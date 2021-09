Concejal Fernando Galán podrá participar de discusión del POT

Por votación nominal, con un registro de 37 votos, todos por el no, la plenaria del Concejo de Bogotá no aceptó este viernes la recusación que se presentó en contra del concejal Carlos Fernando Galán, para que este mismo pudiera participar del estudio, debate y votación del Plan de Ordenamiento Territorial.

Es importante aclarar que, para esta votación, los concejales del movimiento Bogotá para la gente, se abstuvieron de votar.

La recusación, escrita por el ciudadano Daniel Alfonso Reyes, señalaba lo siguiente: “Me permito recusar al concejal, Carlos Fernando Galán, para que se abstenga de participar en el trámite del proyecto de Acuerdo por medio del cual se establece un Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá, teniendo en cuenta sus estrechos vínculos con empresas constructoras que han manifestado, a través de su gremio, la intención de influir en el debate del POT para su beneficio”, indicó el ciudadano Reyes, quien más adelante en la recusación se refirió a una serie de empresas que “entregaron recursos a la campaña del concejal Galán por la suma de dinero de $30 millones, de $255 millones”.

Además lea: A indagación Gustavo Bolívar por financiar 'Primera Línea'

La respuesta del concejal a esta recusación, que comenzó por resaltar que siempre ha actuado de manera transparente, pública y anteponiendo el interés general por encima de cualquier otra consideración la ciudadanía, hizo una serie de precisiones con relación a la recusación:

Por ejemplo, el concejal refirió que hubo empresas referidas en la recusación de hacer aportes a su campaña pero no fue así. Tal fue el caso de Sociedad Mazuera S.A. que, “no realizó aportes a mi campaña, pero el ciudadano Lorenzo Kling Mazuera sí lo hizo. La asociación Estrenar Vivienda y la desarrolladora Zona Franca S.A. no realizaron aportes a mi campaña”, y añadió que estas donaciones tuvieron un protocolo que, claramente señalaba que recibir los recursos no generaba obligación alguna a favor del donante y este no exigía beneficios al candidato en caso de quedar elegido.

Finalizó diciendo que “en razón a lo anterior y dada la interpretación restrictiva que se le debe dar a las causales de impedimento, así como el hecho que no existe por mi parte un interés directo, inmediato y especial distinto al de mi investidura como concejal de Bogotá, no acepto la causal de recusación invocada en el escrito de la referencia”, precisó el concejal Galán.