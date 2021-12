En Venezuela permanecen 1.100 integrantes del Eln

Unos 50 cabecillas y más de mil integrantes del Eln, de los grupos residuales, de los disidentes de las Farc y de ‘Los Pelusos’, se ocultan en territorio venezolano, al tiempo que 4.032 integrantes de los grupos armados al margen de la ley fueron neutralizados, entre abatidos, capturados y elementos que se sometieron a la justicia en el presente año.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro Jiménez, en diálogo con EL NUEVO SIGLO dijo que las Fuerzas Militares y la Policía ofrendaron una alta cuota de sangre al registrar la muerte de 136 de sus integrantes en actos del servicio, mientras que otros 1.056 uniformados resultaron heridos.

El oficial habló sobre la difícil tarea de erradicar manualmente los extensos cultivos de hoja de coca, pero destacó las incautaciones y la destrucción de los laboratorios, cocinas y cristalizaderos de clorhidrato de cocaína.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la situación real del orden público en Colombia?

GENERAL LUIS FERNANDO NAVARRO: Durante los últimos años la Fuerza Pública ha mantenido y fortalecido la presencia en los diferentes centros poblados y rurales del país con el fin de brindar seguridad a las comunidades. Así mismo, se han desplegado las capacidades de inteligencia para anticipar posibles acciones criminales. Las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía activaron un plan especial de intervención para combatir el narcotráfico y los Grupos Armados Organizados que delinquen en las diferentes regiones donde hacen presencia los flagelos que afectan la seguridad. El objetivo es neutralizar los enclaves de producción y cerrar los corredores de movilidad de cocaína, desarrollando operaciones de control territorial y ofensivas contra estas organizaciones.

ENS: ¿Cómo van las operaciones contra el grupo organizado residual de las Farc?

GLFN: Actualmente se viene adelantando una operación estructural y focalizada con la Fiscalía para la judicialización y captura de los responsables de homicidios colectivos en diferentes regiones del país. El accionar de las Fuerzas Militares contra el GAO residual ha permitido la contención de este grupo armado organizado cuya capacidad de recuperación es menor al 50% de la afectación que ha sufrido por la acción legítima del Estado.

ENS: ¿El grupo residual de las Farc sigue creciendo en el país?

GLFN: Esta organización ha tenido un crecimiento muy por debajo de las expectativas y pretensiones que tiene en sus planes debido a que su intención para el año 2019 era lograr una base armada entre seis mil y ocho mil hombres, objetivo que no fue alcanzado y que revalidaron para el 2021, cifra que tampoco alcanzaron.

ENS: ¿Y el Eln?

GLFN: Se puede afirmar que el Eln fortalece sus finanzas con el dinero producto del narcotráfico. Más del 60% de sus estructuras están inmersas en este flagelo como su principal fuente de financiación para el desarrollo de acciones terroristas en contra de la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura crítica del Estado. Se ha podido establecer que en territorio venezolano permanecen tres cabecillas del Comando Central, ocho de la Dirección Nacional, 17 cabecillas de frentes de guerra y 21 cabecillas de frentes y compañías. Se tiene conocimiento que en diferentes estados de Venezuela permanecen más de 1.100 integrantes de las estructuras del grupo armado organizado Eln. La Fuerza Pública seguirá enfrentando con toda la contundencia y con toda la capacidad operacional cualquier forma de crimen que pretenda atentar contra los derechos de los colombianos. Estos terroristas no van a tener refugio ni guarida, el compromiso de las Fuerzas Militares es enfrentar cualquier tipo de amenaza que se cierna sobre el país.

ENS: ¿También los cabecillas de los grupos residuales y disidentes de las Farc se ocultan en Venezuela?

GLFN: Desde hace tiempo se conoce que muchos de esos cabecillas se ocultan al otro lado de la frontera para evadir las operaciones militares y las acciones de la Policía. Incluso desde esos lugares lanzan acciones terroristas contra la población civil y contra la Fuerza Pública. Tanto cabecillas y hombres de ‘Gentil Duarte’ como de la Segunda Marquetalia que lidera ‘Iván Márquez’, se refugian en la frontera del vecino país, de acuerdo con los informes de las agencias de seguridad del Estado.

Balance

ENS: ¿Cuál es el balance de las operaciones contra los grupos armados al margen de la Ley?

GLFN: Durante el año 2021 las Fuerzas Militares han realizado un importante esfuerzo operacional sobre las estructuras de los Grupos Armados Organizados Eln, el grupo residual de las Farc; contra el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Caparros’ y ‘Los Pelusos’. Estas acciones planeadas y ejecutadas de manera conjunta, coordinada e interinstitucional han permitido desde el 1 de enero a la fecha ejecutar 4.904 afectaciones así:

-En desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública fueron abatidos 74 integrantes del ‘Clan del Golfo’, mientras que 168 se sometieron a la justicia, al tiempo que 2.370 fueron capturados, entre ellos su máximo cabecilla, Dairo Antonio Úsuga David, conocido por los alias de ‘Otoniel’, ‘Mauricio’ y ‘Mao’, en el Nudo de Paramillo, en Antioquia.

-Contra el grupo residual de las Farc que dirige alias ‘Gentil Duarte’, fueron abatidos 102 de sus presuntos integrantes en desarrollo de operaciones militares; mientras que 323 se sometieron al imperio de la justicia y 1.200 fueron capturados.

- El Eln perdió en operaciones militares a 152 de sus militantes, mientras que otros 28 se presentaron voluntariamente ante las autoridades y 312 de sus integrantes fueron capturados.

- ‘Los Pelusos’ perdieron a cinco de sus hombres al enfrentar a las Fuerzas Militares, al tiempo que otros seis se sometieron a la justicia y 90 fueron capturados.

- ‘Los Caparros’ perdieron a seis de sus integrantes al combatir a las Fuerzas Militares, al tiempo que otros 60 fueron capturados. Otros ocho se sometieron voluntariamente a la justicia.

ENS: ¿Cuántos cabecillas fueron abatidos y cuántos capturados en lo corrido del presente año?

GLFN: En desarrollo de las operaciones de la Fuerza Pública fueron abatidos 10 cabecillas de los grupos armados al margen de la Ley, mientras que otros 13 fueron capturados.

ENS: ¿Tras la captura de alias ‘Otoniel’ por la Fuerza Pública qué pasó con el ‘Clan del Golfo’?

GLFN: Debido a la contundencia de las operaciones contra este grupo armado organizado, cuyo principal cabecilla era alias ‘Otoniel’, quien fue capturado el pasado 23 de octubre, las estructuras delictivas del ‘Clan del Golfo’ se encuentran tratando de reorganizar sus reductos criminales que fueron atomizados y tratando de fortalecer sus fuentes de financiación.

ENS: ¿Volvió el plan pistola contra los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en algunas regiones del país?

GLFN: Ante la efectividad y contundencia de las operaciones militares y policiales en el país, las estructuras terroristas siempre tienen dentro de sus intenciones realizar retaliaciones contra integrantes de la Fuerza Pública, razón por la que todas las capacidades de inteligencia anticipativa, preventiva y protección personal de nuestros hombres y de las instalaciones militares y policiales se mantienen activas para evitar que resulten afectados en hechos criminales.

ENS: ¿Cuántos miembros de la Fuerza Pública ofrendaron su vida en actos del servicio en lo corrido del presidente año?

GLFN: En lo corrido del año 2021 son 136 los integrantes de la Fuerza Púbica que ofrendaron su vida en cumplimiento del deber constitucional. Permítame enviar un abrazo fraterno a las familias de estos héroes de la patria que ofrendaron su vida en cumplimiento del deber. Otros 1.056 uniformados resultaron heridos en actos del servicio.

Erradicación

ENS: ¿Cómo avanza el proceso de erradicación de cultivos ilícitos?

GLFN: A pesar de los retos que tuvo que enfrentar la Fuerza Pública en el año 2021, los soldados de tierra, mar, aire, río y nuestros policías atacaron de manera contundente el primer eslabón de la cadena del narcotráfico, logrando superar las 100 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Con corte del 16 de diciembre del año en curso, el Ministerio de Defensa registra que fueron decomisados 655.952 kilos de clorhidrato de cocaína; 73.461 kilos de base de coca; fueron decomisados 714.397 kilos de hoja de coca; 321 kilos de heroína; precursores químicos sólidos 56.248.290 kilogramos y 11.065.714 galones.

ENS: ¿Cuántos laboratorios y cocinas fueron desmantelados por las tropas?

GLFN: De acuerdo con la información oficial desde el 1 de enero al 16 de diciembre del año en curso han sido desmantelados 5.662 laboratorios, cocinas y cristalizaderos de clorhidrato de cocaína.

Zona de frontera

ENS: ¿Cuál es la situación de las fronteras para neutralizar el accionar del narcotráfico y de los grupos residuales de las Farc y de la Segunda Marquetalia, del Eln y de ‘Los Pelusos’?

GLFN: Las Fuerzas Militares mantienen desplegados más de 30 mil soldados de tierra, mar, aire y río a lo largo y ancho de los 6.386 kilómetros de frontera existentes. En la frontera con Brasil, que tiene una extensión de 1.645 kilómetros, tenemos cubierto un paso formal y seis no formales. Entre tanto, la frontera de 586 kilómetros que compartimos con Ecuador está cubierta en cinco pasos formales y 43 no formales. La frontera marítima que limita con Nicaragua es custodiada por hombres de las Fuerzas Militares que adelantan labores de soberanía en el mar Caribe y territorios insulares. En los 266 kilómetros que tenemos de frontera con Panamá, efectivos militares realizan labores de control en los tres pasos formales y 10 no formales que existen actualmente. En la tercera área limítrofe más extensa de nuestro país que comprende 1.626 kilómetros con el hermano país de Perú, las Fuerzas Militares hacen presencia en dos pasos formales y siete informales y finalmente, en los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela, los uniformados se encuentran desplegados adelantando operaciones de control fronterizo en los siete pasos formales y 116 no formales que existen con este país.

ENS: ¿Qué pasa en la frontera con Venezuela?

GLFN: Se debe considerar que desde hace más de dos décadas la frontera con Venezuela se ha configurado como un escenario especial para valorar en el marco de la dimensión de la Seguridad y Defensa Nacional y los intereses vitales del Estado colombiano, debido a su porosidad y la cantidad de estructuras de delincuencia organizada que se han posicionado geográficamente sobre esta área. Estructuras delictivas que mutan frente a la acción de la fuerza militar colombiana y que buscan generar conexiones con redes del crimen transnacional que les permitan aumentar su capacidad financiera a través de economías ilegales, obtención de armas y municiones y entrenamiento armado como plataforma para generar conexiones y lograr promocionar su actividad criminal a nivel internacional.

ENS: Hay denuncias de que continúa el reclutamiento de jóvenes menores de edad y de extranjeros por parte de los grupos armados al margen de la ley, ¿cuál es la realidad?

GLFN: El reclutamiento de menores por parte de los grupos armados organizados ha sido una constante en nuestro país. Los menores son reclutados como combatientes y utilizados en acciones terroristas contra la Fuerza Pública, la población civil y la infraestructura crítica del Estado. El debilitamiento de esos grupos ilegales por la contundencia de las operaciones militares y policiales y la incapacidad de ingresar adultos a sus estructuras terroristas, los ha llevado a desarrollar acciones que involucran a la población civil y en especial a los menores de edad, quienes son reclutados de manera forzada, exponiendo su integridad y afectando sus derechos fundamentales.

Modernización

ENS: ¿Cómo avanza el proceso de modernización de las Fuerzas Militares?

GLFN: Los desafíos que surgen del nuevo orden mundial, la reconfiguración de las amenazas como la pandemia, la situación económica y la presencia de grupos armados organizados en Colombia, imponen a las Fuerzas Militares el inmenso desafío de definir una hoja de ruta que determina la modernización y el fortalecimiento de las Fuerzas. Los cambios en el entorno estratégico regional y global y los logros indiscutibles en la conquista de un país más seguro por cuenta de los hombres y mujeres que hacen parte de las Fuerzas Militares, imponen el reto de prepararse adecuadamente para asumir nuevas y mayores responsabilidades.

La situación actual implica un proceso de ajuste estratégico y una inmensa responsabilidad histórica de cara a las generaciones presentes y futuras. Hoy en día, los colombianos pueden tener la tranquilidad y la certeza de que estas Fuerzas Militares han sido fundamentales en el logro de la tranquilidad y la seguridad y que gracias al proceso de evolución y de actualización de su estrategia, adaptación de capacidades y modernización de la doctrina, serán garantes para que se mantengan vigentes.

ENS: ¿Cómo están las capacidades de Defensa Nacional y las ayudas de los Estados Unidos?

GLFN: La Política de Defensa y Seguridad busca fortalecer las relaciones con países aliados, en particular con los que nos unen intereses comunes como en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado. Colombia continuará desarrollando mecanismos de cooperación en materia de inteligencia de nivel estratégico con Estados Unidos, con el propósito de fomentar las alianzas estratégicas que permitan el intercambio de información, capacidades y lecciones aprendidas, entre organismos de inteligencia que influyen en la seguridad y defensa nacionales; en la búsqueda de garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial para anticipar a las amenazas internas o externas contra la seguridad y defensa local y regional.