La Farc se partió dice director del Cerac

El director del Cerac afirma que las diferencias con ‘Timochenko’ significan solo una “fractura” en las Farc. Considera que el partido político de la exguerrilla necesita reemplazar las élites excombatientes por nuevos cuadros políticos

La carta que envió el líder del partido Farc, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, a ‘Iván Márquez’, exjefe negociador de la exguerrilla en los diálogos de paz, fue uno de los hechos políticos de la semana.

En la misiva, en la que ‘Timochenko’ responde a la afirmación hecha por ‘Márquez’ de que fue un “grave error” haber entregado las armas a un “Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte”, cuestiona que el exjefe negociador hubiera abandonado la responsabilidad de ser congresista, asimismo la relación con su sobrino Marlon Marín que considera enlodó el trabajo político del partido.

En entrevista con EL NUEVO SIGLO Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), afirmó que el cruce de cartas entre los dos líderes no representa una división en la Farc sino más bien significa una “fractura” en la organización. Señala que una posible extradición de ‘Jesús Santrich’ hacia Estados Unidos podrían incidir en que algunos mandos medios busquen evadir sus responsabilidades ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). No ve a ‘Iván Márquez’ refundando un grupo de las Farc o creando una disidencia insurgente y considera que el partido necesita generar un reemplazo rápido de las élites que fueron parte de la comandancia guerrillera hacia cuadros políticos que no tuvieron vínculos con la violencia. De lo contario, considera que están abocados al fracaso electoral.

EL NUEVO SIGLO: ¿La dura carta de ‘Timochenko’ dirigida ‘Iván Márquez’ significa una división irremediable en la Farc?

JORGE RESTREPO: No. Es una fractura mínima que, además, no es representativa ni de los hombres y mujeres que están en reincorporación ni tampoco se podría decir que es parte del ala política del partido. No es una división, es una fractura de una sección muy pequeña tanto del grupo de excombatientes como del partido.

Ganará el ala política

ENS: Se ha hablado que existen dos alas de la Farc, una militarista radical y otra más moderada, cercana al proceso, ¿considera que prevalecerá una de las dos?

JR: Definitivamente el ala política. Pero fíjese usted que ‘Iván Márquez’ hacía parte de esa ala política. Él era uno de los más políticos junto con ‘Raúl Reyes’ y ‘Rodrigo Granda’, él viene de la política. Hay que recordar que fue Representante a la Cámara y tenía experiencia en anteriores procesos de negociación. También por eso fue el que dirigió las negociaciones, fue el jefe de la delegación. El ala más radical en lo militar de las Farc estuvo representada en el paso por el ‘Mono Jojoy’ que fue derrotado. Y en la mesa por Mauricio Jaramillo, por ‘Fabián Ramírez’ y ellos están en el proceso.

ENS: ¿Considera que esta ruptura entre ‘Timochenko’ y ‘Márquez’ podría afectar la implementación de los acuerdos?

JR: Yo creo que sí. No creo que genere riesgos. Por ejemplo, no veo que ‘Iván Márquez’ vaya a refundar un grupo de las Farc o a crear una disidencia insurgente, tampoco lo veo generando una disidencia criminal, pero creo que las implicaciones van más en el terreno político.

Hay que recordar que ‘Iván Márquez’ era un gran radical, era uno de los pocos que abrazaba la ideología comunista de las Farc. De manera que esto va a significar un movimiento de ese partido hacia una posición más moderada en términos ideológicos y creo que también va a catalizar un cambio generacional en esa colectividad.

ENS: En el Congreso de fundación del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en septiembre de 2017, ‘Iván Márquez’ fue el delegado que obtuvo más votos de los miembros de la colectividad y el segundo fue ‘Jesús Santrich’, ¿cree usted que esta crítica de ‘Timochenko’ hacia ‘Márquez’ podría incidir en las bases de la organización?

JR: Creo que no. Lo que usted llama las bases son los excombatientes de la organización que están en el proceso de reincorporación y que llevan casi dos años en ese proceso desde que comenzó el movimiento de la dejación de armas hacia las zonas de concentración. De manera que la oportunidad que tuvieron ellos, ‘Jesús Santrich’ e ‘Iván Márquez’, de representar, sobre la base de esos votos, a toda esa exguerrillerada ya la perdieron. Lo que se está viendo ahora es un reacomodo de ese grupo político en términos de lograr esa representación. Ese pulso ya lo ganó ‘Timochenko’ y lo ganaron otros. Además de Rodrigo Londoño, lo ganaron figuras emergentes, como David Flórez, que hoy en día están en la política y que ni siquiera hicieron parte del movimiento en su etapa guerrillera.

Contradicciones internas

ENS: El representante a la Cámara, Benedicto González, quien ocupa la curul que le correspondía a ‘Santrich’, criticó duramente la carta de ‘Timochenko’. Señaló que cae mal entre las bases y que refleja solo una opinión personal, ¿cree que la jefatura política de ‘Timochenko’ se podría ver afectada?

JR: Creo que ese es el tipo de contradicciones internas que se han venido presentando desde el inicio de la etapa de implementación del Acuerdo y que son perfectamente naturales en cualquier partido. Me preocupa más la división en Cambio Radical entre Char y Germán Vargas Lleras.

ENS: ¿Aún cree que es posible que ‘Iván Márquez’ pueda reincorporarse al proceso?

JR: Creo que aún tiene una ventana de oportunidad. Le quedan muy pocos días para presentarse a la Jurisdicción Especial de Paz.

ENS: ¿Si ‘Jesús Santrich’ llega a ser extraditado esto podría incidir en algunos mandos medios y que eventualmente algunos regresaran al monte?

JR: Definitivamente. Aunque más que regresar al monte, podría precipitar un distanciamiento de ellos con los compromisos que tienen que cumplir en la Jurisdicción Especial de Paz. Imagino que algunos de ellos buscarían evadir la responsabilidad. ¿Cuántos? No lo puedo decir, pero evidentemente eso significaría una pérdida de confianza en el sentido que es una garantía que ellos consideran que poseen.

ENS: ¿Cómo observa el proceso de reintegración de los excombatientes?

JR: Con dificultades como todo proceso de reincorporación sobre todo en lo que tiene que ver con la reincorporación productiva que es muy difícil. Pasar de una actividad guerrillera a una actividad productiva requiere de muchas capacidades y, además, requiere que los proyectos productivos logren generar una forma de ganarse la vida. Este es el año crítico, pero hay que decir que el Gobierno tiene una enorme voluntad de acelerar ese proceso porque sabe que está ahí el futuro de la construcción de paz con los excombatientes.

ENS: ¿Qué sabe de las disidencias de las Farc?

JR: Cada vez hacen menos acciones, cada vez las veo más criminalizadas, cada vez están más ocultas. Tienen menos acciones que uno podría identificar que están directamente dirigidas contra la Fuerza Pública. De manera que yo creo que cada vez son una menor amenaza en materia de seguridad.

ENS: ¿En qué zonas están ubicados estos grupos?

JR: Son unos grupos distintos, diseminados, dispersos, muy desestructurados. Yo diría que solamente queda un grupo estructurado, como tal, que es el Frente Primero que dirige ‘Gentil Duarte’.

ENS: En las pasadas elecciones legislativas el partido Farc obtuvo menos de 60.000 votos. Sus líderes en el Congreso no son tan conocidos ni tienen mucho carisma. ¿Cómo ve el futuro del partido?

JR: Lo veo muy comprometido en términos de lograr representación política en estas elecciones locales, porque el partido Farc necesita generar un reemplazo rápido de las élites que fueron parte de la comandancia guerrillera hacia cuadros políticos que no estuvieran ligados con el ejercicio de la violencia. Si eso no lo hacen rápido no van a tener ningún éxito. Creo que las demandas de justicia punitiva que hay en Colombia hacia las Farc son enormes y ante la antipatía que generan es muy difícil encontrar un éxito electoral de ese partido.

¿Dónde está ‘Márquez’?

El paradero de ‘Márquez’ se desconoce desde el año pasado luego que decidiera abandonara la zona de capacitación de Miravalle tras la captura de ‘Jesús Santrich’ con fines de extradición por parte de la Fiscalía. El exjefe negociador se marginó del proceso de reincorporación asegurando que la detención había sido injusta. ‘Márquez’ declinó su curul como senador, una de los 10 que recibió la exguerrilla en el marco de los acuerdo, señalando que no existían garantías judiciales.