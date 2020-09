Bogotá: López garantiza seguridad pero denuncia déficit de Policía

La alcaldesa, Claudia López, dio un parte de tranquilidad a los ciudadanos al asegurar que se garantizará la seguridad en la capital después de la destrucción de 72 puntos de Comando de Acción Inmediata (CAI), de los cuales 33 fueron incendiados por ciudadanos.

En ese sentido, dijo que el Distrito dispuso varios de estos centros móviles funcionarán en algunas zonas para reforzar la seguridad en la ciudad. "Que la gente no crea que porque en algunas semanas los CAI no van a estar operando físicamente, no por eso no hay seguridad y no hay policía y no estamos presentes en los barrios", afirmó.

López agregó en que Bogotá no se ha perdido seguridad y presencia en los barrios por cuenta estos hechos y que se mantendrá un dispositivo de seguridad que garantice más presencia de seguridad. No obstante, la mandataria denunció que la capital del país sigue con un déficit de pie de fuerza.

“En parte lo que ocurrió la semana pasada es el precio que ha pagado Bogotá, doloroso por un déficit sistemático de presencia de autoridades de policía en la ciudad", manifestó.

Por tal razón, la mandataria indicó que su administración viene trabajando con el Gobierno en un incremento de uniformados pero señaló que también se necesita policías de calidad.

Finalmente, López informó que las denuncias por parte de los ciudadanos ya no se recibirán en los CAI de los barrios, sino en la línea 123.