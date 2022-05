Si Concejo aprueba nuevo cupo, deuda del Distrito ascenderá a los $11,7 billones

A comienzos de esta semana, la Alcaldía de Claudia López solicitó un nuevo cupo de endeudamiento para la ciudad por $5,84 billones, sumados a otros $2,8 billones que solicitó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para la materialización de la planta de tratamiento de aguas residuales del río Bogotá, PTAR Canoas.

Estos $8,6 billones corresponden a un segundo desembolso que se le haría al Distrito, en caso de que el Concejo de la capital lo apruebe, y es una de las razones por las cuales hay incertidumbre alrededor de esta nueva solicitud.

A partir no ya de lo que dijo la alcaldesa López el día que hizo lo petición, sino de lo que está contemplado en el proyecto de Acuerdo que se radicó ante la comisión de hacienda en las últimas horas, ¿cuáles son los 10 aspectos claves de este nuevo cupo de endeudamiento?

1. La movilidad se llevará la mejor tajada: de los $5,84 billones, $2,80 billones estarán destinados para la consolidación de la Segunda Línea del Metro de Bogotá que plantea una solución de conectividad y movilidad a las localidades de Suba y Engativá con el resto de la ciudad, mejorando la calidad de vida de más de dos millones de habitantes. De otra parte, se estima la consolidación de redes de movilidad de los diferentes modos de transporte y la generación de oportunidades para el desarrollo de proyectos de renovación o reconfiguración urbana, con sostenibilidad y mejoramiento del medio ambiente.

2. La educación tendrá el segundo rubro más alto: del total solicitado por la Administración Distrital, $2,50 billones estarán destinados para invertir en el sector educativo, específicamente en el fortalecimiento y la ampliación de las condiciones de calidad de infraestructura educativa y la dotación de ambientes de aprendizaje.

Este nuevo cupo se invertirá en la construcción de 25 colegios, en la apertura de 23.895 cupos escolares y en la reducción de las necesidades de transporte escolar, un dolor de cabeza para la cartera educativa en lo corrido de este año. Así mismo, se tiene prevista la generación de 56 mil becas más de educación posmedia y superior de calidad, especialmente para jóvenes y mujeres, disminución de la brecha de cupos y calidad en la primera infancia.

3. Sistemas deportivo y del cuidado: el tercer rubro y más pequeño de este cupo, por un total de $0,54 billones, será destinado para la consolidación de un sistema de cuidado a través de las denominadas Manzanas, encargadas de asegurar las mejores condiciones para la existencia humana de todos los bogotanos, la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado, el desarrollo de mecanismos que permitan su valoración y reconocimiento material y social, y la reducción de las cargas de cuidado.

Reitera el Distrito en el proyecto de Acuerdo, por último, que los planes de inversión a desarrollar en cada uno de los sectores que se acaban de mencionar no tienen financiación para llevarlos a cabo, en el marco de la autorización de endeudamiento, conferida mediante el Acuerdo Distrital 781 de 2020.

4. El primer cupo es insuficiente: en el proyecto de Acuerdo está claramente establecido que el cupo actualmente vigente, y que fue aprobado por el Concejo de Bogotá en el 2020, “es insuficiente para financiar las inversiones del Plan de Desarrollo Distrital, con lo cual se configura el agotamiento por ingresos del cupo de crédito aprobado mediante Acuerdo Distrital 781 de 2020. Y solo harían parte del nuevo cupo de endeudamiento los saldos aún no comprometidos presupuestalmente a junio de 2022, que equivalen a un monto de $5.903.987 millones.

5. ¿Cuánto del primer cupo se ha ejecutado? De acuerdo con la Administración Distrital, del cupo de crédito vigente, por un valor de $10.797.761 millones, constantes de 2020, es de anotar que las indexaciones de los saldos no comprometidos en las vigencias 2020 y 2021 ascienden a la suma de $781.555 millones.

“De acuerdo con la ejecución registrada (ver tabla), se indexaron los saldos por comprometer, año a año, con la variación de Índice de Precios al Consumidor (IPC), causada 2021 y proyectada 2022, dando como resultado un cupo por comprometer a diciembre de 2021 por $6.891.829 millones”, afirmó la Administración.

6. Saldo por comprometer del viejo cupo: es importante precisar que, partiendo de que la apropiación presupuestal de 2022 con recursos del cupo de deuda se ejecute en su totalidad, básicamente quedarían por ejecutar recursos que amparan vigencias futuras de 2023 por $432 mil millones, recursos asignados a la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, “Atenea”.

También está la financiación del corredor verde de la Carrera Séptima por $1,8 billones, obteniendo de esta manera una ejecución del 94%. El saldo se encuentra previsto para la financiación de infraestructura en educación por $367 millones, salud por $206 mil millones y desarrollo económico por $90 mil millones.

7. Distrito quedaría con un cupo de más de $11 billones: como de acuerdo con la Administración Distrital el saldo del cupo actual se entiende agotado para financiar el Plan Distrital de Desarrollo y, en consecuencia, se hace necesario solicitar autorización para un nuevo cupo por exactamente $5.844.438.000.000, con esta autorización, el cupo total sería de $11.748.425.000.000, recogiendo los saldos no ejecutados del Acuerdo Distrital 781 de 2020.

“Estos recursos serán ejecutados por las entidades de la Administración Central y por los Establecimientos Públicos Distritales, en los propósitos del Plan de Desarrollo 2020- 2024 y que están incluidos en el Acuerdo Distrital 761 de 2020”, precisa el proyecto de acuerdo.

Vale referir que la estructuración del nuevo endeudamiento proyectado por la suma de $11,7 billones se desarrollará bajo el principio de diversificación, a través de las fuentes que históricamente le han otorgado crédito al Distrito Capital, así como siguiendo lineamientos técnicos de gestión financiera y de administración de riesgos. Por su parte, los desembolsos dependerán del flujo de pagos de los proyectos y del flujo de caja del Distrito Capital.

8. No es necesario agotar el primer cupo para solicitar un segundo: en vista de que muchas de las críticas, sobre todo por parte de varios cabildantes, a la solicitud de este segundo desembolso se han debido a que el primer cupo no se ha ejecutado en su totalidad, el proyecto de Acuerdo alude a la Ley 781 del 20 de diciembre de 2002, en la cual se establece, y así lo cita el proyecto de Acuerdo, que “la autorización de un nuevo cupo de endeudamiento no está sujeta al agotamiento previo del cupo autorizado en leyes anteriores”.

Y precisa, además, que dicha ley amplió al Gobierno nacional las autorizaciones conferidas para celebrar operaciones de endeudamiento a través de la Ley 533 de 1999, previo análisis de cumplimiento de las condiciones de solvencia y sostenibilidad establecidas en la Ley 358 de 1997 para la Nación.