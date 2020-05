Prácticamente Bogotá no está en cuarentena: López

Debido a que ya más de 2 millones de personas podrán salir a las calles tras la reactivación de cerca de 38 mil empresas, se puede decir que Bogotá ya no está en cuarentena.

Así lo manifestó la alcaldesa de la capital, Claudia López, al insistir en que el paso siguiente es fomentar el autocuidado.

López insistió en el autocuidado ante el riesgo de la enfermedad y pidió a la ciudadanía de las más de diez zonas de cuidado especial por alerta naranja que no salgan de sus casas si no es necesario y que cumplan con las medidas restrictivas.

“Bogotá no está en toque de queda y claramente ya no está en cuarentena. Con dos millones y medio de personas en la calle no hay cuarentena. Insisto: lo más importante es que aprendamos nosotros a cuidarnos, dentro y fuera de casa”, dijo la alcaldesa.

“Lo que le estamos pidiendo a la gente es que, si puede, se quede en casa, si sale, que sea a lo estrictamente indispensable y salga siempre con su tapabocas, siempre a distancia, se lave las manos constantemente, sobretodo al volver de la calle si debieron salir”, explicó.

Entretanto, López destacó que las restricciones en Kennedy han dado resultado y el número de contagios en la localidad ha subido debido a que cada día se están realizando más pruebas.

Asimismo, dijo que se ha fomentado el autocuidado y el uso de tapabocas.