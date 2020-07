Facilitan trámites para subsidio familiar de vivienda

Lograr invertir en finca raíz es una de las metas que tienen los colombianos a mediano y corto plazo. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales a las que se enfrenta el país por cuenta de la cuarentena, la Caja de Compensación Familiar Cafam creó un mecanismo virtual que facilita los procesos de postulación del Subsidio Familiar de Vivienda para los trabajadores.

Este alivio, se otorga solo una vez al beneficiario, sin cargo de restitución como complemento al ahorro, con el fin de facilitar la adquisición de una vivienda, construir un lote vacío o realizar mejoramiento de carencias básicas en una vivienda de interés social en el sector urbano o rural.

Yolanda Osorio Melo, jefe de sección servicios de vivienda Cafam, afirmó que “a partir de las últimas medidas establecidas por el Gobierno nacional, este es el momento ideal para que las personas se postulen al SFV desde la comodidad de su casa, solo se debe cumplir con ingresos inferiores a 4 SMMLV, y de esa manera poder cumplir el sueño de tener vivienda propia”.

Durante el 2019, la Caja de Compensación Familiar Cafam materializó los sueños de vivienda propia para más de 8.153 colombianos. Adicionalmente, está en el proceso de construcción de 2472 viviendas, con el fin de favorecer a más de 10.000 afiliados y sus familias, y apoyar la reactivación económica del país. A la fecha Cafam ha beneficiado a 45.805 familias con proyectos de Subsidio Familiar de Vivienda.

¿Quiénes se pueden postular? Los afiliados a la Caja de Compensación Familiar Cafam, un hogar unipersonal o con grupo familiar, hogares que tengan ingresos totales mensuales no mayores a los 4 SMMLV, quienes no sean propietarios de vivienda. Por último, una persona que no haya sido beneficiaria de un subsidio de vivienda o subsidio a la tasa de interés.

Así mismo, en cumplimiento con las disposiciones legales, Cafam brinda procesos adicionales de manera virtual como renuncias, prórrogas, solicitud de ajustes, pagos y todos los procesos relacionados con el subsidio de vivienda se puede realizar virtualmente a través de “postulasubvivienda@cafam.com.co” o para cualquier trámite relacionado con el subsidio por medio de “asesoriasubvivienda@cafam.com.co”.