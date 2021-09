Falta surtir requisito previo a radicación del POT: El cabildo abierto

En cuenta regresiva y a cuatro días de que la Administración Distrital radique el Plan de Ordenamiento Territorial en el Concejo de Bogotá, este lunes se realizó el debate de control político de la oposición sobre el contenido de este documento, y varios concejales expresaron su preocupación con relación a varios temas.

Primó, no obstante, la falta de participación y la advertencia que hizo el concejal del Centro Democrático sobre la necesidad de adelantar el cabildo abierto, que es de carácter obligatorio previo a que se radique el POT, contemplado en el artículo 9 de la Ley 134 de 1994.

En principio, Claudia López no puede radicar el documento antes de que se cumpla este requisito, razón por la cual la administración tendría que convocar y desarrollar el cabildo en el lapso de los próximos 4 días.

Falta de participación

Por su parte, el concejal Andrés Forero comenzó diciendo que en campaña la alcaldesa López criticó que el POT de Enrique Peñalosa había sido impuesto a la brava, sin suficientes espacios de participación, y luego expresó que el alcalde Peñalosa hizo 491 eventos, con 31.782 participantes y 27.579 aportes. Esta administración, hasta el 26 de agosto, llevaba 69 eventos, 2.345 participantes y 3.579 aportes.

“No llega al 10% de la participación. Claro que el tema de la pandemia incidió pero no es solamente eso. Hay 36 reuniones virtuales y 1.629 personas participaron virtualmente. La alcaldesa dijo que el POT de Peñalosa no había gozado de la participación suficiente y estas son cifras de la Secretaría de Planeación. No me las estoy inventando. Falta participación”, comenzó por advertir el concejal Forero.

El cabildante también llamó la atención sobre lo rápida que fue la concertación con la CAR: dos meses. “¿Cómo lo logró? Un trámite exprés”. A este respecto, refirió que ante la Corporación Autónoma Regional fueron radicados 623 artículos y ante el CTPD fueron 693 y preguntó si el excedente fue concertado.

Intervención de Cambio Radical

Por su parte, el concejal de Cambio Radical, Yefer Vega, planteó serios cuestionamientos sobre las soluciones de vivienda y varios aspectos del relleno de Doña Juana que este plan plantea.

“¿Por qué no hay metas en torno a generación de vivienda a través de bancos de tierras? En una ciudad como Bogotá si no hay suelo de expansión se debe recurrir a la renovación urbana y esto debe ser la primera alternativa. No hay garantía de efectividad en los planes parciales y en los últimos años solo se han construido 25.000 viviendas a través de este mecanismo y los trámites se han demorado más de 4 años”, advirtió el concejal Vega.

Así mismo, el concejal le pidió a la administración que rectifique si efectivamente el POT será radicado el 10 de septiembre y en caso afirmativo, solicitó que explique por qué el afán con el que se hizo todo el trámite. “Es claro el clamor desde distintos sectores para que se espere un poco más. A esta administración le quedan poco más de dos años para sacarlo adelante. ¿Cuál es el afán? Necesitamos un POT que se pueda materializar”, finalizó diciendo el concejal Vega. A la par pidió a la Secretaría de Planeación que indique cuáles recomendaciones del CTPD se acatarán, cuáles no y por qué.

El concejal también de Cambio Radical, Julián López comenzó por referir que del afán no queda sino el cansancio, llamando la atención sobre la premura con que la administración ha asumido el trámite de esta propuesta de ciudad. Precisamente por esto, el concejal indicó que este POT, este horizonte en materia de planeación, debe ser un resultado de la concertación.

“Es clara la necesidad de conocer los objetivos de este POT. Si bien el documento dice que es conocer la estructura ecológica principal, los paisajes bogotanos y generar una relación más armoniosa de la ciudad con su entorno rural, entre otros, ahí están los interrogantes”.

El debate se levantó a las 3:30 de la tarde, pues las concejales de Colombia Humana solicitaron la presencia de la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, quien tuvo que retirarse a la una de la tarde. La sesión se reanudará el día de hoy a las nueve de la mañana.