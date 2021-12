Citan a Consejo de Estupefacientes por aspersión con glifosato

El Consejo Nacional de Estupefacientes será citado en los próximos días por el Ministerio de Justicia para definir el futuro de la aspersión con glifosato, iniciativa que tiene el apoyo del Gobierno para erradicar cultivos ilícitos.

Informó el ministro Wilson Ruiz que la audiencia se realizará cuando le entreguen una serie de estudios de la ANLA y el Instituto Nacional de Salud, sobre cómo el químico podría afectar al medio ambiente y las comunidades aledañas.

“Nosotros estamos simplemente esperando que me lo oficialicen. Una vez ambos documentos me los oficialicen miramos la viabilidad, convoco como presidente el Consejo Nacional de Estupefacientes a todos los miembros y mirar la viabilidad de la aspersión aérea o no en Colombia”, afirmó el jefe de cartera.

Dichos estudios eran una de las condiciones que pidió la Corte Constitucional, además que el Ministerio de Justicia indicó que también se consultó con las comunidades aledañas a cultivos ilícitos.

También afirmó Ruiz que es necesaria la aspersión porque dichas plantas afectan la vida de los campesinos que la siembran y los animales: “Yo lo he dicho, para poder nosotros a pesar de que se han reducido de 173.000 hectáreas a 143.000 actualmente están ocasionándose una cantidad de muertos por parte de los miembros de la fuerza pública o se están tratando de neutralizar todos estos grupos delincuenciales hablamos de la erradicación manual y de la aspersión terrestre y también la cantidad de animales que perecen como consecuencia de ellos y aunado a las minas quiebrapatas y todo ese tipo de cosas”.

“De modo que la aspersión aérea en mi criterio sería una de las mejores opciones para acabar con ese mal que es el narcotráfico. Yo he estado en territorios en Roberto Payán allá en Nariño, en Tumaco hacia adentro y queda uno triste de los grandes daños que ocasiona el narcotráfico”