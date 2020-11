Nueva normalidad frenó cierre de comercios en Bogotá: Fenalco

A poco tiempo de que se lleve a cabo el tercer Día sin IVA, el director ejecutivo de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego, explicó a EL NUEVO SIGLO los beneficios que estas jornadas traerán a un sector que se ha visto fuertemente afectado por todas las medidas de aislamiento que se tuvieron que implementar a raíz de la pandemia.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son las expectativas de Fenalco Bogotá-Cundinamarca en el tercer Día sin IVA?

JUAN ESTEBAN ORREGO: Tenemos expectativas muy altas. Hay que tener en cuenta que en este momento no tenemos las restricciones que se tenían para los dos días sin IVA anteriores a excepción de que los electrodomésticos y la tecnología se compran por internet. Pero la verdad es que ya no tenemos Pico y Cédula, ya no tenemos los cierres que teníamos antes, y hay que decirlo: ya tenemos un comercio maduro en temas de protocolos y bioseguridad.

Adicionalmente tenemos el adelanto de la prima, entonces vamos a tener un tercer Día sin IVA sin restricciones y con liquidez. Yo estoy seguro que todo esto debería significar un incremento importante en las ventas y va a ayudar en la reactivación económica, con lo que también se comenzarán a ver más empleos, que es lo que más nos preocupa en estos momentos.

ENS: ¿Qué tanto se ha perfeccionado, del primer Día sin IVA a este próximo, la incorporación de protocolos de bioseguridad?

JEO: Muchísimo. El primer Día sin IVA vimos unos lunares, pero fueron hechos aislados en unos pocos establecimientos comerciales y ese tema se atendió, se solucionó y coordinadamente se hizo un trabajo muy responsable para que esto no volviera a ocurrir.

En este momento los establecimientos están preparados para recibir público y la gente ha aprendido a manejar la situación. Como lo han indicado en otros países: cada persona es responsable de su seguridad y de los demás. El público encontrará, en el comercio formal, lugares donde se les medirá la temperatura, serán desinfectados y habrán aforos limitados. Al comercio le interesa que así sea.

ENS: No obstante, las aglomeraciones son inevitables y son muchos los factores que confluyen en un solo día. ¿Fenalco no ha planteado al Gobierno hacer algo como un día sin IVA que por ejemplo sea de una semana y se organice por pico y cédula para disminuir el riesgo de multitudes?

JEO: Claro que si. Sería maravilloso que no fuera un día sino una semana, pero la verdad lo que hay en este momento, por decreto, es lo que estamos viviendo. Pero sería ideal que fuera una semana. Lo que pasa es que ahí ya se está hablando de unos cambios mucho más profundos. Nosotros hemos hecho todo tipo de comentarios y de propuestas al respecto, pero hay que entender que eso al Gobierno le representa, en términos económicos, un sacrificio inmenso que no parece que tengan presupuestado a corto plazo.

ENS: ¿Considera que este día, para algunos sectores del comercio, pueda implicar una reapertura de los locales que actualmente se encuentran cerrados?

JEO: Los locales que están cerrados temporalmente seguramente van a abrir para evacuar inventario. Hay muchos otros que desafortunadamente cerraron de forma definitiva y ahí ya no hay mucho que hacer, pero en la medida en que la economía se mueve, empiezan a darse nuevas oportunidades y muchos de los que cerraron pueden encontrar nuevas alternativas de negocio. Todos estamos buscando opciones para ganarnos un espacio en esta nueva realidad que estamos viviendo y por eso días como este y como otras iniciativas como la de Bogotá 24 horas es tan importante para el sector.

ENS: La Secretaría de Desarrollo Económico hará una prueba piloto de Bogotá 24 horas para evitar las aglomeraciones y dinamizar la economía. ¿Cómo ve Fenalco esta nueva medida?

JEO: Este es un proyecto que estaba congelado desde marzo. El comercio se viene preparando para ello; desde Fenalco veníamos trabajando en este plan que hoy es una realidad y se hará con todos los protocolos y toda la disciplina de manejo de medidas de bioseguridad.

Esta es una alternativa para que las personas puedan salir, puedan evitar aglomeraciones y se manejen con mayor responsabilidad los aforos permitidos en los establecimientos comerciales. Toda la temporada navideña va a tener esta oportunidad para que las personas puedan salir en cualquier momento del día o de la noche a hacer sus compras.

ENS: La última vez que usted habló con este Diario dijo que el 30% de los establecimientos comerciales habían cerrado de forma definitiva. ¿Con la nueva normalidad ha habido alguna variación en este porcentaje?

JEO: Mira, algo que yo te puedo decir es que gracias a la nueva normalidad se frenó la clausura de una cantidad de empresas que estaban cerrando. No tenemos el nuevo conteo, pero tampoco tenemos las alarmas prendidas como cuando todo estaba cerrado.

ENS: ¿Y en materia de desempleo?

JEO: En materia de desempleo si estamos tenaz. Por eso es tan importante lo que está ocurriendo con estos incentivos como el del Día sin IVA. Nosotros aún no tenemos claro el numero de desempleos en el sector del comercio. Hay especulaciones pero aún no hay cifras definitivas.