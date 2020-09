Alcaldesa López lamenta que Duque descarte reforma a la Policía

La Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, hizo un balance este viernes sobre la reunión que sostuvo en horas de la tarde con el presidente de la República y con el Procurador General de la Nación.

Frente a los 72 ciudadanos heridos con arma de fuego en la ciudad, de las cuales 10 personas perdieron la vida a lo largo de esta semana en presuntos hechos y abuso policial, la Alcaldesa lamentó que el gobierno descartara la reforma estructural a la policía que ella le propuso en dicha reunión.

“El señor presidente me dijo que él no consideraba que se debiera hacer una reforma legal y constitucional a la policía. Cuando yo hablo de reforma estructural me refiero a que se reconozca de una vez por todas que la Policía debe ser un organismo civil que no tenga ni formación de operación, ni fuero militar”, afirmó la mandataria.

Y agregó al respecto: “El señor presidente me dijo que el descarta de plano esa reforma y yo lo lamento mucho porque creo francamente que se necesita, pero le agradezco al señor procurador que me ha dicho que va a examinar la probabilidad de convocar a una reforma interinstitucional en donde participemos diferentes instituciones para proponerle al Congreso esa reforma”.

Adicionalmente, López entregó al señor presidente y al procurador 119 denuncias documentadas del abuso policial, también un video de una hora y media con los hechos; y le solicitó a Iván Duque que él, en calidad de comandante en jefe de la Fuerza Pública, ordene que se identifique y retire de la Policía a quienes usaron las armas de manera indiscriminada en estos días.

“No puede ocurrir que en Bogotá haya algunos miembros de la Policía que sigan conservando el uniforme, que sigan estando armados cuando ya hay evidencia de que usaron indiscriminadamente la fuerza”, dijo la alcaldesa, quien añadió que el presidente dio la orden de qué se cotejara quienes en la Fuerza Pública hicieron uso de sus armas y en qué circunstancias.

Por último, a la Procuraduría la alcaldesa le solicitó que asuma el control preferente de la investigación, quien confirmó que asumirá especialmente los casos de las personas fallecidas.

“Yo sé que hay unos mecanismos disciplinarios y penales dentro de la Policía, pero por la gravedad de los hechos creo genuinamente que para garantizar verdad y justicia es necesario que haya un organismo independiente, distinto y ajeno a la Policía Nacional, que garantice una investigación independiente y que realmente establezca la verdad de lo que sucedió, que imponga las acciones correspondientes”, finalizó diciendo la alcaldesa, quien llamó a una jornada de reconciliación el día de mañana (domingo).

Finalmente, la alcaldesa Claudia López manifestó que debido a los hechos violentos que se presentaron en Bogotá es necesario un acto de reconciliación y perdón de la Policía con la ciudadanía.

"Es una autentica masacre de jóvenes en nuestra ciudad, así como nos dueles las masacres en Nariño, Cauca o en el Catatumbo nos duelen en nuestra ciudad", dijo.

Por lo que anunció que este domingo se hará dicho acto para evitar mayores confrontamientos y parar la violencia.