Índice de confianza del consumidor baja 0,9 puntos

El DANE reveló los datos de la encuesta de Pulso Social y Pulso Empresarial de noviembre de 2021, donde ubica el índice de Confianza del Consumidor (ICC) de noviembre en 37,6 puntos, mostrando una reducción del de 0,9 puntos en comparación con la medición de octubre, cuando fue de 38,5.

Según esta encuesta el 41,7% de los jefes de hogar en las 23 ciudades afirmó que en noviembre de 2021, la situación económica de su hogar era peor en comparación con la que vivió 12 meses atrás, y para el 39,5% era igual.

A su vez, para el 39,3% la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 32,5% será mejor.

Un dato alarmante es que, comparando la situación económica actual con la de hace un año, el 65,8% de los jefes de hogar no tienen en este momento mayores posibilidades con que comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., mientras que el 76,6% no tiene actualmente para ahorrar alguna parte de sus ingresos. Una cifra reveladora en plena época navideña.

En cuanto a los avances de vacunación el DANE mostró que en noviembre el 89,2% de los encuestados manifestó ya haber recibido el biológico contra el covid 19. Del mismo modo el 6,1% de los y las jefes de hogar, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, están interesados en recibir la vacuna, mientras que el 4,7% no están interesados.

Un dato importante que muestra el DANE es la disposición de los colombianos para recibir la tercera dosis o dosis de refuerzo. El 88,3% de los y las jefas de hogar aseguraron estar dispuestos a recibir la vacuna, según los lineamientos del gobierno Nacional.

Pulso Empresarial

Entre tanto, El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) para las empresas de Comercio, Industria manufacturera, Servicios y Construcción fue de 63,1 en noviembre de 2021.

Por sectores, los de Servicios e Industria manufacturera presentaron el valor más alto del ICE en noviembre de 2021, 66,5 y 64,7, respectivamente; les siguieron Comercio (64,2) y Construcción (60,5)

El 97,2% de las empresas de Comercio, Industria manufacturera, Servicios y Construcción reportaron una operación normal en octubre de 2021, lo que refleja un incremento de 1,4 puntos porcentuales (p.p.) frente al mes inmediatamente anterior.

Esas cifras dan cuenta que mientras los empresarios se sienten con más confianza en la economía del país, las personas en la ciudad están un poco más desalentados que hace dos meses, pero con una mejor perspectiva comparada con el resto del año