Distrito reitera llamado a que no se celebre el Día de la Madre

La alcaldesa mayor de Bogotá Claudia López, el ministro de salud Fernando Ruiz, y el secretario de Salud Alejandro Gómez hicieron un llamado enfático y reiterativo a la ciudadanía, para que durante este fin de semana se evite la celebración del Día de la Madre, como consecuencia del riesgo de contagio del covid-19.

“Reiteramos el llamado a Fenalco y a los diferentes gremios de la ciudad. Le rogamos a la ciudadanía no hacer reuniones en sitios cerrados con quienes no conviven o ir a centros comerciales. Tenemos más de 2.000 camas ocupadas con pacientes UCI. La ciudad no da más”, expresó la Alcaldesa Mayor, quien agregó que este será un pico “alto, riesgosísimo y largo”, debido a las marchas y manifestaciones de los últimos días.

Bogotá continúa con un nivel muy alto de ocupación de unidades de cuidados intensivos. Para este viernes, según cifras de Saludata, la ciudad tiene una ocupación UCI para pacientes críticos de covid-19 del 94.4%, y de las 2.288 camas habilitadas, ya se encuentran ocupadas 1.948, equivalentes al 85.1%. La ocupación UCI general es del 92.6%.

“Hemos dado la recomendación de posponer hasta el 30 de mayo esta celebración. Estamos en un punto muy elevado del tercer pico de covid-19, y hay una alta ocupación de UCI en Bogotá. Debemos tratar de no generar aglomeraciones, no ir a centros comerciales, mantener el mayor distanciamiento físico y el uso de tapabocas permanente”, manifestó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien coincidió con la Alcaldesa Mayor en que “la mejor forma de celebrar el Día de la Madre, es vacunándolas y no contagiándolas”.

Un día violento

También es importante mencionar que el fin de semana en el que se celebra el Día de la Madre, se convierte en uno de los más violentos del año y por la situación en materia de salud que hay en la ciudad, es necesario evitar las riñas y accidentes de tránsito entre otros.

“Tenemos gran cantidad de pacientes y un nivel de positividad del orden del 30% al 35%. El número de positivos totales por día fluctuó esta semana, pero porque disminuyó el número de pruebas que pudimos tomar”, precisó el secretario de Salud, Alejandro Gómez, tras asegurar que la vacunación en la capital sigue avanzando a buen ritmo.

Por ello, el mejor regalo para este mes de las madres es, por ahora, evitar visitarlas. Durante esta fecha tan importante para la ciudadanía, es necesario adoptar otras estrategias de celebración, como reuniones virtuales o envío de detalles, y así reducir el riesgo de contagio del virus. Adicionalmente el Ministerio de Salud cambió la fecha en la que tradicionalmente se festejaba que era el segundo domingo de mayo y la trasladó para el último, es decir el 30 de mayo.

Es importante recordar que el lunes la alcaldesa Claudia López levantó, para este fin de semana, las medidas de cuatro días de actividad por tres días de cierre total y de pico y cédula, y por el contrario, mantuvo la medida del toque de queda nocturno y de la alternancia en los colegios.

Al socializar este paquete de nuevas decisiones, la mandataria indicó que ello se debía, en una primera medida, a una cierta estabilidad y a que las proyecciones indican que no se superaría la ocupación en las unidades de cuidados intensivos del 96%.

Y en segundo lugar, esta fue una decisión que se tomó, pues la mandataria fue honesta al advertir que no tenía cara para pedirle al sector productivo y comercial que siga sacrificando su actividad de trabajo, mientras las calles están llenas de personas que decidieron no hacer su aporte de cuidado colectivo.