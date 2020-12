Colombia comprará 10 millones de dosis de la vacuna Pfizer

La resolución 2327 firmada por el ministro Alberto Carrasquilla, el pasado 25 de noviembre, asegura los primeros $437 mil millones de pesos para comprar vacunas contra el covid-19.

Aunque las conversaciones que se han llevado a cabo entre el Ministerio de Salud y las farmaceúticas se han llevado de manera confidencial, la resolución mencionada y revelada por Blu Radio, indicó los detalles de cómo sería el negocio para traer las primeras 10 millones de dosis de la vacuna.

La transacción se realizó a través de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, que es la encargada de la adquisición de recursos para combatir la pandemia.

La compra fue una recomendación del Comité Asesor de Vacunas Covid.

Justamente, esta semana se aprobó en último debate el proyecto de ley llamado Vacuna para Todos. Esto permitirá la adquisición de la vacuna y la aplicación a toda la ciudadanía. La vacuna se aplicará de forma gratuita sin distinción de estrato. Asimismo, será voluntaria. Así lo han aclarado distintas personalidades de la política colombiana.

“Ojo, gratuita, pero no obligatoria. El que se la quiera aplicar se la aplica, el que no se la quiera aplicar no está en la obligación de aplicársela” , explicó el representante a la Cámara Ricardo Ferro.

La aplicación de la vacuna se realizará primero a la población priorizada por edad, enfermedades y otros factores epidemiológicos.

Esta fue una iniciativa del Centro Democrático y uno de los senadores ponentes fue Fernando Araujo quien afirmó que "este no es un proyecto de ley de una vacuna, sino una estrategia para poder inmunizar a la población colombiana frente a la pandemia de la covid-19 y a futuras pandemias. Es una estrategia holística y no se puede evaluar individualmente".