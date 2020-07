Reinician clases no presenciales en colegios oficiales de Bogotá

El día de ayer se retomaron las clases no presenciales en los colegios oficiales de la ciudad, bajo la estrategia, Aprende en Casa. “Nosotros vamos a mantener la no presencialidad hasta que estén dadas las condiciones. En el corto y mediano plazo no van a estar y por eso hemos establecido unos criterios en los que podríamos estar pensando en presencialidad, pero hoy la situación no nos permite iniciar con las actividades”, señaló a la secretaria Distrital de Educación, Edna Bonilla.

La funcionaria recalcó que, como parte del inicio de clases no presenciales, se continuará con la entrega de bonos de alimentación escolar, con el procedimiento que se venía adelantando previamente. A este respecto en particular, la Cartera educativa del Distrito señaló que si los padres de familia ya se habían inscrito para recibir este beneficio, no deben hacerlo nuevamente.

No obstante, invitó a todos los padres o acudientes que no se han inscrito, a que por favor lo hagan, si nunca lo habían adelantado, a través de una sencilla inscripción a través de la página web, “www.educacionbogota.edu.co” y llenar el formulario.

Adicionalmente, la Secretaria dijo que, por ahora, el Distrito no está pensando en una solución de alternancia, sino en un re-ingreso de los estudiantes de manera progresiva. “Nosotros mantenemos nuestro calendario escolar bajo la modalidad Aprende en Casa mientras que las condiciones de salud permitan definir una eventual apertura que sería progresiva y segura. No estamos pensando en alternancia sino en las condiciones de cada colegio”, recalcó Bonilla.

Para evaluar un posible regreso a clases, la Administración Distrital está teniendo en cuenta tres aspectos clave que deberán ser cumplidos para retornar a la presencialidad educativa. El primero de ellos es tener una opinión de vía libre por parte de los científicos con el apoyo de la Universidad Nacional. El segundo aspecto es el de contar con la visión de la comunidad educativa, y por último, el Distrito contemplará, ante todo, el bienestar de los estudiantes y maestros.

Experiencias internacionales

La Funcionaria Distrital señaló que, adicionalmente, se están evaluando experiencias internacionales y nacionales, con un monitoreo permanente de lo que está pasando en otras partes del mundo.

“A esto se suma una caracterización de toda la comunidad educativa que incluye una nueva encuesta en materia de alimentación escolar, otra a los padres de familia y el acompañamiento epidemiológico”, sostuvo Bonilla.

Así mismo, indicó que a esta evaluación se suman otros criterios como la merma en la curva epidemiológica, que hasta que no se disminuya no se va a considerar el regreso presencial; la disminución de la positividad diaria en las pruebas y el control o ausencia de brote en las UPZ donde se encuentran los colegios.

La estrategia Aprende en Casa incluye el portal educativo “www.redacademica.edu.co” que, desde el inicio de la emergencia, ha recibido 17.847.272 visitas. Allí maestros, estudiantes, familias y directivos encuentran guías, contenidos y herramientas para desarrollar sus clases, como aulas moodle, webinars, clases en video, experiencias entre pares, entre otras.