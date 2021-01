En solo 12 días Bogotá instaló más UCI que en diez meses

En materia epidemiológica esta semana del segundo pico será clave para Bogotá. Y no solo porque la ocupación de unidades de cuidados intensivos está llegando a su totalidad, con una ocupación general de camas UCI del 89,5% y exclusivamente para pacientes covid-19 positivos del 91.5%, sino porque esta es la semana en la que coincidirán más medidas y restricciones para disminuir los indicadores.

Más específicamente, esta semana habrá cuatro medidas en marcha y, aunque desde la medianoche se levantó el cierre total de la ciudad, este martes comenzará a regir el toque de queda nocturno que irá hasta el próximo domingo 17 de enero, en el horario comprendido entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana.

Adicionalmente, por seis días coincidirán Suba, Usaquén y Engativá con la cuarentena de las localidades Teusaquillo, Kennedy y Fontibón que comenzó a regir anoche a la medianoche e irá hasta el próximo jueves 21 de enero.

En otras palabras, es en esta semana laboral que comienza este martes, que estarán haciendo aislamiento 4.3 millones de ciudadanos, sumado por supuesto a la medida del pico y cédula que seguirá por todo el mes de enero y probablemente se extienda si los indicadores epidemiológicos no comienzan a descender.

Ahora bien, ¿cómo está Bogotá en materia de contagios y cuál fue el balance de la Alcaldía Mayor socializado anoche al finalizar el puente?

Más UCI para Bogotá

Cifras de la Alcaldía Mayor refirieron que, en los primeros 12 días del año la ciudad aumentó sus unidades de cuidados intensivos en 125 unidades, un incremento significativo si se considera que en todo el año pasado el Distrito aumentó en 170 estos aparatos.

“Esta semana vamos a ver las consecuencias del 31 de diciembre y podemos tener un tercer choque que es el regreso de tantas personas a Bogotá, al tiempo. Por eso les rogamos que vengan con ventilación, tapabocas bien puesto y que lleguen directamente a su casa. En todo caso como han crecido tanto los reportes de casos activos positivos, queríamos mostrarles cómo hemos crecido en atención hospitalaria, de urgencias y de UCI. Tan solo en lo corrido de este año hemos incrementado en 125 nuestra capacidad de unidades de cuidados intensivo”, indicó el pasado domingo la alcaldesa Claudia López.

En este sentido, el secretario de Salud Alejandro Gómez añadió que “este sábado llevábamos 125 y este domingo esperamos poner en funcionamiento por lo menos 20 unidades más: 17 que estamos trabajando con el grupo de Sanitas para ponerlas en Puente Aranda, y entre 3 y 5 unidades más en otra clínica”, precisó.

Por otro lado aclaró que el robustecimiento en las camas no consiste única y exclusivamente en tener la cama y el ventilador, sino que implica también el personal necesario para manipularlas.

Y efectivamente, este domingo al cierre de esta edición en Saludata la cifra global de unidades de Bogotá era de 2.330, mientras que el domingo la cifra acumulada estaba en 2.323 unidades.

A este respecto, anoche la alcaldesa se refirió también a la instalación de los hospitales de campaña en las afueras, que han funcionado muy bien en la descongestión de sus respectivas urgencias.

“Seguimos creciendo pero lo que nos va a cuidar es que nos quedemos en casa. Bogotá tiene a este lunes a las seis de la tarde, 1.719 camas de cuidados intensivos ocupadas. En este momento son 200 personas más que el número más alto de personas en cuidados intensivos que tuvimos en el primer pico. Eso quiere decir que tenemos mucha más capacidad pero está mucho más llena. Hay mucha más gente enferma y eso implica que la carga viral está más alta. La gente se nos está complicando más pero estamos avanzando a pasos agigantados para ver qué pasa: si fue solo un diciembre difícil, a una mutación o a una nueva cepa”, indicó anoche al finalizar el día la mandataria.

Finalmente, López dijo que este lunes en Bogotá el número de contagios por día está entre 2.200 a 2.300 casos diarios, lo que implica que el número global de contagios ha disminuido, pero sigue siendo una cifra muy alta, así como de ocupación. Por esta razón, la alcaldesa aclaró anoche que los colegios sí regresarán el 25 pero de manera y en modalidad virtual, “al menos por ahora”.



Balance del puente

Punto aparte, de acuerdo con la alcaldesa mayor, Claudia López, el balance fue bastante bueno, la gente cumplió, pero Bogotá no puede bajar la guardia. De acuerdo con la funcionaria a la ciudad entraron muchos menos carros de los que se tenían presupuestado, y hubo una reducción de casi un 60% en las cifras de ingreso. De esta manera, la alcaldesa dijo que ingresaron casi 200.000 personas por carros y cerca de 95.000 por terminales.

Respecto al interior de la capital, López indicó que la ciudad cumplió y que ello se evidenció en el uso de Transmilenio, pues se redujeron sus validaciones en un 85% comparativamente con un día normal.

Por otro lado, durante el puente festivo hubo 2.470 operativos de inspección y vigilancia, y tanto gestores de convivencia como la Policía Metropolitana, le hicieron llamados de atención a algunos comerciantes que tenían abierto sus establecimientos. A este respecto, se hicieron 636 cierres voluntarios de establecimientos comerciales.

Adicionalmente, no hubo muchas fiestas clandestinas pero fueron cerradas dos fiestas en Kennedy, dos en Chapinero, tres en Tunjuelito, una en Bosa y otra en Engativá. Así mismo, se suspendieron 52 establecimientos comerciales que no podían estar abiertos porque no eran de servicios esenciales, y la Alcaldía puso 3.789 comparendos a personas y establecimientos que incumplieron la cuarentena total que vivió la ciudad durante los últimos cuatro días.