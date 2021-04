Endurecen restricciones para atajar tercer pico de covid-19

Un mensaje contundente fue el que envió el Gobierno nacional con las nuevas restricciones a la movilidad social que empezaron a regir hoy en la madrugada tendientes a contener el riesgo de un tercer pico de la pandemia.

A través de una circular conjunta, los ministerios de Salud y del Interior emitieron una serie de recomendaciones que pasan por el confinamiento preventivo voluntario, el pico y cédula y el toque de queda en varias ciudades del país, medidas que se extenderán desde hoy hasta el próximo lunes 19 de abril.

Fue el propio presidente Iván Duque quien presentó el nuevo paquete de medidas restrictivas tras explicar que “la situación epidemiológica del país ha presentado incrementos para algunos municipios en las últimas semanas; así mismo, existe el riesgo de un nuevo ascenso nacional en las próximas semanas”.

El mandatario explicó que varios países de Europa registran más de 30 mil o 40 mil casos en un solo día, situación similar que ha venido afectando a algunos países de América Latina. “Por lo tanto, debemos actuar, prevenir y tomar decisiones oportunas”, dijo al referirse a los municipios que evidencian una curva ascendente de contagios: Bogotá, Manizales, Armenia, Tunja, Barranquilla, Montería, Leticia y Pereira.

Explicó también que las ciudades en observación por incremento de casos positivos, muerte por coronavirus y ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) son Medellín, Cali, Santa Marta y Barranquilla.

En consecuencia, las recomendaciones del Gobierno nacional son:

1. Para las ciudades con ocupación de UCI entre el 50% y el 69%

- Instaurar opcionalmente medidas de pico y cédula y establecer restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 00:00 a.m. y las 5:00 a.m.

2. Para las ciudades con ocupación UCI entre el 70% y el 79%

- Instaurar medidas de pico y cédula y establecer restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.

3. Para las ciudades con ocupación UCI entre el 80% y el 85%

- Instaurar medidas de pico y cédula y establecer restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m.

4. Para las ciudades con ocupación UCI superior al 85%

- Instaurar medidas de pico y cédula y establecer restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m., teniendo en cuenta las recomendaciones de expertos.

Adicionalmente, la circular de los ministerios de Salud y del Interior señala que los establecimientos de la industria gastronómica y los parques no serán incluidos en los casos en que se implemente la medida de pico y cédula.

Igualmente, se permite, en todo momento, el tránsito de personas y vehículos que para su retorno se movilicen en las fechas señaladas. Se permiten los servicios domiciliarios y el ejercicio de las actividades señaladas en el Decreto 1076 de 2020.

Precisó el Gobierno que en ninguna circunstancia se puede prohibir el acceso presencial para la adquisición de bienes de primera necesidad durante la restricción nocturna de movilidad.

Igualmente no se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes, ni el consumo en restaurantes, como tampoco su comercialización a través de plataformas digitales o de domicilios.

Otras recomendaciones

La circular, informó el presidente Duque, recomienda a los gobernadores tomar las siguientes medidas para que puedan surtir efectos contundentes:

- No autorizar los eventos de carácter público que impliquen aglomeración de personas.

- No habilitar la apertura de discotecas y lugares de baile, el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio.

- Reforzar el control para evitar la realización de fiestas y reuniones en general.

- Prohibir la realización presencial de todo tipo de celebraciones de carácter regional.

- Los mandatarios de municipios con ocupación mayor al 70% o altos niveles de contagio podrán regular el uso de sitios públicos que generen aglomeración como playas, malecones y plazoletas, en las que se identifique violación a los protocolos de bioseguridad. La regulación deberá limitarse a las personas o sectores donde se presenten estas condiciones.

El mandatario, así mismo, formuló un llamado a todas las personas que salieron a viajar durante la Semana Santa a lugares de alta ocupación de UCI o de alto nivel de contagio. Se les pidió “practicar autoaislamiento preventivo voluntario mínimo de siete días, y si en ese periodo presentan algún tipo de síntoma continuar con el aislamiento obligatorio e informar inmediatamente a su EPS sobre su condición de salud”, dijo.

“Es indispensable que no bajemos la guardia; que aunque no hayamos viajado, todos estemos alerta; no salgamos de casa si tenemos síntomas respiratorios, o si hemos tenido contacto con personas contagiadas por el virus. Es esencial hacer buen uso del tapabocas, que cubra nariz y boca, distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona, lavado frecuente de manos, seguir todos los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones”, agregó Duque.

Finalmente, instó a no bajar la guardia frente a la vacunación de los adultos mayores así hayan recibido ya la primera dosis, pues reiteró que “aún persiste la probabilidad de contagio, la mayor protección de la vacuna se consigue cerca de dos semanas después de la segunda dosis”, dijo.

“Tenemos que seguir combinando las medidas farmacológicas, con lo que se denomina la Campaña de Vacunación Masiva, Segura y Gratuita, y las no farmacológicas, que son todas aquellas donde el autocuidado marca el principal derrotero”, concluyó el mandatario.

Repuntan los contagios

Al Gobierno nacional no le falta razón con las nuevas medidas restrictivas si se considera que la curva epidemiológica sigue en aumento desde hace doce días y la Semana Santa pudo acelerarla aún más.

Esto se evidenció en la populosa fiesta que intervinieron las autoridades en islas del Rosario, en Cartagena, donde más de 150 personas se dieron cita para bailar y consumir licor sin ningún protocolo de bioseguridad. Solo allí hubo 60 comparendos policiales

O lo que pasó ayer en la Iglesia Basílica Menor de Chiquinquirá, del barrio San Luis Cúcuta, donde intervinieron las autoridades de salud por la presencia sin protocolos de gran cantidad de feligreses que, incluso, agredieron a los funcionarios.

En regiones como Antioquia (90,91% de ocupación de camas UCI) y Medellín (97,72%), las restricciones vigentes –toque de queda nocturno y pico y cédula- se extendieron una semana más, manteniendo además el teletrabajo, un mayor control de acceso al sistema Metro, al tiempo que se suspendieron las clases en alternancia.

En Medellín, incluso, el alcalde Daniel Quintero publicó un aviso en sus redes sociales: “Se buscan con urgencia, para contratación inmediata, 125 médicos y personal de salud”.

En Barranquilla la situación no es menos crítica: 88% de ocupación de camas UCI (92% en el Atlántico) y otros dos profesionales de la salud fallecidos por coronavirus, que se suman a los tres que murieron la semana pasada por la misma causa. Ya son 45 los trabajadores sanitarios que han perdido la vida en esta batalla.

Lo mismo en Cali, que pasó de 200 contagios diarios hace dos semanas a 480 este fin de semana; o Santa Marta, donde el confinamiento es total, incluso en el día: nadie puede salir de los hoteles, las playas están cerradas, las iglesias no prestan servicios religiosos.

Y es que en el informe de ayer el Instituto Nacional de Salud reportó otros 9.022 casos nuevos luego de procesar 32.660 pruebas (PCR 22.051, y Antígenos 10.609).

Las regiones en las que más casos se presentaron fueron: Atlántico con Barranquilla (2.506), Antioquia (2.469), Bogotá (1.405), Valle del Cauca (669), Córdoba (196) y La Guajira (156).

También se dio cuenta de 162 fallecidos de los cuales 143 corresponden a días anteriores. En el país persisten 56.171 casos activos de covid-19.