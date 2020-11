Bogotá podría terminar el año sin nuevo pico de contagios: Claudia López

Los primeros días de septiembre, y luego a finales de octubre, la alcaldesa Claudia López señaló que la capital se enfrentaría a un nuevo pico de la pandemia durante noviembre. No obstante este lunes, en el marco de la entrega de la segunda Manzana del Cuidado en Bogotá, la mandataria dijo que se podría finalizar el año sin un nuevo pico de contagios.

“Es por todo el conjunto de medidas de cuidado que hemos estado haciendo en Bogotá, que no estamos padeciendo una segunda ola y esperamos que en lo que trascurra del año seamos capaces de absorber el contagio que se ha ido manteniendo relativamente estable. No podemos bajar la guardia, pero como vamos, vamos bien”, indicó el lunes en horas de la mañana la alcaldesa mayor, quien fue reiterativa al afirmar que ya estamos por llegar a la mitad de noviembre “y no hay una segunda ola de covid-19”.

Ahora, epidemiológicamente hablando, ¿qué tan viable es que Bogotá supere este 2020 sin un nuevo pico de contagios? O por el contrario, ¿un eventual pico podría comportarse como el último pico en el mes de agosto, más a manera de meseta?

"Es un tema de probabilidad matemática; lo mas probable es que sí haya un pico a finales de este año por la forma como se ha dado la infección en Bogotá. El 40% de los bogotanos ya nos infectamos y es bien probable que el 60% restante produzca un pico antes de fin de año, porque siguen siendo 4 millones de personas (una ciudad de tamaño considerable) las que se pueden infectar”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el director del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, Juan Manuel Cordovez, quien añadió que en Bogotá hizo mucha falta un estudio serológico más asertivo.

Para enfatizar el punto, el profesor Cordovez dijo que cuando una persona lanza una moneda cinco veces, es probable que le salgan cinco caras seguidas, pero es poco probable.

Un Día sin IVA exitoso

Adicionalmente, la alcaldesa sostuvo que la razón por la cual no ha habido un nuevo pico, se ha debido a dos hechos: la labor ejercida por el sistema de salud y la cultura ciudadana del autocuidado, razón por la cual la mandataria está confiada en que el próximo Día sin IVA no implicará un riego epidemiológico muy elevado.

“Que no tengamos un nuevo pico no es casualidad o suerte. Es gracias a los esfuerzos que el sistema de salud está haciendo y la labor de control. En este momento todas las EPS públicas y privadas de nuestra ciudad, coordinadas por la Secretaría de Salud, están haciendo control casa a casa, barrio a barrio, de todos los mayores de 60 años que tenían, según los reportes médicos, diabetes, hipertensión u obesidad. Los hemos buscado uno por uno, de manera tal que eso nos sirva para prevenir el covid-19”, añadió la funcionaria.

“Este sería el tercer Día sin IVA y hemos aprendido de los dos anteriores. El primero fue un poco caótico, pero la gente aprendió, Fenalco aprendió, el comercio aprendió. Nadie quiere producir más contagio y hay que agradecerle a todos los sectores comerciales que han preparado sus medidas y las logísticas de ingreso a sus establecimientos y han crecido en comercio electrónico”, destacó López. Por último hizo una invitación a la ciudadanía a que haga sus compras digitalmente.