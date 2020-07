"Vamos en 70% de cobertura en atención en salud mental": Minsalud

El presidente Iván Duque invitó a varios expertos nacionales e internacionales a analizar las estrategias de atención en salud mental para toda la población, en especial para ayudar a llevar el confinamiento a los adultos mayores.

En ese sentido, el Ministro de Salud, Fernando Ruíz Gómez, por su parte, se refirió a las estrategias de atención en salud mental debido al aislamiento prolongado que "ha traído efectos en los hábitos familiares y afectivos".

"Desde el comienzo del confinamiento, dijo, se diseñó una estrategia de salud mental para apoyar a nuestra población en confinamiento que consta de cinco componentes", dijo. El primero es la comunicación diferencias por genero, edad, etnia, etc. Segundoa estrategia dirigida a trabajadores de la salud por situaciones especiales de estrés. Tercero, nuevas formas para llegar con medios digitales a distintas regiones. Ampliación de la cobertura con medios digitales, y quinto la articulación de ofertas de servicios.

"Hoy podemos decir que tenemos 70% de cobertura de apoyo en todo el país a través de medios digitales para hacer estrategias muy innovadoras en materia de atención en salud mental", dijo.

Al respecto, el experto Alejandro Jadad dijo desde Toronto, Canadá, que es necesario adaptarnos a las nuevas condiciones de vida. "Es un desafío muy grande: el contagio social, la risa, etc. No solo el virus es contagioso. Tenemos que ser cuidadosos de no contagiar una pandemia de miedo, de egoísmo".

Por su parte, el exsubdirector de la OPS, Francisco Becerra, dijo desde Ciudad de México que "si nos olvidamos de las medidas de bioseguridad, vamos a tener una crisis aún mayor de contagios".

Según explicó, en ese sentido son varios los retos que tiene América Latina: superar las inequidades sociales, fortalecer los sistemas de salud y para apoyar a las poblaciones vulnerables para construir sistemas resilientes, no se trata solo de un tema de medicalización", señaló.

Y desde Baltimore, Estados Unidos, Antonio Trujillo, director del Centro de Salud Internacional de la Universidad de John Hopkisns, explicó que se ha observado un crecimiento acelerado de contagios y uso acelerado de las UCI, fenómeno que no es único en Colombia sino que se viene evidenciando en varios países que han sufrido un rebrote como Portugal, Israel y Alemania.

Sin embargo señaló que el caso de Colombia, aunque es inferior a otros países en casos de contagio, positividad, mortalidad y hospitalización, tiene tres elementos importantes: la tasa de contagio está controlada en ciertas áreas; en los nuevos casos son personas más jóvenes, y la mortalidad está concentrada en adultos mayores.

"Lo que yo puedo sugerir es: identificar estas regiones de alto crecimiento, establecer indicadores de mortalidad, contagio UCI, etc. Determinar si se está en capacidad de hacer pruebas o diseñar un plan ambicioso. Tercero, verificar si en esas regiones se está cumpliendo la cuarentena. Y continuar las campañas de bioseguridad pública. Pero sobre todo, hay que diseñar una estrategia para bajar la mortalidad en adultos mayores", dijo el experto.

Respecto de las cifras récord de contagios y fallecimientos por Covid-19 reveladas este jueves por el Instituto Nacional de Salud, el primer mandatario aseguró que 55% de los fallecimientos se dio en mayores de 75 años, en particular en cinco municipios del país.

"Insisto: esta es una razón más que suficiente para que las personas mayores de 70 años se cuiden, se protejan en casa. Sabemos que por una tutela van a estar por fuera de casa dos horas diarias, pero es muy importante que lo ideal es que no salgan y si lo hacen que sea a conciencia y por poco tiempo", aseguró.