el deterioro y los señalamientos de los vecinos de portales como el mencionado, sino por las denuncias ciudadanas de robos haciendo uso de ácidos, entre otras modalidades más tradicionales. Eso ha llevado a que surja un clamor general a manera de interrogación: ¿Qué está pasando con la seguridad en la capital colombiana?

Para entender exactamente qué está pasando con la seguridad en Bogotá y qué tan certeras son estas dos premisas, EL NUEVO SIGLO habló con dos expertos en materia de seguridad urbana. Dos aspectos deben tenerse en cuenta: el primero de ellos es que la capital colombiana, como todas las grandes ciudades del mundo, está padeciendo un coletazo pospandemia, eso es innegable.

Pero adicional a ello, sí hay que reconocer que la falta de una estrategia de seguridad clara ha acentuado la crisis a este respecto. “Los indicadores de inseguridad han crecido y no se ve una respuesta clara por parte de la Administración Distrital. La Alcaldía ha buscado justificar los indicadores, pero lo cierto es que no hay una estrategia de seguridad contundente”, dijo a este medio el director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía.

“Ante la pregunta de si se está o no perdiendo terreno, la respuesta es sí porque los delitos han ido creciendo como parte de un fenómeno de cuarentenas duras, en donde ya sabíamos que se iban a incrementar los generadores de inseguridad como por ejemplo el desempleo. Y ante esos factores no se generó una estrategia”, añadió Rosanía.

Por su parte, el profesor experto en seguridad urbana y policía de la Universidad del Rosario, además de exasesor del Ministerio de Defensa Nacional, Juan Carlos Ruiz, coincidió en que Bogotá sí está perdiendo terreno en materia de seguridad, aunque aclaró que la presencia de la Administración Distrital nunca ha sido constante en muchos sectores de la ciudad tales como Altos de Cazuca, que son sitios a donde la policía tradicionalmente no ha ido.

“Esos espacios siempre han existido. Pero lo que yo veo es que a raíz de los paros y las manifestaciones violentas se ha perdido la capacidad en copar territorios y en estos momentos pareciera que ni la Fuerza Pública ni el Distrito están en capacidad de recobrar dichos espacios. Y de ahí las repetidas manifestaciones que terminan con vandalismo y destrucción, frente a las cuales pareciera que no hay una solución clara o un ejercicio básico de la autoridad”, indicó a este medio el profesor Ruiz.

Seguridad multidimensional

Ahora bien, frente a qué debería hacerse para hacerle frente a la crisis de inseguridad en Bogotá, el director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz indicó que “no hay una receta mágica para tener un resultado satisfactorio, pero hay un concepto que están intentando aplicar ahora que es el de seguridad multidimensional y es lo que debe ponerse en práctica”.

“Implica que la seguridad no solo es Esmad, pie de fuerza y tanquetas, sino que la seguridad llama a atacar todos los factores que son generadores de inseguridad. De lo contrario, tu puedes meter a la cárcel a todos los delincuentes (seguridad dura) pero van a ser rápidamente reemplazados en las calles”, puntualizó a este respecto el experto, quien concluyó diciendo que Bogotá necesita algo así como una figura mixta de detener y judicializar, pero también de eliminar los caldos de cultivo.

A este respecto, el profesor rosarista indicó que efectivamente este es un problema que viene de años, pues quienes hoy están protestando y quienes hoy están efectuando acciones vandálicas, eran bebés y niños durante las tres administraciones pasadas.

“Varias de las alcaldías adelantaron una aproximación social para darle oportunidades a todos estos niños que estaban naciendo, para que cuando fueran jóvenes no cayeran en las redes criminales. Lo que hoy vemos es que toda la inversión social o no sirvió, o no hubo, o fue mal destinada. Uno se pregunta hoy por las políticas en el manejo del ocio, de oportunidades y de educación, estamos viendo a una delincuencia juvenil muy fuerte y creo que esta Alcaldía no sabe muy bien cómo responder”, añadió Ruiz, quien concluyó que a esto se ha sumado la migración venezolana.

Los llamados

Ahora bien, frente a la situación vivida en el portal de Las Américas, la concejal de la Alianza Verde que lleva varios meses liderando la comisión accidental “Vandalismo en los alrededores de los portales de Transmilenio: Américas, Usme y Suba”, Lucía Bastidas, exigió a la Alcaldía Distrital que actúe con más contundencia frente a la situación de inseguridad y violencia que están viviendo los vecinos del portal de Las Américas.

“Anoche los vecinos de este portal tuvieron una noche de horror con el cuento de un sancocho comunitario. Dos policías heridos, uno con arma blanca que, por perforación en un pulmón, está en una unidad de cuidados intensivos. La alcaldesa dijo la semana pasada que el paraíso terrenal era el portal y que habían recuperado el espacio público, es mentira. La personería son los únicos que pueden hacer que la Administración voltee a mirar a los vecinos de las Américas", dijo.

Por su parte, el concejal que también hace parte de esta comisión, Andrés Forero (Centro Democrático), sostuvo que ha habido cierta permisividad por parte de la alcaldesa López con los miembros de la primera línea, y tiene que atender la situación que viven sus vecinos.

“No tiene presentación que la alcaldesa haya salido a decir que todo estaba resuelto cuando tenemos vecinos que se quejan porque ese sector se convirtió en un infierno. Yo le pido a la alcaldesa que no se ría de Bogotá ni de los vecinos que están padeciendo, por cuenta de su permisividad con los vándalos, esa situación. La alcaldesa vive en otra ciudad y gobierna otra ciudad”, sostuvo Forero.

Por último, el concejal de Colombia Justa y Libres Marco Acosta denunció que el Distrito debe tomar una postura mucho más firme de cara a lo que él denomina "grupos terroristas urbanos", luego de que en las manifestaciones del pasado domingo en el Portal de Las Américas dos integrantes del Esmad fueran agredidos por "terroristas"; uno de los agentes fue apuñalado por la espalda.

Añadió que los actos de barbarie y terror, entre los que se cuentan secuestros, tortura, asesinatos, entrenamiento de niños, ataques a la infraestructura pública y privada, refuerzan la tesis de grupo terrorista al servicio de un proyecto político. Y para ello argumentó que solo basta leer los artículos 343, 344 y 345 del Código Penal colombiano, para entender que la Primera Línea es un grupo terrorista. Los que los financian también actúan al margen de la ilegalidad.

“La Alcaldesa sale en medios a decir que Las Américas es un Paraíso, pero los mismos ciudadanos imploran que se intervenga la zona, están cansados de grupos de primera línea con machetes y todo tipo de armas, que intimidan a la población civil”, manifestó.