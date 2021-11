Exigencias de Asobares a Gobierno frente a carné de vacunación

A siete días de que entrara en vigencia en toda Colombia la obligación de presentar el certificado de vacunación para los mayores de 18 años en bares y en eventos presenciales, la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) prendió las alarmas, pues durante las noches del 18 al 20 de noviembre los establecimientos afiliados en el país reportaron promedios de disminución en ventas del 35% y de aforo de público del 40%.

“Bogotá es una ciudad que, a nivel de establecimientos, puede mover una cifra cercana a las 100 mil personas en una noche de fin de semana. Lo que vimos fue una reducción de cerca de 40 mil personas que no pudieron ingresar a los establecimientos”, dijo a EL NUEVO SIGLO el presidente de Asobares, Camilo Ospina, quien llamó la atención sobre los equipos de trabajo de estos negocios.

“Los equipos de trabajo se habían recuperado en cerca de 60 mil puestos de trabajo y con esta medida ¿Qué vivieron muchos de los empresarios?: el sábado, ante el impacto negativo del viernes, no llamaron a cerca del 30% de su planta frente a la incertidumbre de afluencia”, agregó a este medio el presidente Ospina.

Así mismo, también denunciaron que durante estos primeros días de aplicación de la medida se presentaron agresiones en contra del personal logístico dispuesto por los establecimientos encargados de informar la exigencia del carné.

Ante este primer balance, a la Asociación de Bares le preocupan cuatro factores que, de acuerdo con el gremio, deben ser corregidos a la mayor brevedad posible y frente a los cuales hicieron cuatro respectivas sugerencias.

Se endurece la medida

La primera gran preocupación por parte de Asobares es que a partir del primero de diciembre, se tiene previsto que los consumidores que quieran ingresar a un establecimiento deberán certificar que tienen un esquema completo de vacunación (no solo la primera dosis aplicada).

A este respecto, la preocupación por parte de los empresarios es que este 2021 cierre con un “diciembre negro” que, lejos de contribuir con la reactivación del sector, ralentice su camino hacia alcanzar las cifras que tenían antes de la pandemia.

Ante este hecho, Asobares está solicitando al Gobierno nacional extender la fecha de requisito del esquema completo mientras se solucionan las fallas técnicas que ya se evidenciaron durante los últimos días. Así mismo, el llamado es a continuar suministrando los biológicos necesarios regionalmente e informar la norma decididamente a los ciudadanos, tema frente al cual Asobares reiteró su compromiso por promover la vacunación plena.

No obstante, es poco probable que esta fecha se pueda mover, pues como bien hizo en referirlo el pasado 19 de noviembre el viceministro de Salud, Luis Alexánder Moscoso Osorio, hay una señal de advertencia de lo que podría suceder en diciembre con la movilidad de las personas y la variante Delta (dos determinantes en el incremento de casos covid-19), y por eso hay que acelerar la vacunación.

"El diagnóstico es claro, las afectaciones nos van a afectar en diciembre, pero tenemos la opción de disminuir la transmisión si logramos mayores primeras dosis y esquemas completos", puntualizó el viceministro Moscoso.

Este, vale mencionarlo, fue el mismo argumento que empleó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, cuando socializó esta medida: “A partir del 1 de diciembre la exigencia del carné para entrar a discotecas, bares… debe ser con el esquema completo. Esto implica, señores, no queremos una Navidad con problemas de brotes, no queremos un enero amargo”, señaló ese mismo día el ministro.

Fallas técnicas

En una segunda medida, aunque Asobares fue clara al advertir que como asociación siempre han respaldado y seguirán respaldando en un ciento por ciento el proceso de vacunación que viene adelantando el Gobierno nacional, sí refirió que si el Estado planea endurecer la medida del carné debe primero “afinar” y corregir las fallas que ya se evidenciaron en estos primeros días de implementación, específicamente las relacionadas con la plataforma web de los certificados digitales.

“Nosotros respaldamos por completo el proceso de vacunación y entendemos que esta es la base de la reactivación económica. Pero qué pasa: nosotros entendemos que toda norma nueva tiene un proceso de ajuste y de adaptación, pero también estamos viendo fallas técnicas presentadas en el portal de Mi Vacuna y tenemos ejemplos por doquier. Una de nuestros colegas se vacunó en julio y aún no ha logrado que el portal le descargue su certificado”, precisó el presidente Ospina.

Este llamado de atención, añadió, lo está haciendo Asobares desde ya para que todas las fallas que se presentaron sean rápidamente mejoradas y corregidas por el Gobierno nacional, y ojalá en el marco de la próxima semana, antes de que comience la temporada decembrina.

“Hay que mejorar ese portal. Tuvimos clientes al frente de los establecimientos a los que en la fila se les informó en dónde podían descargar su certificado de vacunación y no lo pudieron hacer porque estaba caída la aplicación o porque no los dejaban ingresar. A partir del primero de diciembre comenzará a regir la exigencia del esquema completo y no se debe avanzar si no se tiene el proceso ajustado”, añadió.

Le puede interesar: ExFarc no aceptaran cargos de esclavitud de secuestrados: Granda

Clandestinidad

En tercer lugar, y como ya lo habían denunciado a la luz de la imposición de otras medidas a comienzos de este año, como la restricción horaria, para Asobares es alarmante que se incremente la oferta clandestina de lugares que no exigirán carné, aumentando los riesgos tanto para la salud pública como para la reactivación económica.

“La oferta clandestina siempre ha estado ahí y son espacios que no están haciendo ningún tipo de exigencia de carné ni nada. Mientras un establecimiento formal cumple la norma, tiene su protocolo de expedición e incluso han contratado a informadores adicionales a su cuerpo logístico para colaborar con el proceso logístico de entrada, otros locales atraen al consumidor que no pudo ingresar a un establecimiento formal. El covid-19 ha sido el mejor negocio para la clandestinidad”, añadió el presidente de Asobares.

Una ley seca peligrosa

Y en cuarto lugar, entre los empresarios afiliados a Asobares hay incertidumbre frente a una posible ley seca el fin de semana, del 4 al 6 de diciembre, a razón de las consultas interpartidistas.

Esta medida, sumada a las dificultades que ha representado la solicitud del carné de vacunación, tendría un impacto negativo en el movimiento proyectado por las empresas y usuarios del sector, en uno de los fines de semana más importantes del año, que no debería verse afectado por un ejercicio electoral y democrático que, históricamente, ha tenido baja participación y nulo impacto en el orden público del país.

“Y la cereza del pastel: podría haber una posible ley seca por las consultas partidistas. Nosotros somos supremamente respetuosos de los procesos democráticos, pero estamos hablando de unas consultas internas que no afectan al orden público. Pero la afectación que generarán a nivel económico y social será inmensa”, puntualizó.

“La elección es el 5 y la ley seca iría desde las 6 de la tarde del 4 de diciembre y se extendería hasta las 6 de la mañana del 6 de diciembre. Todavía no es un hecho y estamos en diálogos con el Ministerio del Interior y con el ministro Daniel Palacios. La información ya la tiene el Gobierno, pero una vez más solicitamos que no se aplique esta medida para este tipo de consultas. No son elecciones ordinarias”, sostuvo el presidente de la asociación.

La capital se acerca al 90% de población con primera dosis

Ahora bien, ¿cómo avanza Bogotá en materia de vacunación? A este respecto vale referir que con corte al 21 de noviembre del 2021 en la ciudad capital se han aplicado 9.912.734 dosis de las 10.905.816 que le ha entregado el Gobierno nacional. De las mismas, 5.214.477 son primeras dosis y 4.305.567 son segundas dosis.

En la ciudad se han aplicado 194.824 dosis de refuerzo y la capital tiene en estos momentos una reserva de 595.972 vacunas para segunda dosis. Esto significa que del 90% de la población de 12 años en adelante que debe ser vacunada para alcanzar una cobertura útil, algo así como seis millones de bogotanos, el 86,9% de los mismos ya tiene la primera dosis y el 71,7% ya cuenta con el esquema completo.