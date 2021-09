Abudinen se presentará como víctima en caso del contrato de C. Poblados

Karen Abudinen, exministra de las TIC, anunció que solicitará constituirse como víctima en el caso del contrato de Centros Poblados, el cual le costó su salida del cargo. La funcionaria estará acompañada de su abogado Jaime Lombana.

La exministra hará la solicitud este martes durante la audiencia de imputación de cargos contra los capturados de Centros Poblados quienes presentaron pólizas de cumplimiento falsas.

Uno de los capturados es Emilio Tapia, quien fue detenido por efectivos del CTI en una clínica de Barranquilla. El empresario cordobés es recordado porque fue condenado a 17 años de prisión por el escándalo de corrupción que se presentó en Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno, conocido popularmente como ‘el Carrusel de la Contratación'.

Los otros dos capturados por estos hechos son el representante Legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y Juan José Laverde, representante de Seguros Rave, quien estuvo a cargo de las pólizas que presentó esta unión temporal como garantía de cumplimiento del millonario contrato por más de $1 billón, de los cuales el Ministerio de las TIC le alcanzó a girar $70 mil millones antes de que estallara el escándalo.

Por estos hechos abrieron investigaciones la Contraloría General de la República, en lo fiscal; la Procuraduría General de la Nación, en lo disciplinario; y la Fiscalía en lo penal.

Públicamente y en un interrogatorio que rindió ante la Fiscalía, Luis Fernando Duque dijo que Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, fue la persona que hizo los trámites para la obtención de las pólizas que requería Centros Poblados para suscribir el contrato con el Mintic.

"Rave actuó como ese eslabón que nos conectó con quienes nos entregaron la garantía, así que las garantías no las entregó Rave directamente. Yo no sé quién es el señor Jorge Alfonso Molina García que lo escuchó todos los días de mi vida, pero nunca lo he visto, no sé quién es él, entonces Rave fue quien nos hizo la gestión para poder obtener los documentos", dijo Duque.