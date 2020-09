Modernización de la Policía viene en marcha: MinDefensa a López

El ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo aseguró este sábado que la reforma a la Policía que propuso la Alcaldesa de Bogotá Claudia López, tras conocerse casos de abuso policial en las marchas, al presidente Iván Duque está en marcha con “la Política de Seguridad y Convivencia” .

También afirmó que las investigaciones internamente en la Policía avanzan; “avanzan no solamente en lo que tiene que ver con la eventual participación de policías en violaciones a la ley o desconocimiento de los reglamentos internos”, sino también en “la utilización de armas por parte de la Policía”.

“Hay un procedimiento muy estricto que obliga a que cada policía cuando entrega su arma haga un informe de si la utilizó, cuántos cartuchos utilizó y en qué circunstancias la utilizó. (…) así que muy pronto se tendrá ya un informe completo a cerca de cuántos policías utilizaron armas de fuego”, expresó el jefe de la cartera de Defensa.

Por otro lado, la alcaldesa López también afirmó en la noche de este viernes que el presidente Iván Duque había rechazado su propuesta para reformar la Policía bajo una nueva política.

“El señor presidente me dijo que él no consideraba que se debiera hacer una reforma legal y constitucional a la policía. Cuando yo hablo de reforma estructural me refiero a que se reconozca de una vez por todas que la Policía debe ser un organismo civil que no tenga ni formación de operación, ni fuero militar”, afirmó la mandataria.

En ese sentido, Holmes Trujillo aseguró que “ese proceso viene en marcha desde hace rato, dentro de la administración del Presidente Duque; condujo a la definición de la Política de Seguridad y Convivencia”.

Por lo que afirmó que en esta política se incluye distintos aspectos como, por ejemplo, su fundamento en derechos humanos, en legalidad, en diálogo ciudadano, en confianza ciudadana, en la profesionalización de la Policía, en el mejoramiento de los procesos de selección, en los protocolos de actuación y todos los elementos necesarios para que tengamos una Policía que responda a lo que son las expectativas legítimas de los colombianos.

“Ese proceso de modernización ya tiene reflejos concretos; les pongo varios: las investigaciones exprés, cambiar el sistema de cuadrantes rígidos por cuadrantes flexibles, por cuadrantes móviles”, dijo el ministro.

A lo que señaló que el presidente tiene la disposición de estudiar cualquier iniciativa que le sea presentada.

Finalmente afirmó que el proceso de investigación será acompañado por el Consejero de Seguridad Nacional, el doctor Rafael Guarín, y por la señora consejera para los Derechos Humanos, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez.