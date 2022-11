JEP revoca expulsión de militar (r) involucrado en magnicidio en Haití

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) indicó que la expulsión del soldado (r) Francisco Eladio Uribe, presunto implicado en el magnicidio del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïs, fue revocada.

Con esta decisión el militar, quien tiene dos juicios por casos de 'falsos positivos' nuevamente estará en el sistema de justicia transicional y no por la Fiscalía como se había anunciado tras su expulsión.

De acuerdo con la Sección de la JEP, a la fecha no se ha condenado a Uribe ni tampoco se ha suministrado a la justicia colombiana pruebas que corroboren que el exuniformado, detenido en Haití, esté involucrado en el asesinato del mandatario el pasado 7 de julio de 2021 en Puerto Príncipe.

“El hecho manifiesto que salta a la vista en el presente asunto está relacionado única y exclusivamente con la captura de Uribe Ochoa, por parte de autoridades haitianas. No es cierto que su responsabilidad penal sea igualmente revelada. Pues, se reitera, además de la ausencia de elementos concretos e inequívocos de los cuales se pueda advertir su culpabilidad, no se ha desvirtuado la presunción de inocencia de Uribe, quien, además, hasta donde se tiene conocimiento, se encuentra alegando inocencia, no ha reconocido cargos, ni ha sido condenado”, explicó la JEP.

No obstante, la Jurisdicción Especial para la Paz adelantará un incidente de incumplimiento en contra de Francisco Eladio Uribe, ya que salió del país sin permiso a mediados de 2021 y fue capturado luego del atentado que terminó con la vida del mandatario haitiano en su propia casa.

“Se ha logrado evidenciar que no solo incumplió un deber objetivo de solicitar autorización para salir del país, sino que, además, y en forma más preocupante como lo señalan los hechos, lo hizo presuntamente con fines de índole delictual”, informó la JEP el pasado 8 de abril.