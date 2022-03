Un millón de estudiantes no reciben alimentación: Contraloría

La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para la Participación Ciudadana, en el ejercicio de Especial Seguimiento que se realiza al Programa de Alimentación Escolar (PAE), detectó junto al Ministerio de Educación Nacional que de las 96 entidades territoriales certificadas 11 no han iniciado la prestación del servicio PAE a un millón de niños, tras iniciar hace dos meses clases.

En algunas entidades de Buenaventura, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Neiva, Pitalito, Santa Marta, Sincelejo, Sucre un millón de estudiantes aún no están recibido alimentación escolar.

“La responsabilidad de la prestación del servicio de Alimentación Escolar debe ser desde el primer día de calendario académico y durante toda su vigencia 2022, es por eso que la Contraloría General de la República, desde sus competencias preventivas realiza un Especial Seguimiento desde el año 2021, con el apoyo de las Gerencias Departamentales”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.

En el Especial Seguimiento que realizó la CGR, durante los meses de enero y febrero, se visitaron 150 Instituciones Educativas IE oficiales en las que se ejecuta el Plan de Alimentación Escolar en 36 Entidades Territoriales Certificadas, ejercicio en el que se pudo corroborar que en el 34% de la muestra (51 IE) no se estaban realizando entregas del PAE el día de la visita.

De igual manera, se logró evidenciar que se presentan significativas condiciones de deterioro de las infraestructuras requeridas para la ejecución del PAE, así como la falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas. El 16% de las IE (24) no cuentan con cocina, el 26% (39) no tienen un lugar de almacenamiento, el 15% (22) carecen de comedor y el 22% (33) no disponen de un sitio para la refrigeración de los alimentos.

La Contraloría seguirá ejecutando este Especial Seguimiento sobre el PAE en lo que resta de la vigencia 2022, a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y las Gerencias Departamentales en todo el país, con informes mensuales puntuales.