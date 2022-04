En el Concejo de Bogotá ¿quién está con quién para presidenciales?

El país está inmerso en una campaña presidencial que será decisiva para el futuro de Colombia, en medio de un ambiente de profunda polarización, en donde Gustavo Petro (Pacto Histórico) va punteando en las encuestas, con Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia) afianzando terreno en un segundo lugar.

Y está, por supuesto, la opción más sólida del centro, que es la que representa Sergio Fajardo quien, pese a las divisiones internas que ha padecido la Coalición Centro Esperanza, se ubica en una tercera posición.

En este ambiente de campaña electoral, en el Concejo de Bogotá ¿quién está apoyando a quién para la primera vuelta presidencial?

Aunque es evidente la afiliación natural de algunos concejales a sus respectivos candidatos (tal es el caso de las cuatro concejalas que conforman la coalición de Colombia Humana-UP-MAIS, Susana Muhamad, Heidy Sánchez, Ati Quigua y Ana Teresa Bernal, quienes están haciéndole campaña a Gustavo Petro las 24 horas de los siete días de la semana), hay otros partidos en los que no es tan fácil adivinar hacia dónde soplan los vientos.

Direcciones antagónicas en la Alianza Verde

La Alianza Verde, por ejemplo, la colectividad más robusta que tiene el Concejo, conformada por 12 concejales, está lejos de ser una fuerza política que “rema hacia la misma dirección”.

“Los concejales que estamos apoyando a Gustavo Petro de manera expresa somos Luis Carlos Leal y yo. Julián Rodríguez Sastoque, Martín Rivera, Diego Laserna y Julián Espinosa están apoyando a Sergio Fajardo; que sepa María Fernanda Rojas y Andrés Darío Onzaga no han dicho nada. Y creería que María Clara Name está con el candidato Fajardo pero eso sí tocaría confirmarlo”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal de esta colectividad Diego Cancino.

Por su parte, la concejal Lucía Bastidas, también verde y quien hizo campaña al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, dijo que ella no ha podido decir nada “pues el partido Verde dejó libertad condicionada y no podemos votar por Federico Gutiérrez. Y así fue. Los trinos de Antonio Navarro Wolf diciendo: “Ustedes pueden votar por los alternativos, por Gustavo Petro, por Rodolfo Hernández o por Sergio Fajardo, pero por nadie más”, le dijo a este medio de comunicación la concejal, quien no obstante cree que todo el partido se va a ir con el Pacto Histórico.

Los conservadores

El concejal y vocero del Partido Conservador, Nelson Cubides, fue claro al advertir que “como partido se tomó una determinación y los dos concejales de la bancada, Gloria Elsy Díaz y yo, estamos apoyando a Federico Gutiérrez. Él puede salvar la democracia, y cuando esta está en riesgo hay que proteger la institucionalidad. Gutiérrez es un gran ejecutor, y hay una identidad del partido conservador con respecto a unas líneas que su campaña viene trabajando”, indicó.

Por su parte, la concejal del Centro Democrático Diana Diago expresó su intención personal de apoyar al candidato Gutiérrez, pero, eso sí, fue clara al advertir que aún están esperando un lineamiento por parte del partido.

“El partido Centro Democrático no ha dado la directriz. Hizo una encuesta consultándole a la militancia y estamos esperando el resultado de esa encuesta y estamos esperando a ver qué directriz toma el partido, pero hay muchos que lo estamos apoyando. Y por lo que tengo entendido, todos mis colegas de bancada están con él”, le dijo a este medio de comunicación la concejal Diana Diago, quien enfatizó en el hecho de que el partido ha sido muy respetuoso con su militancia, “pues si fuera un apoyo de partido ya nos habríamos reunido con él pero no ha sido así. Lo hemos estado haciendo de una manera individual y cada uno ha tenido sus respectivos acercamientos”.

Y también varios concejales de Cambio Radical ya se sumaron a esta campaña y comenzaron a participar activamente de la misma. Tal es el caso del concejal Rolando González, quien el pasado 2 de abril se refirió al candidato Gutiérrez de la siguiente manera:

“A poco más de 50 días para la primera vuelta presidencial, hay un candidato que ha crecido y que ha venido sumando. Un candidato sin odios ni rencores, en la calle y con la gente hemos avanzado y seguiremos”, trinó el concejal, quien estuvo la semana pasada en la localidad de Kennedy con la formula vicepresidencial Rodrigo Lara, “ganando nuevos adeptos. Vamos creciendo día a día”.

Punto aparte, una fuente cercana al partido de Colombia Justa y Libres le dio a entender a EL NUEVO SIGLO que varios de los militantes de la colectividad están a la espera de ver qué pasa con la candidatura de John Milton Rodríguez. Vale referir que esta redacción no pudo corroborar esta información con alguno de los miembros de la bancada.

Ahora, aunque este medio de comunicación no logró contactar al concejal del partido de La U Rubén Torrado, fuentes del cabildo le afirmaron a esta redacción que en vista de que esa colectividad ya se adhirió de manera oficial y nacional a la candidatura de Federico Gutiérrez, es muy probable que no se distancie de esta decisión de la colectividad.

Y por último, a este respecto, también el concejal del Partido MIRA Fabián Puentes está haciendo campaña al candidato Gutiérrez, sobre quien dijo que con su gobierno “tendremos infraestructura para garantizar la conectividad y acceso a internet en las regiones del país”.

Le puede interesar: Oposición citará a Molano a debate de moción de censura

Liberales a la espera

Por su parte, de acuerdo con el concejal y presidente del Concejo, Samir Abisambra, “estamos esperando la decisión del presidente Gaviria. No han definido nada en bancada y estamos esperando esa decisión. Lo que ordene Gaviria se hará. Si dice que nos vamos con un candidato pues nos iremos con el que corresponda; si nos da libertad, cada quien tomará su decisión. Yo estoy pensando aún pero, eso sí, tengo claro que todos menos Gustavo Petro”, le dijo a este medio de comunicación el concejal Abisambra.

Otro de los concejales de esta colectividad que se refirió a los candidatos presidenciales ad portas de la primera vuelta, pero de manera menos clara, fue Germán García Maya, quien expresó lo siguiente: “La mayoría de senadores liberales adhieren a Federico Gutiérrez, lo que se interpreta como instrucción de libertad por lo menos en primera vuelta, porque definitivamente las bases están muy lejos de allí. Los verdaderos liberales de premisa Gaitán y Galán están en otro lado de seguro”, indicó el cabildante a mediados de la semana pasada.

La concejal y vocera María Victoria Vargas votó por Alejandro Gaviria en la consulta para la Presidencia de la República.

El Polo y el Nuevo Liberalismo

Aunque los concejales del Polo Democrático Alternativo en el Concejo han estado divididos en más de un aspecto, “la bancada completa está con Gustavo Petro y con Francia. Todos estamos haciendo campaña y la estamos haciendo juntos. Yo no soy tan activo con las actividades del Polo por obvias razones pero sí participo de eventos generales de la campaña”, indicó a este medio de comunicación el concejal Carlos Carrillo.

Vale referir que el exmiembro de esta colectividad y ahora militante del partido político Dignidad, Manuel Sarmiento, está haciendo campaña por el candidato Sergio Fajardo.

“Con Jennifer Pedraza nos reunimos con algunos dirigentes y personas que respaldaron nuestra propuesta en las elecciones. Vamos a trabajar por fortalecer nuestro partido Dignidad y llevar a Sergio Fajardo a la Presidencia”, indicó a mediados de la semana pasada el cabildante Sarmiento.

Por último, hace algunos días el Nuevo Liberalismo se adhirió a la candidatura de Sergio Fajardo, y así lo confirmaron los dos concejales de esta colectividad, Marisol Gómez y Juan Baena.

“Yo no me llamo a engaños. Será muy difícil la remontada de Sergio Fajardo, pero no descartable. ¿Por qué tenemos que irnos a dos escenarios extremos entre la izquierda y la derecha cuando es posible que llegue una opción de un país de más conversación?”, indicó la cabildante.