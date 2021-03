Reforma tributaria: comisión de expertos recomienda eliminar el ICA y el 4 por mil

Eliminar los impuestos del ICA y el 4 por mil están entre las principales propuestas que presentó la Comisión de expertos en beneficios tributarios, en un esperado informe solicitado por el Gobierno para obtener insumos para una eventual reforma tributaria.

Entre las recomendaciones de la Comisión, Bert Brys, secretario técnico de la Comisión de Expertos, reiteró los cambios que debería experimentar el país en términos de reforma tributaria para reducir la carga de impuestos a empresas y aumentar la base de personas naturales.

En ese sentido, fue enfático en decir que la próxima reforma tributaria deberá hacerse en tiempos justos: no muy lento para mandar un mensaje de tranquilidad y no muy rápido para tener una propuesta bien pensada y que no afecte la recuperación económica en la pospandemia. Del mismo modo la comisión encontró que Colombia se enfrenta al reto de cambiar un sistema que genera un costo fiscal, en exenciones, de $69,1 billones, que representa el 6,5 % del PIB.

"El trabajo, que viene realizando la comisión desde agosto del año pasado, será insumo para la reforma tributaria estructural que va a entregar el Gobierno al país en los próximos días" dijo Brys, quien también agregó que "la Comisión encontró una serie de modificaciones clave para eliminar distorsiones del sistema tributario y que lo harían un tanto más justo".

Según la comisión, Colombia ha introducido impuestos distorsionantes poco comunes en el mundo que aumentan la complejidad, como los impuestos del 4×1.000 y el ICA. Por tal razón, recomienda la Comisión eliminar los impuestos en transacciones financieras y también el reemplazo del ICA, para financiar a las comunidades.

De acuerdo con Brys, la Comisión logró percibir que en Colombia no se distribuyen dividendos a los impuestos de recaptación y el impuesto de renta especialmente angosto.



“Esto hace que los negocios no se conviertan en asociaciones anónimas y por esto los dividendos se conciben como ingresos”, dijo Brys en nombre de la Comisión. Del mismo modo dijo que “Colombia tiene deducciones tributarias que le permite a la gente solicitar reducción de impuestos que pueden llegar a ser el 25 % de sus ingresos”.

El IVA

La comisión reiteró que no ve necesaria la imposición de ese gravamen a bienes o servicios de la canasta básica familiar. ya que según Brys no se puede garantizar el retorno del IVA a los hogares más vulnerables. Sin embargo hay otros productos y servicios que progresivamente pueden ir aumentando del 5% al 10% o 12% sin llegar al actual 19 %.

De hecho, la Comisión ve posible que el Gobierno contemple la opción de bajar la tasa del IVA del 19 % entendiendo que puede ser un tributo muy alto. Es decir, para los expertos sería más efectiva una tasa estandarizada.

Asimismo, pidió modificar los regímenes de zonas francas para evitar eventuales abusos en temas como el IVA, así como la necesidad de crear una entidad independiente que asesore a la Dian en una serie de reformas al sistema de impuestos. Una de estas reformas sería que las pensiones altas paguen impuestos; tema que se viene debatiendo en las más recientes reformas tributarias en Colombia.

La Comisión insisten en que Colombia lidere y tome estas recomendaciones toda vez que “el sistema tributario no está alineado con las políticas internacionales porque, quienes han estado a cargo de su formulación, han buscado corregir deficiencias que resultaron en ingresos tributarios muy bajos”.

A su vez, el experto David Rosembloon, dijo que “Colombia debe hacer algo radical con los impuestos, no sabíamos nada de la política de Colombia, sino ver qué sistema se puede aplicar en materia de impuestos”.

Rosembloon señaló que “el Gobierno debe hacer un compromiso muy serio y llevarlo adelante, esto va a tomar muchos años, pero las medidas de cambios fiscales se deben hacer alejadas de la situación política”.

Por su parte el comisionado Brian Arnold, dijo que el sistema tributario colombiano necesita un cambio fundamental, y esta no es una tarea fácil, pero ese cambio está a la altura de lo que requiere Colombia, y que este informe está lleno de incentivos para que el gobierno se embarque en esa profunda reforma”.

Arnold, concluyó diciendo que “esta es la invitación para que Colombia decida dar el primer paso en las reformas, soy consciente que la DIAN y el Minhacienda tiene expertos en mejorar el sistema tributario y la medición de los beneficios tributarios, esa es la base que sirve para el trabajo a seguir”.

También, el analista Jeffrey Owens, que ha participado en múltiples comisiones de reformas tributarias en el mundo, dijo que “el sistema colombiano se convirtió en un monstruo de mil cabezas que arrancó con un seguimiento de medidas con el paso de los años y se convirtió en un monstruo”.

A continuación el Informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios