SIC ordena a H&M a aclarar si participa en el Día sin IVA

Citando las diferentes quejas que los usuarios han hecho de la compañía en las redes sociales, la SIC pidió a la cadena multinacional sueca aclararle a sus clientes si harían la exención del pago de este impuesto en sus tiendas de ropa.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) pidió a la compañía que informe inmediatamente a los consumidores, antes de que finalice el tercer Día sin IVA si se encuentra o no participando el día 21 de noviembre de 2020, en la tercera jornada de exención del Impuesto sobre las ventas – IVA, establecida por el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1474 del 19 de noviembre de 2020”.

Para su cumplimiento, la entidad le dio a la empresa un plazo máximo de tres horas, contadas a partir del recibo de la comunicación. De lo contrario, la SIC iniciaría en su contra un procedimiento administrativo sancionatorio.

Como respuesta, la compañía publicó un comunicado en sus redes sociales en el que informó a la ciudadanía que había decidido no participar en el Día sin Iva. “Te informamos que H&M Colombia ha decidido no participar en la jornada del día sin IVA. Y a pesar de no poder participar, te ofrecemos ofertas comerciales en productos seleccionados”, cita la compañía en la misiva.

Te informamos que H&M Colombia ha decidido no participar en la jornada del día sin IVA. Y a pesar de no poder participar, te ofrecemos ofertas comerciales en productos seleccionados...

