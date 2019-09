Nuevo POT no beneficia a los constructores: alcalde Peñalosa

Distrito dijo que los impedimentos de ocho concejales no son válidos

Durante el segundo cabildo abierto que llevó a cabo en el Concejo de Bogotá y en el que el Distrito le dio respuesta a las inquietudes planteadas por la ciudadanía el pasado 30 de agosto, el alcalde Enrique Peñalosa inauguró este foro, diciendo que no había validez alguna frente a los impedimentos presentados por algunos concejales.

Recalcando que el nuevo POT no beneficia de ninguna manera a los constructores, el burgomaestre resaltó que por lo mismo no encontraba ninguna razón válida de los impedimentos antes señalados.

“Los constructores no se benefician del POT de ninguna manera; aquí lo que hay son normas generales. Por ejemplo, hay personas que producen cemento y a ellos no les importa para dónde va su producto: si para Bogotá o para Chía. De manera que es equivocado decir que el que tenga algún vínculo con constructores tiene impedimentos”, indicó Peñalosa desde el Palacio de los Deportes.

Adicionalmente, el mandatario recordó que el sistema democrático electoral del país permite que los candidatos reciban apoyos para financiar sus campañas, lo que es legal y público. Además recalcó que si esto generara algún problema válido, todos los concejales con una propiedad en la ciudad deberían declararse impedidos.

“Esto no tiene ninguna validez porque entonces debería declararse impedido el que recibió una donación del dueño de una volqueta que lleva productos de construcción”.

Revisión de impedimentos

La declaración de ayer del Alcalde Mayor frente a los impedimentos se dio porque durante la mañana del jueves, ocho concejales solicitaron al Concejo que se revisaran sus casos particulares, porque no se sentían en condiciones de participar del estudio y de la votación del POT.

No obstante, la sesión se suspendió por falta de quorum, y aunque el Alcalde haya dicho que no ve inconvenientes al respecto, el Concejo se debe manifestar sobre este particular, antes de que inicie la discusión del Plan. ¿Quiénes son estos cabildantes?

Se trata de las solicitudes del concejal por el partido Alianza Verde, Jorge Eduardo Torres; del concejal por el partido Cambio Radical, Roberto Hinestrosa, y de los seis concejales de la bancada del Centro Democrático.

Hinestrosa recibió una financiación por parte de dos constructoras (está registrado ante el Consejo Electoral) y considera que a razón de eso (una de las mismas hace parte de la Universidad Externado), podría haber un impedimento.

Por la colectividad del Centro Democrático, el concejal Diego Molano le dijo a EL NUEVO SIGLO que estos impedimentos se deben resolver, antes de que se proceda al estudio y votación del Plan.

“En aras de la transparencia, como lo obligan los principios morales y éticos, la bancada del CD presentó a estudio un potencial conflicto de intereses aparente, porque durante la campaña de nuestra lista cerrada, dos empresas inmobiliarias hicieron donaciones a nuestra campaña. Cuando se presentan estos conflictos aparentes, deben ponerse a conocimiento de la plenaria y lo hicimos antes de que inicie el estudio y se presenten las ponencias para que se evalúe nuestra situación y se defina si estamos impedidos a participar de esta discusión”, puntualizó Molano.

Por su parte, el otro concejal que sometió su caso a estudio, Jorge Eduardo Torres, señaló ayer que él cree que podrá hacer parte de la discusión del POT, pero que prefiere que sea la Plenaria del Cabildo quien decida.

“He presentado un recurso de impedimento para que la plenaria estudie si debo continuar en la discusión del POT o no, ya que toda empresa que donó recursos a mi campaña hace cuatro años, puede llegar a tener intereses inmobiliarios. Como yo no los tengo, y no tengo ningún compromiso con esta empresa, creo que estoy libre de dar la discusión en pleno, pero es mejor, para evitar suspicacias, que la plenaria del Concejo decida si debo o no seguir con la discusión del Plan”, puntualizó Torres.

El Distrito responde

Comenzando por referir que este es un Plan de Ordenamiento que generará mayor espacio público e inclusión, el Alcalde volvió a decir que este es un plan que beneficiará a la ciudad, y que generará un crecimiento ordenado que traerá inclusión para todos los bogotanos.

“Nosotros estamos convencidos de que el POT es bueno para los ciudadanos, les han dicho muchas mentiras como que van a tumbarles las casas a la fuerza o en otros casos hay temores que se van a deteriorar los barrios. Esto no va suceder por el contrario: va a favorecer el interés general sobre el particular”, señaló.