Mejoran exportaciones colombianas por más ventas a EU

Un año después del comienzo de la pandemia y el impacto en el comercio internacional, las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos registraron un crecimiento de 1,4% al comparar el resultado en el primer trimestre de 2021 con el mismo período de 2020, al registrar ventas por US$2.543,5 millones.

De acuerdo con la información entregada por el DANE, entre enero y marzo de 2020 las ventas de Colombia hacia Estados Unidos habían ascendido a US$ 2.507,4 millones.

Según el reporte, el sector no minero energético (NME) continúa ganando espacio en esta relación comercial que este año celebra 9 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. En el primer trimestre del año, las exportaciones en este rubro ascendieron a US$ 1.551,6 millones, un repunte del 24,2% si se compara con el mismo periodo del ejercicio precedente cuando fueron de US$ 1.249,6 millones.

Según cifras oficiales del DANE, a nivel macroeconómico el dinamismo del sector NME hacia EE. UU. se consolidó en los subsectores de: agricultura que pasó de US$768,7 millones en los primeros tres meses de 2020 a US$900,8 millones en el mismo tiempo de este año, mostrando un aumento del 17,2%; las prendas de vestir ascendieron a US$59,0 millones frente a US$50 millones al comparar resultados entre enero y marzo de 2021 con el mismo periodo de 2020.

Productos

Al analizar por productos no minero energéticos que más crecieron en sus ventas hacia Estados Unidos entre enero y marzo de 2021 se registran: papel y sus manufacturas por el orden de US$8,2 millones y un repunte del 74,2%; insumos de productos de navegación aérea o espacial con un alza del 53,7% al pasar de US$2,4 millones en el primer trimestre de 2020 a US$3,7 millones en el mismo tiempo de este año; insumos de maquinaria eléctrica alcanzando cifras por US$43,3 millones (+44,6%); productos derivados de animales (+42,7%); pescados y sus derivados (+31,3%); metales y sus manufacturas (+29,8%); café, té y especias (+28,2%); materias plásticas (+26,3%).

Así mismo, las flores y plantas se registraron por el orden de US$383,9 millones (+12,9%); los vegetales alcanzaron cifras por US$428,1 millones, creciendo 10,6%; alimentos, bebidas y tabaco (7,7%); autopartes (+15,8%). El oro también lideró el crecimiento de las exportaciones hacia EE. UU. aumentando 64,3% sus ventas por valor de US$ 294,2 millones.

A propósito del aniversario del TLC entre Colombia y Estados Unidos que en los próximos días cumple 9 años, la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, asegura que “debemos continuar fortaleciendo la relación con nuestro principal socio comercial y turístico, seguir avanzando en procesos de innovación y mejorando la competitividad. A medida que avanza el proceso de reactivación económica en Estados Unidos, aumentan las oportunidades y debemos estar listos para ofrecer los productos que la industria y el consumidor de Estados Unidos necesita”.

Anual

De otro lado en el primer trimestre, las exportaciones colombianas fueron de US$8.874,3 millones y registraron un aumento de 0,8%, frente al mismo periodo de 2020. En el periodo, las exportaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$3.934,8 millones y disminuyeron 13,9% frente al mismo periodo de 2020.

Este comportamiento obedeció principalmente a la caída en las ventas externas de Hulla, coque y briquetas (-40,3%), que aportó 14,2 puntos porcentuales negativos. En el periodo enero-marzo 2021, las exportaciones del grupo de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$2.327,1 millones y presentaron un crecimiento de 16,5%, frente al mismo periodo de 2020, como resultado en parte de las mayores ventas de Flores y follaje cortados (12,9%) y de Ganado bovino vivo (83,7%) que en conjunto sumaron 4,1 puntos porcentuales a la variación del grupo.

Asimismo, las ventas externas del grupo de Manufacturas fueron US$1.921,3 millones y registraron un aumento de 9,9%, frente a enero-marzo 2020, este comportamiento obedeció principalmente al aumento en las exportaciones de Productos químicos y productos conexos (19,6%), que sumó 7,8 puntos porcentuales a la variación del grupo.