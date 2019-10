Bajo la lupa corrupción pública por $739 mil millones

Según la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en el último año se han identificado 41 estructuras asociadas a estos delitos. Radiografía de la lucha contra el lavado de activos

En el último año, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha identificado y difundido a las autoridades competentes 41 estructuras asociadas a los delitos de corrupción pública. La suma de los activos implicados en estos casos supera los $739 mil millones.

En entrevista con EL NUEVO SIGLO el director de la UIAF, Javier Alberto Gutiérrez López, explica a cuánto se calcula que asciende el lavado de activos en Colombia, cuáles son las técnicas más recurrentes o nuevas en este delito y cómo se están combatiendo. Igualmente revela qué se investiga en esta campaña electoral, la relación del flagelo con la corrupción política y los grupos y actividades delincuenciales que están bajo la lupa.

EL NUEVO SIGLO: ¿Es cierto que el lavado de activos supone, aproximadamente, el 7,5% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano?

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ: Según un estudio elaborado de manera conjunta por la UIAF y el Banco Mundial (Illicit Activity and Money Laundering from an Economic Growth Perspective: A model and an application to Colombia), para 2013 el monto del lavado de activos representaba cerca del 1,3% del PIB nacional. Ese estudio lo estamos actualizando utilizando el mismo modelo macroeconométrico de manera que tengamos una comparación consistente con las cifras arrojadas en su momento. En esta actualización tendremos en cuenta todas las economías ilícitas que sea posible estimar, ya que ese estudio solo tuvo en cuenta la producción de drogas ilícitas que responde a la dinámica del mercado internacional y el crimen común.

ENS: ¿Qué tan efectiva es la extinción de dominio para enfrentar el lavado de activos?

JAGL: Todas las medidas que utilice el país para afectar a las empresas criminales son efectivas. En este punto debo mencionar también las sentencias, medidas cautelares, extradiciones y capturas, es decir, todo lo que conlleva los procesos de judicialización. La extinción de dominio es un instrumento muy importante para recuperar el dinero que el lavado de activos le quita de forma directa e indirecta a la economía legal. De hecho, según el Informe de Evaluación Mutua publicado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), la extinción de dominio se está aplicando de manera efectiva en Colombia, con resultados importantes.

ENS: ¿Cuáles son las cifras sobre operaciones contra el lavado de activos?

JAGL: Le puedo hablar sobre las cifras de la UIAF en el último año. De septiembre de 2018 a septiembre de 2019 la UIAF ha logrado detectar 101 posibles estructuras de lavado de activos a través del análisis de inteligencia. Estos casos, difundidos a las autoridades competentes, alcanzan montos superiores al billón de pesos y relacionan a 953 personas analizadas, entre naturales y jurídicas.

ENS: ¿Con qué herramientas cuenta Colombia en la materia?

JAGL: El país cuenta con un sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo sólido, compuesto por los sujetos obligados a reportar como el sector privado y sector público, los supervisores como los ministerios y superintendencias principalmente; la Fiscalía, la Policía Judicial, los jueces, la Comunidad de Inteligencia y la UIAF.

La entidad está al día en tecnología para enfrentar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es un tanque de análisis macrosectorial de exploración y detección de nuevas tipologías del lavado, lo que deriva en una visión integral del comportamiento del delito para contextualizar y optimizar el análisis de los casos.

Este ha sido un proceso de evolución constante. A finales de los años 90 el sistema anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo era lineal, no había retroalimentación ni articulación entre todos los actores y la efectividad del sistema era muy baja. Por ejemplo, no participaban todos los sectores de la economía, únicamente el sector financiero, y no existía una óptima articulación con la Fiscalía. Ahora contamos con un sistema más colaborativo y articulado, que llamamos Sistema Dinámico y Efectivo (SDE). Este implica una retroalimentación constante a los reportantes sobre la calidad de la información entregada a la UIAF, capacitaciones, mesas de trabajo con los diferentes actores y convenios nacionales e internacionales para la persecución de las economías ilícitas. Se fundamenta en cuatro pilares encaminados a producir más y mejor inteligencia operativa y estratégica: innovación, tecnología, big data y analítica, y capacidad de análisis. Esto ha marcado la diferencia en la manera de hacer inteligencia financiera en Colombia.

Nexo con corrupción

ENS: ¿Qué tanto se relaciona el fenómeno de la corrupción con el lavado de activos?

JAGL: Los delitos contra la administración pública, más conocidos como corrupción, son delito fuente del lavado de activos, según el Artículo 323 del Código Penal. Por esa razón están en el radar de la UIAF.

En el último año, la Unidad ha identificado y difundido a las autoridades competentes 41 estructuras asociadas a los delitos de corrupción pública. La suma de los activos implicados en estos casos supera los $739 mil millones. Se analizan articuladamente todos los grandes casos de impacto nacional, relativos a la corrupción sistémica en el sector público y, de forma paralela, con la Procuraduría tenemos un convenio de cooperación para el intercambio de información que permita detectar operaciones de lavado de activos relacionadas con corrupción, permitiéndole al Ministerio Público adelantar las investigaciones e imponer las sanciones disciplinarias pertinentes. Adicionalmente, la UIAF y la Contraloría General trabajan de la mano para detectar posibles señales de riesgo por corrupción y financiación del terrorismo en la contratación estatal.

ENS: ¿Se investiga algún tema con relación a los procesos electorales de 2019?

JAGL: En el marco de los procesos electorales de este año también estamos haciendo una labor muy importante con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para detectar candidatos con posibles señales de riesgo por corrupción y cooptación del Estado.

La clave

ENS: Los lavadores de activos continuamente cambian de modus operandi, ¿cómo se trabaja para detectarlos?

JAGL: La clave está en la tecnología. La manera eficaz de detectar los movimientos financieros de las redes criminales es a través del uso de analítica. Desde la UIAF sabemos esto hace muchos años y por eso le hemos apostado fuertemente a los cuatro pilares ya mencionados.

ENS: ¿Cuáles son hoy por hoy las principales amenazas del lavado de activos?

JAGL: Las amenazas son para la economía nacional a través de este canal perverso de transmisión. La mayor amenaza es el enquistamiento de la ilegalidad en la sociedad y en todas las esferas. En la medida en que los colombianos asimilen la cultura de la legalidad, se les cerrarán las puertas a las organizaciones criminales y a las economías ilícitas que enfrentamos de forma previa al lavado de activos. Si la sociedad restringe la entrada a los dineros ilícitos, se facilita el trabajo del sistema anti lavado de activos.

El contrabando es un delito fuente del lavado de activos. Cuando una persona compra un producto de contrabando está ayudando a los delincuentes a “legalizar” y dinamizar sus recursos ilícitos. Adicionalmente, está afectando a las empresas legales que venden el mismo producto, que generan empleo, que pagan impuestos y que contribuyen al crecimiento del país.

Narcotráfico

ENS: De acuerdo con el Gafilat, la mayoría de casos de lavado de activos que se investigan y procesan en Colombia están relacionados con el tráfico ilícito de drogas y muy pocos implican la persecución de otros delitos…

JAGL: Lo que dijo el Gafilat en el último informe es que en Colombia la principal amenaza de financiación del terrorismo son las actividades delictivas generadoras de ganancias de los Grupos Armados Organizados (GAO) y que la principal fuente de fondos para las organizaciones delictivas es el tráfico de drogas y otras actividades delincuenciales. No obstante, en el último año, el 55% de los casos difundidos por la UIAF a la Fiscalía están relacionados con corrupción, no con narcotráfico. Frente a los casos relacionados con los GAO estamos haciendo un trabajo muy efectivo, rastreando los movimientos financieros de estas organizaciones.

ENS: ¿Qué otras nuevas amenazas tiene bajo la lupa la UIAF en el país?

JAGL: Constantemente estamos evaluando todos los riesgos porque la forma y los canales para hacer negocios evolucionan hacia las nuevas tecnologías, las Fintech y los criptoactivos. Esto, sin lugar a dudas, ha significado un progreso, pero también un reto para el sistema anti lavado. Por esa razón debemos evaluar continuamente las amenazas, vulnerabilidades y riesgos en todos los sectores y subsectores de la economía, con el objetivo de saber a qué nos estamos enfrentando.

Precisamente este año desarrollamos la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR), de lavado de activos y financiación del terrorismo 2019. El propósito es obtener información certera sobre las amenazas, vulnerabilidades y riesgos del país frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo. La información que hemos obtenido a partir de este ejercicio será el insumo del Gobierno nacional para desarrollar una nueva política pública anti lavado, que contribuirá a focalizar los esfuerzos y recursos del país para combatir con efectividad estos flagelos.

Los esfuerzos del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo son enormes. Todas las entidades públicas y empresas del sector privado están trabajando fuertemente para blindar al país de las economías ilícitas. Tenemos las herramientas para hacerlo.

Criptomonedas

ENS: ¿Las criptomonedas pueden ser utilizadas para el lavado de activos?

JAGL: En Colombia los criptoactivos no son considerados monedas, pero cualquier activo que se transe es susceptible de ser usado para el lavado de activos. Es por esa razón que en el Pleno de Representantes del GAFI, en junio de 2019, se discutió y aprobó la creación de la “Nota Interpretativa de la Recomendación 15 sobre Nuevas Tecnologías”, en donde se establece la aplicación de los estándares y las medidas vinculantes para la regulación y supervisión de las actividades de activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales.

Para gestionar y mitigar los riesgos que surjan de los activos virtuales, los países deben garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados para propósitos del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo, que tengan licencia o registro y que estén sujetos a sistemas de monitoreo efectivo. Todo ello para asegurar el cumplimiento de las medidas relevantes requeridas en las Recomendaciones del GAFI, entre otras medidas.

ENS: ¿Un mensaje final sobre el papel de la UIAF?

JAGL: El propósito superior de la UIAF es proteger la economía nacional de la penetración de los recursos ilícitos generados por las organizaciones criminales. Lo que procuramos es proteger los sectores generadores de recursos y empleo, promotores de la equidad, el crecimiento económico y el bienestar de los colombianos. Por esa razón no estigmatizamos ningún sector, por el contrario, hacemos lo posible porque el sistema anti lavado cierre filas en torno a ellos para que los actores ilegales no puedan pasar. Sin embargo, reitero que la responsabilidad de enfrentar el lavado de activos y la financiación del terrorismo es de todo el país, no es únicamente de la UIAF y del sistema anti lavado; es una misión compartida en donde la sociedad juega un papel fundamental. La transformación hacia una cultura de la legalidad depende de todos.