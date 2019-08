Habría vivienda permanente para exFarc en Espacios Territoriales

Convertir los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en viviendas permanentes para los excombatientes de las Farc es la idea que, aseguró el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, tiene el Gobierno para estos terrenos.

“Dentro del ordenamiento territorial no existe una figura que se llame ETCR, entonces en que el momento tomó la decisión de pasar de lo temporal a lo definitivo y no prorrogar la existencia de los ETCR, no estamos suprimiendo ni adicionando ninguna figura que sea relevante dentro del ordenamiento territorial”, explicó Archila debido a que hoy llegan a su fin estos espacios que en un principio fueron definidos como zonas veredales que sirvieron para que los desmovilizados, como se dijo, dejaran las armas y habitaran allí.

Archila reiteró que a pesar de que los ETCR llegan a su fin, el Gobierno seguirá brindándoles los mismos beneficios a los excombatientes en salud, arriendos y alimentación.

“Como vamos hacia lo que es definitivo, nos corresponde ahora apoyar a los alcaldes, que todos han pedido que los excombatientes se queden en su jurisdicción, nos toca trabajar con los alcaldes para que si en el ordenamiento territorial no estaba previsto que en ese sitio hubiera vivienda, y vamos a tener viviendas, que se hagan las adecuaciones para que efectivamente las podamos tener”, aseveró el Consejero presidencial.

Además, Archila explicó que lo único que se necesita para que ciertos ETCR se conviertan en espacios para viviendas definitivas es la decisión del municipio los terrenos que permitan la constucción de proyectos productivos.